Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Thứ tư, 12:19 04/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!

Ba thức uống giúp Kỳ Duyên có eo 60 cm hút mắt- Ảnh 1.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 trong chung kết tối 14/9 tại TP HCM. Ở phần thi Trang phục dạ hội và ở giây phút được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cô diện chiếc đầm lấp lánh của NTK Lê Thanh Hòa.

Kỳ Duyên
Kỳ Duyên

Vòng hai không chút mỡ thừa của Kỳ Duyên là thành quả của việc tích cực tập luyện, ăn uống healthy suốt thời gian qua. Ngoài thói quen uống nhiều nước lọc trong ngày, Kỳ Duyên còn chăm bổ sung các thức uống giàu vitamin, có tác dụng hỗ trợ quá trình đốt mỡ, cải thiện tiêu hóa, góp phần detox.


Kỳ Duyên
Kỳ Duyên

Mới đây, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ 2 món đồ uống "đốt mỡ" sau Tết do chính tay cô thực hiện từ rau củ quả tươi, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Người đẹp cho biết, cả hai loại sinh tố đều có hương vị thơm ngon, dễ uống, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.

Kỳ Duyên &quot;bật mí&quot; 2 món đồ uống đốt mỡ cực thơm ngon: Toàn nguyên liệu rẻ bèo ra chợ là có, nhìn vòng eo là đủ uy tín! - Ảnh 4.

Sinh tố cần tây, táo xanh (550ml) cần có 2 nhánh cần tây lớn (hoặc 4 nhánh nhỏ), 1 quả táo xanh (bỏ hạt, giữ vỏ), 1 muỗng mật ong và 250ml nước lọc. Tất cả được xay sinh tố trở thành món đồ uống 'hút mỡ' hiệu quả. Cần tây chứa nhiều chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng. Loại rau này cũng giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất, giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa, giảm tình trạng giữ nước. Kết hợp cùng táo xanh và mật ong giúp giảm bớt mùi hăng từ cần tây, tạo hương vị thơm ngon, dễ uống hơn.

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt - Ảnh 5.

Sinh tố cải kale, thơm (550ml) cần: -5 nhánh cải Kale-1/2 trái thơm, 1 miếng gừng nhỏ, 50ml nước cam, 200ml nước lọc. Cải kale nổi tiếng với hàm lượng vitamin A, C, K và chất xơ cao nhưng ít calo, phù hợp cho chế độ giảm cân lành mạnh. Chất xơ trong kale giúp ổn định đường huyết, hạn chế tích tụ mỡ thừa, đồng thời hỗ trợ gan và hệ bài tiết hoạt động hiệu quả hơn. Khi kết hợp cùng thơm hay gừng - những nguyên liệu giàu enzyme và vitamin - món sinh tố không chỉ ngon miệng hơn mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ, giảm cân.

Kỳ Duyên
Kỳ Duyên

Kỳ Duyên khuyến khích uống 1 trong 2 thức uống này trước bữa chính khoảng 30 phút, có tác dụng tạo cảm giác no, nhờ đó kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường chất xơ, vitamin có lợi cho cả vóc dáng lẫn làn da. Đối với mục tiêu giảm cân, thanh lọc cơ thể, có thể uống sinh tố xanh thay cho bữa sáng hoặc bữa tối. Và tất nhiên để có vóc dáng đẹp, nàng hậu không quên vận động mỗi ngày. 

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đìnhNgười đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.


