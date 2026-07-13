Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13 - 19/7/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 13 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần kp Tân Bình, Kp Thanh Bình, KP Xuân Bình phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kp Tiến Thành 2 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phân KP Phú Tân phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phân KP Phú Lộ, Phú Cường, phú Tân, phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Đồng 3, 4, 5 phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Sơn Long phường Phước Long thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 14:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thiên Bảo Bình Phước, Lâm Duy, Ngọc Hiền phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/07/2026 đến 16:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một Phần Xã Thọ Sơn Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn Sơn, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn Sơn, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn 5A thuộc xã Long Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Hưng 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Hưng 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 11 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Hưng 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Hưng 7 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần khu phố 8, khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 11 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: TBA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG CHƠN THÀNH - KP Trung Lợi phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 08:20:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG CHƠN THÀNH - KP Trung Lợi phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/07/2026 đến 08:50:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG - KP Minh Thành 1 phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/07/2026 đến 09:20:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Văn Nam ( HKD Đỗ Hiệp) - KP Minh Thành 2 phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/07/2026 đến 09:50:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HỘI THÁNH MINH THÀNH - KP Minh Thành 3 phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 13/07/2026 đến 10:40:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHÙNG THỊ NGUYÊN - Ấp Suối Ngang xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 13/07/2026 đến 11:10:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NHÀ TRỌ CÔ HOA - Ấp 1 xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 13:50:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD NGUYỄN TRUNG SONG - Ấp2 xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/07/2026 đến 14:20:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGUYỄN CÔNG HUYNH - Ấp2 xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 13/07/2026 đến 15:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA THÂN QUANG SANG - Ấp 6 xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/07/2026 đến 15:50:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BA NGUYỄN HOÀNG LÂN - Ấp 6 xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM- Ấp 4 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/07/2026 đến 08:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD NGUYỄN NGỌC DUY PHƯƠNG- Ấp Minh Thắng 6 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/07/2026 đến 09:20:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ĐÀO VĂN PHIÊN- Ấp Minh Thắng 6 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/07/2026 đến 09:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHẠM NƯƠNG - Ấp1 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:20:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHẠM XUÂN PHƯƠNG (Chăn nuôi) - Ấp 3xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD LÊ VĂN LỢI - Ấp 3xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN AN - 1- Ấp 3xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 13:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN AN - 2- Ấp 3xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:20:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ĐẶNG LƯU HOA LÂM (Chăn nuôi)- Ấp Minh lập 5 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 14/07/2026 đến 15:10:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGUYỄN THÀNH VIỄN (Chăn nuôi)- Ấp Minh lập 5 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/07/2026 đến 15:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTBA KARAOKE LỮ GIA ( HKD Lữ Thanh Hải )- KP 3 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 08:20:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC (ĐÈN ĐƯỜNG) - KP 3 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/07/2026 đến 08:50:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHAN THỊ HỒNG - KP 10 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHAN THỊ HỒNG (Thanh Tước) - KP 10 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC (ĐÈN ĐƯỜNG) - KP 8 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 15/07/2026 đến 10:20:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HỘ KINH DOANH MINH LIÊN - 1 - KP 10 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HỘ KINH DOANH MINH LIÊN - 2 - KP 10 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC (ĐÈN ĐƯỜNG) - KP 8 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 13:50:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ĐỘI CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ KHU VỰC 10 - KP 8 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:20:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HỒ VĂN ĐẢM ( HGĐ Hồ Văn Cường) - Ấp Đồng Nơ xã Tân Khai thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 15/07/2026 đến 15:10:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGUYỄN THỊ PHI OANH - KP 6 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG CHƠN THÀNH- KP Hiếu Cảm phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 08:20:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG CHƠN THÀNH- KP Hiếu Cảm phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 08:50:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN- KP 3 phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 16/07/2026 đến 09:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ĐINH XUÂN HÙNG - KP Minh Long 6 - Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD PHẠM NGỌC DANH( Phạm Văn Bua ) - KP5 phường Chơn Thành - Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 16/07/2026 đến 10:50:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC MẠNH HÙNG- KP 6 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA BÙI ANH TUẤN- KP 6 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 13:50:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTBA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC (ĐÈN ĐƯỜNG) - KP 5 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:20:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - KP Thành Tâm 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - KP Thành Tâm 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 16/07/2026 đến 15:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ (TBA Đoàn Thị Sáu ) - KP Hòa Vinh 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ ĐIỆP - KP Hòa Vinh 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Thanh hà, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Thanh Hà, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 2 Ấp Sóc 5, xã Minh Đức , Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Sóc Bưng, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Sóc Bưng, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Ấp Mường Trầu, xã Minh Đức Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 14/07/2026 đến 09:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 14/07/2026 đến 09:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:40:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 14/07/2026 đến 13:50:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:40:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 14/07/2026 đến 15:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 14/07/2026 đến 16:20:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 16/07/2026 đến 09:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 16/07/2026 đến 09:50:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/07/2026 đến 10:40:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 16/07/2026 đến 13:50:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:40:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 16/07/2026 đến 15:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 16/07/2026 đến 16:20:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định, xã Tân Tiến, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Sơn, xã Thiện Hưng, TP Đồng Na

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Thủy, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 8, 10 xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6B, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 08:40:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6B, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 17/07/2026 đến 09:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6B, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 17/07/2026 đến 10:20:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6A, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:20:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6A, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 13:40:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 5, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 4, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 17/07/2026 đến 15:20:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 4, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:10:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 4, xã Đăk Ơ Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hai Căn xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Thanh, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tào Ô, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tào Ô, phường Tân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quản Lợi B, xã Tân Quan, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tổng Cui Lớn, xã Tân Quan, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7,phườngTân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1,phườngTân Khai, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/7/2026.