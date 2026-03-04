Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt
GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!
Vòng hai không chút mỡ thừa của Kỳ Duyên là thành quả của việc tích cực tập luyện, ăn uống healthy suốt thời gian qua. Ngoài thói quen uống nhiều nước lọc trong ngày, Kỳ Duyên còn chăm bổ sung các thức uống giàu vitamin, có tác dụng hỗ trợ quá trình đốt mỡ, cải thiện tiêu hóa, góp phần detox.
Mới đây, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ 2 món đồ uống "đốt mỡ" sau Tết do chính tay cô thực hiện từ rau củ quả tươi, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Người đẹp cho biết, cả hai loại sinh tố đều có hương vị thơm ngon, dễ uống, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.
Kỳ Duyên khuyến khích uống 1 trong 2 thức uống này trước bữa chính khoảng 30 phút, có tác dụng tạo cảm giác no, nhờ đó kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường chất xơ, vitamin có lợi cho cả vóc dáng lẫn làn da. Đối với mục tiêu giảm cân, thanh lọc cơ thể, có thể uống sinh tố xanh thay cho bữa sáng hoặc bữa tối. Và tất nhiên để có vóc dáng đẹp, nàng hậu không quên vận động mỗi ngày.
Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?Ăn - 1 giờ trước
GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.
Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơmĂn - 6 giờ trước
Dù là một món ăn đơn giản nhưng trước khi nấu, bạn hãy ghi nhớ 4 lưu ý này thì sự kết hợp nguyên liệu dân giã sẽ trở nên "bùng nổ", hoàn hảo!
Làm món hấp chỉ với 4 nguyên liệu dễ mua: 15 phút nấu xong mà mềm ngon, ăn 1 miếng là vị giác được đánh thứcĂn - 17 giờ trước
Món ăn này mềm và ngon mà không cần thêm một giọt nước nào, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ đánh thức vị giác của bạn.
Không phải phở hay bún chả, khách Nhật tuyên bố món này của Việt Nam "không có đối thủ"Ăn - 19 giờ trước
Không phải phở, cũng chẳng phải bún chả, một vị khách Nhật đã bất ngờ gọi tên món ăn giản dị này của Việt Nam là “không có đối thủ” sau khi thưởng thức.
Diếp cuốn – Món ăn tinh tế cho mâm cơm Rằm tháng Giêng ngập tràn hương xuânĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Sau những ngày Tết nhiều thịt thà, bánh chưng, giò chả, mâm cơm Rằm đầu năm thường được chuẩn bị theo hướng thanh nhẹ, hài hòa âm dương để cầu mong một năm mới tròn đầy, viên mãn.
1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"Ăn - 1 ngày trước
Thử một món cơm truyền thống của Việt Nam, vị khách Hàn Quốc phải thốt lên chấm điểm tuyệt đối cho hương vị, nhưng lại “đầu hàng” vì không biết cách ăn sao cho đúng.
Sự khác biệt giữa ăn chay và thuần chay không phải ai cũng biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn chay thuần mới chỉ xuất hiện gần đây nhưng đã nhận được khá nhiều sự chú ý. Bài viết này sẽ đề cập đến sự giống nhau và khác nhau giữa hai chế độ ăn kiêng này.
3 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 nhất định phải tránh kẻo hao tài lộcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – từ lâu đã được xem là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm của người Việt. Dân gian có câu: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” để nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày này trong đời sống tâm linh.
5 món ăn 'thanh lọc dầu mỡ' đã chinh phục cả nhà tôi, giúp thanh lọc cơ thể sau Tết và làm phẳng bụngĂn - 1 ngày trước
Nếu bạn đang muốn "thanh lọc" cơ thể sau kỳ nghỉ Tết vừa qua, hãy cùng xem 5 công thức món ăn này và nấu cho gia đình thưởng thức nhé!
Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người phân vân không biết nên cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng với nghi lễ truyền thống.
Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễĂn
GĐXH - Nhiều người phân vân không biết nên cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng với nghi lễ truyền thống.