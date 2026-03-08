Mới nhất
Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Chủ nhật, 15:00 08/03/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".

Nicola Peltz - con dâu nhà Beckham vào vai Franny vợ của Byron (do Ashton Kutcher thủ vai), người đã xây dựng đế chế nghìn tỷ USD thông qua loại thuốc mang tên “The Beauty”. Được sử dụng bằng cách tiêm hoặc lây truyền qua đường tình dục, loại thuốc này hứa hẹn sẽ giúp người dùng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất về thể chất của chính họ.

Trong tập cuối phần đầu tiên mới lên sóng, con trai của Byron và Franny tiêm cho cô loại thuốc "The Beauty". Byron sau đó bị sốc khi thấy vợ mình biến đổi với diện mạo hoàn toàn khác. Vai diễn lúc này được chuyển sang Nicola Peltz Beckham đảm nhận. Từ đây dẫn tới cao trào bi kịch mới cho các nhân vật. 

Người vợ trẻ trung, xinh đẹp hơn nhưng đau khổ vì cảm thấy như một tù nhân bị giam cầm trong một cơ thể không phải của mình và thậm chí đã cố gắng tự tử. Khi nhân vật rơi vào tình trạng phải duy trì sự sống bằng máy, người chồng - người đứng đầu đế chế "The Beauty" - dường như được thức tỉnh, tập trung nguồn lực vào việc ngăn chặn sự lây lan của loại "thần dược" đáng sợ.

Con dâu David Beckham Nicola Peltz gây sốt với vai diễn trong phim 18 + The Beauty - Ảnh 1.

Nicola Peltz Beckham hóa thân thành phiên bản trẻ trung, xinh đẹp. (Ảnh: FX)

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Nicola Peltz Beckham cho biết: "Nhà sản xuất nói với tôi rằng ông ấy đang cân nhắc tôi cho bộ phim mới này, và khi ông giải thích cho tôi hiểu, tôi đã rất hào hứng khi được hợp tác và trở thành một phần trong thế giới "The Beauty".

Nói về vai diễn mang tính bước ngoặt của mình đối với nhân vật người chồng khi chứng kiến sự thay đổi, khổ đau và việc kề cận cái chết của vợ, Nicola cho biết thêm: "Tôi muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp và tôi thực sự nghĩ rằng ý nghĩ mất cô ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy. Ashton Kutcher là một diễn viên tuyệt vời. Khi xem tập phim đó, tôi thực sự xúc động".

Con dâu David Beckham Nicola Peltz gây sốt với vai diễn trong phim 18 + The Beauty - Ảnh 2.

Nicola Peltz Beckham đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. (Ảnh: Getty Images)

Được hóa thân vào "phiên bản trẻ" của nhân vật do nữ diễn viên huyền thoại như Isabella Rossellini đảm nhận với Nicola là vinh dự lớn lao. Cô mong muốn có thể tiếp tục tham gia câu chuyện trong những mùa tiếp theo.

"The Beauty" là series phim thể loại kinh dị nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như tranh cãi thời gian qua vì sự táo bạo, dữ dội, tính châm biếm sâu sắc phía sau câu chuyện hư cấu về một loại "thần dược". Trong dàn sao hùng hậu tham gia phim, Nicola Peltz Beckham chỉ là một khách mời với đất diễn khá khiêm tốn. Nhưng sức nặng trong vai trò của nhân vật, cộng với loạt thông tin ồn ào về gia đình Beckham thời gian qua đã biến nữ diễn viên trở thành tâm điểm.

Con dâu David Beckham Nicola Peltz gây sốt với vai diễn trong phim 18 + The Beauty - Ảnh 3.

Chuyện lục đục, căng thẳng của gia đình Beckham trở thành tâm điểm trong thời gian qua. (Ảnh: Getty Images)

Trước những câu hỏi từ phía The Hollywood Reporter về mối quan hệ căng thẳng với gia đình chồng, Nicola đã khéo léo chuyển hướng sang các hoạt động nghệ thuật. Cô cho biết thời gian qua đã tập trung vào việc dựng phim mới để hoàn thành đúng tiến độ và cả kế hoạch tham dự Liên hoan phim Cannes sắp tới. 

Gia đình cặp đôi nổi tiếng nước Anh - David Beckham và Victoria thời gian qua luôn gặp sóng gió bởi mối bất hòa với vợ chồng con trai cả. Vừa qua, Brooklyn Beckham đã vừa đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram cá nhân (16,7 triệu người theo dõi). Stories dài 6 trang, nêu ra “12 lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh với vợ là Nicola Peltz.

Con dâu David Beckham Nicola Peltz gây sốt với vai diễn trong phim 18 + The Beauty - Ảnh 4.

Các thành viên nhà Beckham trong một sự kiện. (Ảnh: Getty Images)

Mọi rạn nứt của gia đình nổi tiếng bắt đầu từ năm 2022, Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái của một tỷ phú Mỹ. Kể từ đó, những nghi vấn mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Brooklyn bị cho là luôn đứng về phía vợ, dần tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình Beckham. Quyết định rời Anh, chuyển sang sinh sống toàn thời gian tại Mỹ cùng gia đình vợ càng khiến khoảng cách này ngày một lớn.

