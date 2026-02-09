Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Trong buổi ra mắt phim chiếu rạp dịp Tết - "Báu vật trời cho", Tuấn Trần xuất hiện trên xe lăn, chống nạng di chuyển khiến nhiều người xúc động. Buổi công chiếu có sự xuất hiện của các diễn viên trong phim như: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, La Thành, Võ Tấn Phát, Bích Ngọc, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khuyến Dương…

Tuấn Trần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đứt dây chằng nên phải di chuyển bằng xe lăn, chống nạng. Nam diễn viên vô cùng xúc động khi nhận được sự cổ vũ, động viên của mọi người. Anh gửi lời xin lỗi vì không thể đứng chào khán giả như mong muốn.

Việc có mặt tại buổi ra mắt dù sức khỏe hạn chế không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự tri ân của Tuấn Trần dành cho cả ekip đã đồng hành suốt quá trình quay phim đầy thử thách ngoài biển.

Tuấn Trần di chuyển với nạng trong buổi ra mắt phim nhận được sự quan tâm, cổ vũ của khán giả và đồng nghiệp. Ảnh VTV

Tuấn Trần cũng chia sẻ thêm về quá trình hóa thân thành Hồng - chàng trai làng chài trong phim: "Tôi trao đổi rất nhiều với đạo diễn để khán giả tin nhân vật này thực sự sống ở làng chài. Tôi được sắp xếp nhiều lịch để làm quen với các phương tiện trên biển, nhưng khi ra quay thật thì bị ói rất nhiều. Quay ngoài biển đòi hỏi kỹ thuật cao và mất rất nhiều thời gian, đó là thử thách lớn nhất của chúng tôi".



Sự trở lại của Phương Anh Đào sau thời gian dài tạm rời điện ảnh cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Trong phim, cô hóa thân thành Ngọc - một người mẹ đơn thân có con trai nhỏ và cuộc sống nhiều sóng gió. Vai diễn này đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt so với hình ảnh "nàng thơ" trước đây của nữ diễn viên.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần cùng xem suất chiếu đầu tiên của "Báu vật trời cho". Ảnh VTV

"Báu vật trời cho" kể câu chuyện về Ngọc là một người mẹ đơn thân và cuộc gặp gỡ tréo ngoe với Hồng, chàng trai làng chài vô tình gắn với sự ra đời của đứa trẻ Tô. Từ chuyến đi biển để trốn chạy quá khứ, ba con người xa lạ bị cuốn vào những tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài dự tính.

Bộ phim có nhiều cảnh quay ở làng chài đẹp mắt. Ngoài ra những cảnh quay hành động trên biển được đầu tư chỉn chu mang lại cảm xúc hồi hộp, xúc động, vui vẻ cho khán giả. Phim có nhiều câu chuyện gia đình, dù tình tiết đơn giản nhưng gây ấn tượng nhờ diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên.



Phim điện ảnh "Báu vật trời cho" là tác phẩm Việt duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026 và dự kiến ra rạp từ mùng 1 Tết.

