Loại quả quen thuộc của Việt Nam xuất khẩu đạt tỷ USD, trong nước bán đầy vỉa hè giá hơn chục nghìn đồng/quả
GĐXH - Loại quả quen thuộc này của Việt Nam không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu ngày càng cao mà còn có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe đang bán đầy thị trường với giá hơn chục nghìn đồng/quả.
Dừa tươi từ lâu không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới quen thuộc mà còn trở thành mặt hàng được săn đón trên thị trường toàn cầu nhờ giá trị dinh dưỡng và tính ứng dụng cao. Với xu hướng tiêu dùng hướng tới các sản phẩm tự nhiên, lành mạnh và bền vững, nhu cầu từ nước dừa, cơm dừa đến các sản phẩm chế biến đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại các thị trường phát triển như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.
Tại thị trường trong nước, dừa tươi được bày bán ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng, quán ăn, quán nước, siêu thị đến chợ dân sinh, vỉa hè,... với mức giá dao động từ 10.000 - 50.000 đồng/quả. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, hiện trên thị trường có nhiều loại dừa được bày bán, giá dừa đang tăng từng ngày đối với cả dừa tươi lẫn dừa khô. Dự báo, càng vào mùa nắng nóng giá sẽ tiếp tục tăng cao.
Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu dừa của Việt Nam năm 2025 đạt hơn 533 triệu USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Nếu tính cả các sản phẩm chế biến như nước dừa đóng hộp, dầu dừa, cơm dừa sấy hay mỹ phẩm từ dừa, tổng kim ngạch toàn ngành đạt khoảng 1,15 tỷ USD, đưa Việt Nam lên vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu dừa và sản phẩm từ dừa, chỉ sau Philippines và Indonesia.
Bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng của ngành dừa tiếp tục duy trì tích cực trong bối cảnh xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng hơn 31%.
Tại Mỹ, nhu cầu với nước dừa và các sản phẩm có nguồn gốc thực vật tiếp tục tăng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng "healthy" và ít đường. Trong cơ cấu xuất khẩu rau quả sang Mỹ, nhóm trái cây đặc sản và sản phẩm chế biến sâu như dừa đang ghi nhận mức tăng trưởng cao.
Hiện Mỹ chiếm gần 26% tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cho biết đơn hàng từ các chuỗi bán lẻ và ngành đồ uống tại thị trường này tiếp tục tăng trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm nước dừa đóng hộp và sản phẩm hữu cơ.
Trong khi đó, Trung Quốc đang nổi lên là động lực tăng trưởng lớn nhất sau khi mở cửa nhập khẩu chính ngạch dừa tươi Việt Nam từ tháng 8/2024.
Đây là thị trường tiêu thụ khoảng 4 tỷ quả dừa mỗi năm, trong đó có khoảng 2,6 tỷ quả dừa tươi. Với lợi thế địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn và chi phí logistics thấp hơn nhiều đối thủ, dừa Việt Nam đang tăng nhanh thị phần tại quốc gia tỷ dân này.
Không chỉ tăng xuất khẩu nguyên liệu, ngành dừa Việt Nam cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào chế biến sâu nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ Mỹ, châu Âu và Australia.
Song song với sản xuất, các sản phẩm chế biến từ dừa Việt Nam cũng đang hiện diện ngày càng nhiều trong hệ thống bán lẻ toàn cầu.
Đầu tháng 5/2026, sản phẩm bánh dừa nướng của doanh nghiệp Việt đã chính thức lên kệ toàn bộ hệ thống Costco Australia sau gần một năm hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội.
Hiện Việt Nam có khoảng 200.000 ha dừa, chủ yếu tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng Vĩnh Long sở hữu gần 120.000 ha, lớn nhất cả nước. Theo thống kê địa phương, gần 270.000 hộ dân đang có nguồn thu ổn định từ cây dừa với mức thu nhập bình quân khoảng 100–150 triệu đồng/ha/năm.
