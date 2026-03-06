'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Theo xác nhận từ tờ People, nữ ca sĩ đã bị Cảnh sát giao thông California bắt giữ khoảng 9h30 tối 4/3 và bị lập biên bản vào sáng sớm ngày 5/3 (theo giờ địa phương). Theo biên bản, Britney Spears đã được thả và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 4/5.

"Đây là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được", người đại diện của Britney Spears nói với tờ People. "Britney sẽ thực hiện các bước đúng đắn và tuân thủ pháp luật, và hy vọng đây có thể là bước đầu tiên trong sự thay đổi đã quá hạn cần phải xảy ra trong cuộc đời Britney. Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong thời điểm khó khăn này".

Người đại diện cho biết thêm: "Các con trai của cô ấy sẽ dành thời gian bên cạnh cô ấy. Những người thân yêu của cô ấy sẽ cùng nhau lên kế hoạch cần thiết để giúp cô ấy có được cuộc sống tốt đẹp và thành công".

'Công chúa Pop' Britney Spears.

Cho đến nay, Britney Spears chưa đưa ra phát biểu chính thức về vụ việc. Tài khoản Instagram của cô hiện đã bị vô hiệu hóa, giữa lúc dư luận đang bàn tán về sự cố này.

Những năm gần đây, cuộc sống của Spears liên tục gây chú ý. Tháng 11/2021, tòa án Mỹ chính thức chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài gần 14 năm do gia đình quản lý, giúp nữ ca sĩ giành lại quyền kiểm soát tài sản trị giá hàng triệu USD cũng như các quyết định cá nhân.

Britney Spears chưa phát hành album nào kể từ "Glory" năm 2016 và chưa biểu diễn concert nào kể từ tháng 10 năm 2018, khi cô kết thúc tour diễn "Piece of Me" với buổi diễn cuối cùng tại giải đua xe Công thức 1 ở Austin, Texas. Đến năm 2021, ngôi sao nhạc pop tiếp tục hợp tác với huyền thoại Elton John để ra mắt phiên bản mới cho "Hold Me Closer". Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chủ nhân bản hit "Toxic" hoàn toàn "ở ẩn" và biến mất khỏi ngành công nghiệp âm nhạc.