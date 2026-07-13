Phố đêm ven sông Như Ý ở Huế được định hình ra sao trong đề xuất đầu tư gần 200 tỷ đồng?

Nghiên cứu phát triển phố đêm ven sông Như Ý

Liên quan đến phương án phát triển phố đêm ven sông Như Ý theo định hướng hình thành không gian kinh tế đêm, ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, vừa qua, phường đã báo cáo ý tưởng với UBND TP Huế và được thống nhất chủ trương nghiên cứu.

"Hiện địa phương đang phối hợp làm việc với các sở, ngành để được hướng dẫn về hình thức, phương án đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện đề án và báo cáo UBND TP Huế xem xét", ông Phan Lương Bằng thông tin.

Hình ảnh phối cảnh tuyến phố đêm ven sông Như Ý.

Trước đó, một đơn vị tư vấn đề xuất phương án đầu tư không gian kinh tế đêm văn hóa, ẩm thực và giải trí ven sông Như Ý. Theo đề án, khu vực dự kiến triển khai nằm trên tuyến đi bộ phía Nam sông Như Ý, đoạn từ cầu Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ, có diện tích khoảng 3,46ha, chiều dài khoảng 550m. Tổng mức đầu tư dự kiến từ 180-200 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Toàn bộ hạ tầng được thiết kế theo dạng kết cấu lắp ghép, không xây dựng móng kiên cố nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, đồng thời thuận lợi cho việc tháo lắp, di dời khi cần thiết.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp trải nghiệm ban đêm kết hợp giữa văn hóa Huế với các hoạt động thương mại, dịch vụ. Không gian được thiết kế mang đậm bản sắc Huế với vật liệu gỗ, tre, gạch truyền thống; sử dụng tông màu đất, xanh rêu, đỏ nâu cùng hệ thống ánh sáng vàng ấm.

Kỳ vọng tạo điểm nhấn cho kinh tế và du lịch về đêm

Ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, địa phương kỳ vọng việc khai thác tuyến phố đi bộ ven sông Như Ý sẽ tạo thêm điểm nhấn cho du lịch và kinh tế đêm của TP Huế. Tuyến phố sẽ kết nối với các kiệt từ đường Nguyễn Công Trứ ra sông Như Ý, hình thành không gian đi bộ kết hợp dịch vụ, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo phường Thuận Hóa cho biết, mục tiêu của đề án không chỉ tạo thêm địa điểm vui chơi, thư giãn cho người dân và du khách mà còn khai thác hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư.

Phố đêm ven sông Như Ý được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa, ẩm thực và giải trí hiện đại, đồng bộ, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, sinh động và mang bản sắc riêng.

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý nhìn từ trên cao.

Địa phương cũng xác định quá trình triển khai sẽ ưu tiên bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến cộng đồng để hoàn thiện đề án, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý cũng như ưu tiên tiếp cận các mô hình kinh doanh phù hợp khi dự án được triển khai.

Tuyến đi bộ ven sông Như Ý thuộc Dự án đường đi bộ và kè sông Như Ý có tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng, kéo dài từ cầu Đập Đá đến cầu Vân Dương với chiều dài khoảng 1,6km.

Theo thiết kế, tuyến đường đi bộ được lát đá granite, lan can bằng thép không gỉ sơn tĩnh điện, có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300m², cầu vòm dài 36m cùng 11 bến nước. Dự án khởi công từ tháng 7/2023, tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay mới cơ bản hoàn thành và đang chờ bàn giao để đưa vào khai thác.