Mousse dừa nho khô: bản giao hưởng thanh khiết tặng những nàng thơ
Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ không lời để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sự nâng niu dành cho người phụ nữ mình yêu, Mousse Dừa Nho Khô mang đến sự kết hợp hài hòa giữa vị béo của dừa, hương matcha dịu nhẹ và vị ngọt tự nhiên của nho khô California. Những hạt nho khô dai mềm giúp món tráng miệng thêm cân bằng và thú vị.
Món ăn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật về hình khối, mà còn là lời hứa chăm sóc vỗ về cho lối sống lành mạnh (healthy lifestyle) của nàng. Những hạt Nho khô California mọng nước, được chắt lọc năng lượng từ ánh nắng vàng rực rỡ, mang đến vị ngọt thanh tao hoàn toàn tự nhiên. Trao tặng món quà này, chính là bạn đang trao đi sự trân trọng khôn cùng, mong cho người phụ nữ ấy luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống như nguồn năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên California.
CÁCH THỰC HIỆN: MOUSSE DỪA NHO KHÔ
I. Sponge Cake Nho Khô (Cốt bánh bông mềm)
Nguyên liệu:
• 1 quả trứng gà (tách riêng lòng đỏ và trắng); 18g sữa tươi không đường; 15g dầu ăn.
• 10g bột mì (cake flour); 9g bột bắp; 25g đường trắng; 30g nho khô vàng California băm nhỏ; 1 nhúm cream of tartar.
Cách làm:
1. Đánh lòng trắng trứng với đường (chia làm 3 lần cho vào) và cream of tartar đến khi bông cứng, bóng mịn.
2. Ở một âu khác, khuấy đều lòng đỏ với sữa và dầu ăn. Rây bột mì, bột bắp vào và trộn đến khi hỗn hợp mịn, không vón cục.
3. Nhẹ nhàng Fold (trộn hất) 1/3 lượng lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ, sau đó trộn ngược lại đến khi hòa quyện hoàn toàn.
4. Trải đều bột lên khay, rắc nho khô băm nhỏ lên trên và nướng ở 170°C trong 12 phút.
II. Thạch Dừa Nho Khô (Phần nhân sần sật, ngọt thanh)
Nguyên liệu:
• 50g nho khô vàng California; 400ml nước; 40ml nước cốt dừa.
• 4g bột jelly (rau câu); 10g đường.
Cách làm:
- 1. Đun sôi hỗn hợp nước và nước cốt dừa.
2. Trộn đường với bột jelly rồi cho vào nồi nước đang sôi, khuấy liên tục đến khi hỗn hợp trong lại.
3. Xay nhuyễn nho khô California thành dạng paste mịn, cho vào hỗn hợp thạch và khuấy đều để tạo vị ngọt tự nhiên.
4. Đổ ra khay, để đông hoàn toàn rồi cắt miếng vừa ăn.
III. Mousse Matcha Dừa (Lớp kem mướt mịn)
Nguyên liệu:
• 66g nước cốt dừa; 16g sữa đặc; 8g đường; 3g lá gelatin.
• 83g kem tươi (whipping cream); Matcha paste (vừa vị).
Cách làm:
1. Ngâm mềm lá gelatin trong nước lạnh, vắt ráo rồi làm tan chảy (quay lò vi sóng hoặc chưng cách thủy).
2. Đun nước cốt dừa, sữa đặc và đường đến khi tan hết và ấm nóng. Cho gelatin vào khuấy tan.
3. Đánh bông nhẹ kem tươi whipping, trộn matcha paste vào để tạo màu xanh dịu mắt và hương thơm đặc trưng.
4. Fold nhẹ hỗn hợp dừa-gelatin vào kem tươi matcha. Rót vào khuôn trên lớp cốt bánh và để tủ mát đến khi đông đặc.
Xem link video hướng dẫn cách làm: Link
Huyền My
