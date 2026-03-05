Mới nhất
Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà

Thứ năm, 07:15 05/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Canh là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm gia đình Việt Nam. Các bạn hãy cùng khám phá công thức nấu các món canh ngon có trong bài viết dưới đây.

Canh tôm chua Thái

Nguyên liệu: 5 lạng tôm. 2 lạng xương gà. 3 trái cà chua. Lá chanh, ngò, nấm đen. Riềng, sả, tỏi, ớt. Gia vị: gói gia vị làm Tom Yum, hạt nêm, dầu ăn, nước mắm.

Cách thực hiện: Xương gà mua về đem rửa sạch, chần sơ cho ra chất bẩn, chặt khúc nhỏ. Bắc nồi nước cho gà vào nấu sôi với 1 muỗng cà phê hạt nêm. Khi đun nhớ hớt bọt.

Tôm bỏ đầu đuôi, lột vỏ bỏ chỉ đen, rửa sạch rồi để ráo. Tỏi lột vỏ bằm nhỏ. Cà chua rửa sạch bổ làm sáu. Nấm đen, rau ngò, lá chanh rửa sạch rồi để ráo.

Bắc chảo cho ít dầu rồi phi thơm tỏi, cho tôm vào xào sơ cho lên màu hồng nhạt thì vớt ra. Tiếp tục cho thêm ít dầu vào chảo rồi cho cà chua vào xào cho hơi chín, còn nguyên miếng.

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà - Ảnh 1.

Canhtôm chua Thái là một món canh chua cay đặc trưng của Thái Lan và món canh này nhanh chóng trở thành một món ăn yêu thích trên toàn thế giới bởi hương vị hấp dẫn đặc trưng.

Trút cà chua, riềng, sả, nấm vào nồi nước gà đang nấu, đun cỡ 3 phút thì cho tôm vào nồi canh nấu cùng. Nêm 2 muỗng canh gia vị Tom Yum, nước mắm, ớt tươi cho vừa miệng. Cho lá chanh vào cho thơm.

Tôm chín thì nhấc nồi ra. Rắc ngò, riềng sả, và vắt chanh vào cho vừa khẩu vị. Ăn nóng với cơm hoặc bún.

Canh khoai mỡ nấu tôm

Nguyên liệu: Khoai mỡ: 400g. Tôm: 200g. Mùi tàu + ngò ôm + hành tím. Gia vị: muối + nước mắm.

Cách thực hiện: Khoai mỡ gọt vỏ, rửa sạch dùng muỗng nạo nhỏ hoặc băm nhỏ và để riêng ra bát. Tôm rửa sạch, bóc vỏ, lột chỉ đen ở lưng và băm nhỏ. Hành tím bóc vỏ rửa sạch, thái lát. Ngò ôm và ngò gai nhặt sạch gốc và rửa sạch.

Bắc xoong lên bếp cho dầu ăn đun nóng già, thì cho hành tím vào phi thơm. Tiếp theo cho tôm và muối vào xào chín tôm, xúc tôm ra bát.

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà - Ảnh 2.

Khoai mỡ và tôm là những thực phẩm tốt cho sức khỏe người dùng, món canh khoai mỡ nấu tôm có vị ngọt thanh của thịt tôm thêm vị béo bùi của khoai mỡ giúp món ăn thêm thú vị hơn.

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn làm canh khoai mỡ nấu tôm, vẫn sử dụng chảo vừa xào tôm, các bạn đổ nước vào nồi đun sôi, cho khoai mỡ vào nấu chín. Khi khoai chín cho tôm đã xào vào đảo đều và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cuối cùng tắt bếp, bắc xoong múc canh khoai mỡ ra bát, cho thêm ngò gai, ngò ôm vào cho có mùi thơm.

Canh bông bí nấu mọc

Nguyên liệu: 1 bó hoa bí. 200 g giò sống. 200 g nấm. Hành ngò thái nhỏ. Gia vị, tiêu, bột nêm.

Cách thực hiện: Hoa bí nhặt bỏ lá, đài, dùng kéo cắt bỏ nhụy, cắt ngắn cuống, tước vỏ, ngâm nước muối nhạt, rửa sạch, để ráo. Ướp giò sống với 1/2 muỗng nhỏ tiêu, 2 muỗng bột nêm, trộn đều.

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà - Ảnh 3.

Canh bông bí nấu mọc là món ăn thơm ngon bổ dưỡng dễ làm.

Dầu nóng cho tỏi băm vào phi thơm sau đó thêm nước. Phần giò sống đã ướp vo viên tròn khi nước canh sôi thả từng viên giò vào nêm canh lại theo khẩu vị.

Cho nấm và hoa bí vào nấu thêm 5 phút là canh chín. Tắt bếp cho canh ra tô rắc hành lá và ngò rí (mùi ta), thêm tiêu dùng nóng hoặc nguội đều được.

Canh hến nấu chua

Vị ngọt của hến, chua dịu của cà chua, khế cùng với mùi thơm của rau răm đã tạo nên sức hấp dẫn cho món canh này đặc biệt trong những ngày hè. Hến được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn ngon trong đó món canh hến nấu chua là một món phổ biến nhất.

Nguyên liệu: Hến: 1kg. 2 trái cà chua. 1 quả khế. 1 củ hành tím. Rau răm, hành lá. Gia vị: muối, bột nêm.

Cách thực hiện: Hến mua về rửa sạch sau đó ngâm trong chậu nước đầy, có thể thêm 2 trái ớt xắt cho hến sạch hơn.

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà - Ảnh 4.

Canh hến là món canh dễ thực hiện, thơm ngon, hấp dẫn cùng hương vị của hến.

Cho hến vào nồi luộc đến khi hến sôi, vặn bớt bếp lại, thêm chút muối vào nồi luộc hến và dùng đũa khuấy đều cho phần thịt hến tách ra khỏi vỏ.

Đổ hến ra rổ, phần nước luộc để cho lắng, gạn lấy phần nước trong để riêng, đổ bỏ phần cặn. Cho hến đã luộc vào rổ, đãi trong chậu nước đầy, lấy thịt hến, rửa sạch, để ráo.

Cà chua rửa sạch, bổ múi. Hành lá, rau răm nhặt bỏ rễ, gốc già, rửa sạch. Khế rửa sạch, cắt bỏ riềm, thái miếng. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng.

Bắc nồi lên bêp, cho thìa dầu ăn. Khi dầu nóng già, cho hành tím vào phi thơm sau đó cho thịt hến và chút gia vị vào xào săn. Sau đó chút ra bát để riêng.

Thêm thìa dầu ăn nữa, cho 1/2 chỗ cà chua trên vào xào kỹ. Khi cà chua chín mềm cho bát nước luộc hến vào đun sôi.

Nước sôi cho nốt phần cà chua còn lại và khế vào đun tiếp 2 phút rồi cho phần thịt hến đã xào ở trên vào, nêm nếm vừa miệng. Tắt bếp, cho hành lá, rau răm xắt nhỏ vào đảo đều, cho canh ra bát tô là được.

GĐXH - Chế độ ăn chay thuần mới chỉ xuất hiện gần đây nhưng đã nhận được khá nhiều sự chú ý. Bài viết này sẽ đề cập đến sự giống nhau và khác nhau giữa hai chế độ ăn kiêng này.

