Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Đồng hồ đếm ngược", việc giúp thầy Thắng (NSND Trung Anh) chính là nhiệm vụ thứ 2 của Thành (Thanh Sơn) được "Thần chết" giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này có vẻ không dễ để thực hiện khi thầy không mở lòng.

Nhưng qua những người bạn, Thành được biết cuộc sống của thầy đang rất khó khăn khi Tùng - con trai thầy đam mê cờ bạc nên đã đốt sạch tiền bạc của thầy, đẩy thầy vào tình trạng phải dọn đến nhà thờ họ để ở.

Người anh em họ của Tùng đã chuốc say thầy Thắng để Tùng lẻn vào nhà trộm đồ. Ảnh VTV

Những khó khăn do con trai "báo thủ" mang đến khiến thầy Thắng phải nhờ vả Sơn - một học trò của thầy làm giả bệnh án cho thầy. Bệnh án giả ghi thầy bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Không ai rõ mục đích thầy Thắng muốn làm giả bệnh án này là gì và sẽ có tác động thế nào đến con trai thầy bởi cậu ta vẫn không thể sống tốt đẹp hơn.

Trong diễn biến mới nhất, toàn bộ số tiền hơn 700 triệu đồng họ hàng góp lại xây nhà thờ họ đã bị con trai thầy lấy hết. Thầy Thắng gặp khó khăn trong việc giải thích với họ hàng về lý do dời ngày xây nhà thờ họ. Thầy bị họ hàng truy hỏi và đặt ra nghi vấn phải chăng lý do chưa xây là do bị con trai lấy hết để nướng vào cờ bạc.

Thầy Thắng gặp rắc rối bởi con trai ham mê cờ bạc. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng lúc 20h ngày 5/3 trên VTV3.



Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội? GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.



