Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Chúng tôi gặp ca sĩ Nguyên Vũ tại Hà Nội, nhân dịp anh ra Bắc biểu diễn cho Lễ hội La Khê đầu xuân năm mới. Ở tuổi 51, sự trẻ trung của anh khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Anh sinh năm 1975, cùng thời với Lam Trường, Thanh Thảo, Vân Trường, Đan Trường… và cũng như các đồng nghiệp của mình, dường như chỉ có thời gian là "già" đi. Nguyên Vũ nói, "bí quyết" của tôi là… không biết mình bao nhiêu tuổi. Ngoài ra, sự gần gũi, thân thiện và không bao giờ ghét ai có lẽ là lý do để anh giữ được sự trẻ trung hiếm có này.



Theo kịch bản, phần biểu diễn của Nguyên Vũ diễn ra vào cuối chương trình (khoảng 22h). Nhưng từ 20 giờ, Nguyên Vũ đã chỉnh tề ngồi đợi ở hậu trường sân khấu, cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của anh.

Nguyên Vũ tâm sự rằng, đây là tác phong làm nghề được anh rèn luyện từ khi còn trẻ. Với anh, chỉ có mình đợi người khác chứ hiếm khi có chuyện người khác đợi mình. Số hiếm khi còn lại nằm ở xác suất bất khả kháng mà thôi. "Tôi thường đến sớm hơn so với lịch chừng 30 phút để chỉnh trang lại trang phục, ổn định tâm lý và đề phòng những tình huống không mong muốn xảy ra. Với những sự kiện quan trọng, tôi còn đến sớm hơn nữa. Điều đó không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn là cách mình trân trọng đối tác và công việc mà mình đang làm", anh nói.

Chia sẻ về lần ra Bắc biểu diễn lần này, Nguyên Vũ cho biết, anh nhận lời xuất phát từ tình cảm yêu mến với ca sĩ Linh Nguyễn – tổng đạo diễn chương trình Lễ hội La Khê. "Linh Nguyễn nói với tôi, catxe ở mức rất tượng trưng, chỉ đủ tiền vé máy bay đi lại nhưng tôi nhận lời ngay lập tức. Phần vì tôi vốn không đặt nặng chuyện catxe khi diễn lễ hội, phần vì trân quý tình cảm mà đạo diễn Linh Nguyễn dành cho mình. Nghệ sĩ đôi khi lạ lắm, chỉ cần một câu nói tình cảm cho mình thấy được trân trọng là lên đường ngay, những vấn đề khác không còn quan trọng nữa", giọng ca "Phố kỷ niệm" nói.

Hỏi Nguyên Vũ, có phải vì bây giờ là "đại gia ngầm" rồi nên không còn đặt nặng catxe? Anh cười nói: "Tiền thì ai cũng cần cả. Nhưng làm nghề còn cần cái tình và sự biết ơn. Để có vị trí như hôm nay, ngoài sự nỗ lực cố gắng thì Vũ còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của anh em nghệ sĩ và khán giả. Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay".

Ngoài Nguyên Vũ, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Ngọc Anh, Ngọc Khuê, Đinh Thành Lê, Tô Minh Thắng, Tô Minh Đức, Thanh Hương, Quang Hồng, Huy Quyết…

Chia sẻ về việc làm đạo diễn cho Lễ hội La Khê liên tục trong 20 năm qua, đạo diễn Linh Nguyễn cho biết, làm liên tục một lễ hội cái hay là giúp mình hiểu rõ về chương trình, về khán giả, có nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức nhưng cũng là cái khó để không lặp lại chính mình, năm sau phải hay hơn năm trước. Vì thế, mỗi năm sẽ có những khách mời nghệ sĩ khác nhau để làm mới, như năm ngoái có danh ca Giao Linh, Long Nhật đại diện phía Nam thì năm nay có ca sĩ Nguyên Vũ. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ quen thuộc không thể thiếu là NSND Thuý Hường và các nghệ sĩ Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát chèo Việt Nam… vì nói đến lễ hội là nói đến các loại hình nghệ thuật truyền thống, không có thì không thành lễ hội.

Linh Nguyễn cũng cho biết, một trong những lý do để anh tổ chức thành công trong nhiều năm qua chính là nhờ sự ủng hộ hết mình của các nghệ sĩ. "Các nghệ sĩ chúng tôi tham gia trên tinh thần cung tiến là chính. Thậm chí có nghệ sĩ còn bày tỏ nguyện vọng diễn mà không cần nhận catxe, bảo tham gia chủ yếu để anh em gặp nhau đầu năm là chính. Linh Nguyễn không bao giờ muốn các nghệ sĩ tham gia mà không có catxe nhưng dù sao, nghe câu nói đó thực sự Linh Nguyễn rất trân trọng và cảm động.

Chia sẻ về những khó khăn, anh cho biết, đó chính là kinh phí. "Có năm, tôi phải dựa vào mối quan hệ cá nhân với các nghệ sĩ để mời họ. Nhưng có người nghe catxe xong thì than trời rồi nói luôn là giá đó không đủ tiền vé máy bay và khách sạn, rồi còn quản lý đi cùng nữa. Đôi khi, các nghệ sĩ nhận lời vì sự kết hợp với các chương trình khác, như danh ca Giao Linh, ca sĩ Nguyên Vũ, họ tham gia chương trình với tâm thế vì yêu khán giả miền Bắc nên không nề hà chuyện đường xá xa xôi và catxe.

Hay như NSND Thúy Hường, mười mấy năm nay catxe vẫn thế nhưng mời năm nào chị cũng không nề hà. Bà con ở La Khê cũng rất thương mến chị, bảo phải có Thúy Hường để nghe quan họ. Mỗi chương trình, chị hát 2 tiếng đồng hồ trên thuyền rồng, được khán giả rất yêu thương.