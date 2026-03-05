Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Thứ năm, 13:13 05/03/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Đồng hồ đếm ngược", việc giúp thầy Thắng (NSND Trung Anh) chính là nhiệm vụ thứ 2 của Thành (Thanh Sơn) được "Thần chết" giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này có vẻ không dễ để thực hiện khi thầy không mở lòng. 

Nhưng qua những người bạn, Thành được biết cuộc sống của thầy đang rất khó khăn khi Tùng - con trai thầy đam mê cờ bạc nên đã đốt sạch tiền bạc của thầy, đẩy thầy vào tình trạng phải dọn đến nhà thờ họ để ở.

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 1.
Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 2.

Người anh em họ của Tùng đã chuốc say thầy Thắng để Tùng lẻn vào nhà trộm đồ. Ảnh VTV

Những khó khăn do con trai "báo thủ" mang đến khiến thầy Thắng phải nhờ vả Sơn - một học trò của thầy làm giả bệnh án cho thầy. Bệnh án giả ghi thầy bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Không ai rõ mục đích thầy Thắng muốn làm giả bệnh án này là gì và sẽ có tác động thế nào đến con trai thầy bởi cậu ta vẫn không thể sống tốt đẹp hơn.

Trong diễn biến mới nhất, toàn bộ số tiền hơn 700 triệu đồng họ hàng góp lại xây nhà thờ họ đã bị con trai thầy lấy hết. Thầy Thắng gặp khó khăn trong việc giải thích với họ hàng về lý do dời ngày xây nhà thờ họ. Thầy bị họ hàng truy hỏi và đặt ra nghi vấn phải chăng lý do chưa xây là do bị con trai lấy hết để nướng vào cờ bạc.

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 3.
Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 4.

Thầy Thắng gặp rắc rối bởi con trai ham mê cờ bạc. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng lúc 20h ngày 5/3 trên VTV3. 

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 5.Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền - Ảnh 6.Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Cùng chuyên mục

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?

Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Thời thanh xuân, nữ diễn viên tuổi Ngọ này được xem như mỹ nhân 50 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz
Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top