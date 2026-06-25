Loại quả được ví là ‘nữ hoàng trái cây’ đang vào mùa bán đầy thị trường giá rẻ bèo, chị em thi nhau đặt hàng chiêu đãi gia đình

Bơ là một trong những loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ nước, bơ booth… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Bơ là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tại Việt Nam, bơ là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu ở các tỉnh như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai… và đang được nhiều địa phương tiếp tục mở rộng vùng trồng. So với các nước xuất khẩu bơ lớn của thế giới, trái bơ Việt Nam không thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, mùa bơ chính vụ tại Việt Nam thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm. Tùy vào loại bơ sẽ có giá bán khác nhau, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là bơ 034 và bơ sáp vì hương vị đặc trưng của quả.

Bơ đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.

"Bơ sáp và bơ 034 là hai loại bơ được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, cơm dẻo, giá cả phải chăng và có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe.

So với năm ngoái giá bơ năm nay không có biến động nhiều. Nhiều nhà vườn thông báo thời tiết năm nay không thuận lợi nên bơ mất mùa, vì vậy sản lượng đưa ra thị trường cũng ít hơn. Tuy nhiên, so với những loại hoa quả khác thì bơ vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy và được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Bơ rất tốt cho sức khỏe, vừa ngon lại rẻ nên nhiều khách hàng đặt mua thường xuyên để gia đình ăn dần, chỉ sợ không có hàng để bán.

Bơ 034 được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, cơm dẻo và mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Để mua được những quả bơ ngon, chín đều, béo, ngậy, dẻo, người mua hàng nên chú ý chọn những quả già, do giá bơ đang cao nên nhiều người vì lợi ích có thể trà trộn hàng không đảm bảo chất lượng để bán cho khách. Các đơn giản nhất để phân biệt đó là quả già thường vỏ sần, có những vết lấm tấm, lắc nhẹ trái bơ để nghe được tiếng hạt đập. Lời khuyên chân thành cho mọi người nên tìm địa chỉ uy tín để mua hàng, không nên ham của rẻ sẽ rất dễ mua phải bơ non, vừa mất tiền vừa không ăn được", chị Thu Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Bơ là một loại quả rất tốt cho sức khẻo nên cứ vào mùa nhiều người lại mua về làm các món ăn giải nhiệt. Chị Phương Nhung (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Hàng năm cứ tới mùa bơ là tôi thường mua rất nhiều về để chiêu đãi gia đình các món ngon. Bơ có vị béo ngậy, dùng để làm salad, xay sinh tố, làm kem hay thậm chí là ăn trực tiếp đều rất ngon. Chưa kể là loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Hôm nào đi chợ gặp được bơ ngon, già quả là tôi sẽ mua vài kg về ăn dần, cứ chín đến đâu ăn đến đó là tuyệt vời nhất.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 9.000 ha trồng bơ, trong đó 6.500 ha đang cho thu hoạch, đạt năng suất trung bình 15 tấn/vụ/ha. Tổng sản lượng bơ hàng năm ước tính khoảng 100.000 tấn, với bơ 034 chiếm 80%, bơ booth chiếm 10%, và các giống bơ khác chiếm phần còn lại. Cuối năm 2025 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang cùng Bộ Công Thương ưu tiên giải quyết sớm các thủ tục để có thể xuất khẩu chính ngạch 2 loại trái bưởi và bơ vào thị trường Trung Quốc. Đoàn kiểm tra của Hải quan Trung Quốc cũng đã sang khảo sát và cơ bản xong để chuyển sang bước soạn thảo Nghị định thư.

Bơ đang vào mùa bán đầy thị trường.