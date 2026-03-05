Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Trang 163 đưa tin dịp năm mới, đài truyền hình TVB của Hong Kong, Trung Quốc đã cập nhật lại thông tin các nghệ sĩ thuộc sự quản lý của họ. Trong đó, nữ diễn viên Thái Tư Bối đã bị xóa bỏ hoàn toàn, làm nảy sinh thông tin cô bị đài TVB chấm dứt hợp đồng sau hai năm không cho đóng phim.

Đồng thời, Thái Tư Bối cũng xóa số điện thoại của người quản lý TVB trong phần giới thiệu trên trang Instagram cá nhân. Nữ diễn viên còn đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Màu đỏ cho sự tái sinh, năm nay câu chuyện bắt đầu lại", thể hiện cô đã chấm dứt 13 năm gắn bó với đài TVB.

Thái Tư Bối bị đài TVB cắt hợp đồng độc quyền.

Thái Tư Bối sinh năm 1991, sau khi giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2013, cô được đài TVB ký hợp đồng độc quyền và hết mực lăng xê. Dù tài năng diễn xuất hạn chế, Thái Tư Bối vẫn được giao tham gia các dự án lớn như Bằng chứng thép V, Bước ra ranh giới, Đại soái ca, Liêm chính truy kích, Thiết thám, Xin chào đại phu, Danh môn ám chiến, Ẩm thực tranh tài.. .

Thậm chí, năm 2020, Thái Tư Bối còn giành được danh hiệu Thị hậu TVB với tác phẩm Bước qua ranh giới 2 . Tuy nhiên, do cô diễn xuất chưa thuyết phục người xem, danh hiệu thị hậu của Thái Tư Bối gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng việc nữ diễn viên trẻ vượt qua nhiều đàn chị giành danh hiệu cao quý chứng minh đài TVB từng một thời rất o bế Thái Tư Bối, coi cô là nghệ sĩ tiềm năng thay thế những ngôi sao đã và đang lần lượt rời khỏi đài.

Thái Tư Bối từng được đài TVB lăng xê, trở thành thị hậu gây tranh cãi nhất lịch sử.

Tuy nhiên, danh tiếng của Thái Tư Bối không gây thiện cảm với công chúng. Cô liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với các bạn diễn nam, trong đó có người đã có bạn gái hay chuẩn bị kết hôn như Trịnh Tuấn Hoằng (đóng chung trong Bát quái thần thám ), Chu Chí Văn (trong phim Xung tuyến ), Mạch Thu Thành...

Đáng nói nhất là việc Thái Tư Bối đóng chung với nam diễn viên Vương Hạo Tín trong Bước ra ranh giới và có những cử chỉ thân mật quá mức đồng nghiệp. Truyền thông Hong Kong còn bắt gặp Vương Hạo Tín tới nhà Thái Tư Bối suốt hai tiếng mới trở về. Năm 2018, khi Vương Hạo Tín giành được giải Thị đế TVB, Thái Tư Bối đang ở hậu trường gấp gáp chạy ra và đứng nhìn lên sân khấu với vẻ mặt tự hào. Sự kiện này từng gây xôn xao truyền thông một thời gian.

Thái Tư Bối nghênh ngang khoác tay "chồng người" bước trên thảm đỏ.

Khi Vương Hạo Tín thân thiết với Thái Tư Bối thì hôn nhân của anh cùng nữ diễn viên Trần Tự Dao gặp trục trặc, cả hai sống ly thân. Năm 2020, Vương Hạo Tín công khai tổ chức sinh nhật cho đàn em. Đến năm 2021, Vương Hạo Tín để mặc vợ đi một mình, còn nam diễn viên tay trong tay với Thái Tư Bối sải bước trên thảm đỏ sự kiện của TVB.

Lúc này, truyền thông chỉ trích Thái Tư Bối là "tiểu tam trơ trẽn nhất giới giải trí", khiến danh tiếng của cô sụp đổ nghiêm trọng. Năm 2024, bộ phim tồn kho Phi thường nhật chí do Thái Tư Bối đóng chính lên sóng nhưng không tạo nhiều tiếng vang. Từ đó đến nay, nữ diễn viên bị đài TVB đóng băng hoạt động. Cô thừa nhận không có phim để diễn.

Từ một Á hậu nổi danh, được đài TVB o bế, Thái Tư Bối đánh mất tương lai vì bê bối đời tư.