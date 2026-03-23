Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ca sĩ Ưng Đại Vệ: Chấp nhận lùi lại hào quang để trọn vẹn trách nhiệm làm bố đơn thân

Thứ hai, 18:59 23/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con gái có tính cách cá tính, bướng bỉnh nên nhiều lần ca sĩ Ưng Đại Vệ đã cảm thấy đau đầu, "bó tay" và đôi lúc mệt mỏi trong quá trình làm bố đơn thân.

Sau những biến cố trong cuộc sống riêng tư, ca sĩ Ưng Đại Vệ lựa chọn trở thành bố đơn thân, một quyết định không dễ dàng nhưng đầy trách nhiệm. Từ một nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua nhiều bản hit, anh dần chuyển mình sang vai trò mới – người cha vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, gánh vác trọn vẹn việc nuôi dạy con trong im lặng và kiên trì.

Ưng Đại Vệ: Từ hào quang sân khấu đến lựa chọn làm cha đơn thân

Trong ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x, Ưng Đại Vệ từng là cái tên nổi bật của làng nhạc Việt ở nhóm nhạc GMC với phong cách trẻ trung, giàu năng lượng. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được yêu thích, xây dựng hình ảnh một ca sĩ điển trai, lịch lãm và có đời sống nghệ thuật ổn định. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống cá nhân của nam ca sĩ lại trải qua không ít thăng trầm.

Làm bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, một nam ca sĩ nhiều lần đau đầu 'bó tay' - Ảnh 2.

Ưng Đại Vệ kể về chuyện làm bố đơn thân trong chương trình "Đời nghệ sĩ" phát sóng cách đây 2 năm trên kênh VTV9.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh lựa chọn nhận trách nhiệm nuôi con. Quyết định trở thành bố đơn thân không chỉ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà còn là thử thách về cả tinh thần lẫn vật chất. Với một người hoạt động nghệ thuật, vốn có lịch trình bận rộn và thu nhập không ổn định, việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ là điều không hề đơn giản.

Thời điểm ấy, Ưng Đại Vệ gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi để tập trung cho gia đình. Anh chấp nhận giảm bớt sự xuất hiện trước công chúng, dành phần lớn thời gian cho con gái. Đây cũng là giai đoạn nam ca sĩ học cách thích nghi với cuộc sống mới: Tự tay chăm sóc con từ những điều nhỏ nhất như ăn uống, học hành đến việc định hướng nhân cách.

Không ít lần, anh chia sẻ rằng làm cha đơn thân khiến mình trưởng thành hơn. Từ một người quen với ánh hào quang, anh học cách sống chậm lại, quan tâm đến những giá trị giản dị. Chính con gái trở thành động lực lớn nhất giúp anh vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước.

Làm bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, một nam ca sĩ nhiều lần đau đầu 'bó tay' - Ảnh 3.

Ưng Đại Vệ và con gái nhỏ.

Không ồn ào hay thường xuyên chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, Ưng Đại Vệ chọn cách làm cha theo hướng kín đáo. Anh ít khi nói về những vất vả, nhưng qua những lần hiếm hoi xuất hiện cùng con, khán giả vẫn cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc giữa hai cha con.

Việc nuôi dạy con một mình đòi hỏi người cha phải đảm nhận cả vai trò của người mẹ. Từ việc chăm sóc sức khỏe, dạy con học đến việc trò chuyện tâm lý, tất cả đều cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Với Ưng Đại Vệ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc.

Anh từng chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất khi nuôi dạy con không phải là vật chất mà là sự hiện diện và tình yêu thương. Dù bận rộn, anh luôn cố gắng dành thời gian bên con, lắng nghe và đồng hành trong từng giai đoạn trưởng thành. Chính sự gần gũi này giúp con gái anh phát triển trong môi trường ổn định về tâm lý, dù thiếu vắng hình bóng người mẹ.

Làm bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, một nam ca sĩ nhiều lần đau đầu 'bó tay' - Ảnh 4.

Ưng Đại Vệ trăn trở về việc chăm con gái nhỏ.

Ở một góc nhìn khác, hành trình làm bố đơn thân của Ưng Đại Vệ cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm xã hội. Nếu trước đây, hình ảnh người cha thường gắn với vai trò trụ cột kinh tế, thì ngày nay, nhiều người đàn ông sẵn sàng đảm nhận cả việc chăm sóc con cái. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn cho thấy sự tiến bộ trong nhận thức về gia đình.

Ưng Đại Vệ vượt qua áp lực làm bố đơn thân ra sao?

Làm bố đơn thân, đặc biệt trong môi trường showbiz, không tránh khỏi những định kiến. Ưng Đại Vệ từng đối mặt với không ít lời bàn tán về đời tư cũng như lựa chọn của mình. Tuy nhiên, thay vì phản ứng, anh chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động.

Sự kiên định của nam ca sĩ thể hiện qua cách anh xây dựng cuộc sống ổn định cho con. Dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, anh vẫn duy trì công việc để đảm bảo tài chính. Đồng thời, anh cũng cố gắng giữ hình ảnh tích cực, tránh những ồn ào không cần thiết để con có môi trường phát triển lành mạnh.

Làm bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, một nam ca sĩ nhiều lần đau đầu 'bó tay' - Ảnh 5.

Ưng Đại Vệ khi ở trên sân khấu.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự hy sinh của Ưng Đại Vệ. Việc một nghệ sĩ chấp nhận lùi lại phía sau ánh đèn để làm tròn vai trò người cha không phải điều phổ biến. Điều đó cho thấy anh đặt gia đình lên trên sự nghiệp – một lựa chọn không dễ dàng nhưng đáng trân trọng.

Không chỉ vậy, câu chuyện của anh còn truyền cảm hứng cho nhiều người. Trong xã hội hiện đại, nơi mà áp lực công việc và cuộc sống ngày càng lớn, việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình trở thành bài toán khó. Hành trình của Ưng Đại Vệ cho thấy, dù hoàn cảnh nào, tình yêu thương và trách nhiệm vẫn là nền tảng quan trọng nhất.

Làm bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, một nam ca sĩ nhiều lần đau đầu 'bó tay' - Ảnh 6.

Nam ca sĩ dịu dàng ở đời thực bên con gái nhỏ.

Từ một ca sĩ nổi tiếng đến người cha đơn thân, Ưng Đại Vệ đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh một góc nhìn khác về tình phụ tử – nơi sự hy sinh, kiên trì và yêu thương trở thành giá trị cốt lõi. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu, anh vẫn ghi dấu trong lòng công chúng bằng hình ảnh một người cha đầy trách nhiệm và bản lĩnh.

Ưng Đại Vệ từng là thành viên của GMC, nổi tiếng với loạt ca khúc: Vẫn yêu như thuở ấy, Kiếp lữ hành, Lời hứa mãi không phai, Giấc mơ về một tình yêu…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top