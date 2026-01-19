Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xong
Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!
Nỗi khổ vào buổi sáng mùa đông của mọi bà mẹ là trời quá lạnh mà phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đặc biệt là khi trong nhà có một đứa trẻ kén ăn. Nhưng bạn có biết không? Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!
Trước tiên, hãy để tôi nói cho bạn biết món ăn này đẹp đến mức nào. Ngay khi vừa ra khỏi lò, phô mai đã hơi chuyển màu caramel và vẫn còn phập phồng bóng hơi, bên dưới là những vệt sốt cà chua đỏ tươi hoặc nước sốt salad trắng kem béo ngậy. Ớt chuông thái hạt lựu là sự kết hợp rực rỡ của màu đỏ, vàng và xanh, tôm có màu hồng, hạt ngô vàng óng, và thịt bò được phủ một lớp nước sốt đậm đà, hấp dẫn – chỉ cần nhìn trên đĩa thôi cũng đã là một bữa tiệc thị giác rồi. Đừng nói đến trẻ con, ngay cả tôi cũng không thể cưỡng lại được.
Các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng từ trước đó. Thịt bò, tôm và giăm bông được luân phiên sử dụng để đảm bảo nguồn protein ổn định; hạt ngô ngọt trộn với nước sốt salad tạo nên vị ngọt hấp dẫn mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không thể cưỡng lại; ớt chuông và hành tây thái miếng nhỏ không chỉ thêm màu sắc và hương vị mà còn cung cấp vitamin một cách tinh tế. Với thịt, rau củ và một loại thực phẩm thiết yếu, phủ lên trên là phô mai giàu canxi, tất cả các chất dinh dưỡng đều được đáp ứng trong một bữa ăn, giúp các bà mẹ có thể thầm thở phào nhẹ nhõm.
Điều tôi thích nhất ở máy này là tính năng "tiện lợi cho người lười biếng". Bạn có thể làm nhiều hương vị cùng một lúc, bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm và đông lạnh. Những buổi sáng sau đó chỉ việc lấy chúng ra khỏi tủ đông, không cần rã đông, cho trực tiếp vào nồi chiên không dầu khoảng 10 phút. Bữa hoàn thành trong nháy mắt, cả căn bếp tràn ngập hương thơm ấm áp của phô mai và mùi thơm hấp dẫn của bánh mì nướng. Bữa sáng cho cả tuần được chuẩn bị dễ dàng, không còn hỗn loạn nữa! Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị bữa sáng, hãy thử ngay nhé!
Phương pháp chuẩn bị nguyên liệu
1. Trước tiên, chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để làm nhân cho món ăn: Tôi đã chuẩn bị 3 loại thịt: Thịt bò ướp xào, tôm chần và giăm bông. Cả ba loại thịt đều rất phù hợp cho trẻ em. Tôi cũng chuẩn bị một ít hạt ngô ngọt, chần sơ rồi trộn với nước sốt salad. Về rau củ, bạn có thể chuẩn bị bất cứ loại nào bạn thích. Những loại này rất tốt để tăng hương vị: Ba loại ớt chuông (xanh - vàng - đổ) và hành tây thái sợi.
2. Chuẩn bị nguyên liệu nền và sốt rồi bắt đầu: Nếu có thể, hãy tự làm bánh mì sandwich và cắt thành từng lát. Nếu không, bạn có thể mua bánh có sẵn ngoài siêu thị. Trải đều các lát bánh mì ra khay, sau đó hãy rưới nước sốt cà chua, sốt mayonnaise hoặc sốt thịt nướng lên.
3. Tiếp theo bạn cho các nguyên liệu làm nhân bánh lần lượt vào các lát bánh mì. Vị đầu tiên là sốt mayonnaise, ngô và phô mai, tiếp theo là sốt cà chua và tôm, và cuối cùng là sốt cà chua/sốt thịt nướng và giăm bông thái hạt lựu.
4. Thêm các loại rau củ yêu thích của bạn, và cuối cùng thêm thật nhiều phô mai bào và thịt bò. Sử dụng sốt cà chua làm nền. Thịt bò kết hợp tốt nhất với hành tây và ớt chuông xanh, vì vậy bạn có thể thêm nhiều hơn. Cuối cùng, thêm phô mai.
5. Bọc riêng từng chiếc bằng màng bọc thực phẩm để dễ bảo quản. Sau đó bạn cho vào ngăn đông tủ lạnh để bảo quản. Tuỳ theo khẩu phần ăn của gia đình mà bạn làm các vị và lượng khác nhau.
Vào mỗi sáng, bạn chỉ cần lấy bánh ra, gỡ màng bọc thực phẩm rồi không cần rã đông. Cho vào nồi chiên không dầu ở 170 độ C trong khoảng 7-10 phút, hoặc cho đến khi bề mặt hơi vàng nâu. Tất cả các vị đều là những vị kinh điển và rất dễ làm cho bữa sáng - chỉ cần chiên bằng nồi chiên không dầu. Rất tiện lợi và giúp bạn tiết kiệm thời gian suy nghĩ xem nên ăn gì mỗi sáng hàng ngày. Tôi khuyên bạn nên thử!
Chúc bạn thành công và ngon miệng với bữa sáng ngon lành này nhé!
