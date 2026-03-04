Ăn gì chống rụng tóc?

Cá hồi

Tóc cũng như móng tay móng chân, cần được bổ sung protein để phát triển. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những sợi tóc mới và giữa cho tóc chắc khỏe.

Protein cũng sản xuất keratin - một thành phần chính của tóc. Vậy nên việc bổ sung protein từ các loại thực phẩm biển như cá hồi (thực phẩm giàu omega-3 và vitamin) sẽ làm tăng sức khỏe cho mái tóc.

Khoai lang

Đây là một thực phẩm quen thuộc và được ưa chuộng bởi những lợi ích cho sức khỏe. Trong việc chăm sóc tóc, khoai lang cũng được khuyến khích sử dụng bởi trong nó có chứa hàm lượng cao chất beta-carotene, cơ thể chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A, cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào tóc.

Hơn nữa, vitamin A cũng có thể đẩy nhanh tốc độ mọc tóc và kích thích tóc mọc dày hơn, ngăn ngừa các nang tóc khác mọc lại.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng nhưng khá ít calo. Nhiều chất dinh dưỡng trong số này cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc như: vitamin E, kẽm và selen.

Trong 28 gram hạt hướng dương cung cấp gần 50% nhu cầu vitamin E hàng ngày với nhiều loại vitamin B tốt cho tóc. Hơn nữa, một số loại hạt như hạt lanh và hạt chia cũng cung cấp axit béo omega-3.

Một khẩu phần 28 gram hạt lanh cung cấp 6.388 mg axit béo omega-3. Đó là lượng axit béo omega-3 nhiều hơn một nửa phi lê (178 gram) cá hồi.

Tuy nhiên, hạt lanh cung cấp một loại axit béo omega-3 không được cơ thể sử dụng hiệu quả như omega-3 có trong cá béo. Nó là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống. Để có được nhiều loại chất dinh dưỡng nhất, tốt nhất bạn nên ăn hỗn hợp các loại hạt.

Hàu

Hàu là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp kẽm. Kẽm là một khoáng chất giúp hỗ trợ chu kỳ sửa chữa và phát triển của tóc. Việc thiếu kẽm trong chế độ ăn uống có thể thúc đẩy telogen effluvium - một dạng rụng tóc phổ biến. Nhưng tình trạng này có thể được hồi phục khi bạn thay đổi một chế độ ăn giàu kẽm.

Tuy vậy, bạn cần cân bằng lượng kẽm bổ sung vào cơ thể. Thừa hoặc thiếu hụt kẽm đều có thể gây rụng tóc nhiều. Đó là lý do tại sao việc bổ sung kẽm từ các loại thực phẩm như hàu có thể tốt hơn so với việc uống thực phẩm bổ sung.

Trứng

Trứng là một loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng, có thể kể đến như lưu huỳnh, kẽm, sắt, phốt-pho, i-ốt hay se-len. Bên cạnh đó trứng cũng bổ sung nhiều chất như vitamin B1, B12, B2 và biotin.

Bổ sung trứng trong bữa ăn hàng ngày để tóc dày và khỏe hơn.

Đây là đều là những loại chất cần thiết cho tóc, vậy nên hãy bổ sung trứng trong bữa ăn hàng ngày để tóc dày và khỏe hơn.

Bổ sung cà rốt chống rụng tóc

Cà rốt là một loại rau củ giàu beta-carotene - một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc kiểm soát tóc gãy rụng. Uống nước ép cà rốt mỗi ngày vào bữa sáng, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì trong việc giảm gãy rụng cũng như kích thích mọc tóc nhanh hơn.

Giá đỗ

Thực phẩm cuối cùng giúp ngăn tình trạng rụng tóc trong danh sách này chính là giá đỗ. Trong giá đỗ chứa nhiều silica giúp hấp thụ vitamin và khoáng chất, kích thích quá trình phát triển của tóc, chống rụng tóc.

Bên cạnh giá đỗ thì bạn cũng có thể bổ sung dưa chuột, ớt chuông hay rau xanh, vì những thực phẩm này cũng chứa nhiều silica cần thiết cho tóc.