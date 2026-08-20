Các con của NSƯT Lê Vi từ Pháp về thăm bà ngoại

Vẻ đẹp dịu dàng chuẩn người đẹp Hà thành xưa của NSƯT Lê Vi GĐXH - NSƯT Lê Vi mới đây đã chia sẻ với Gia đình & Xã hội về cuộc sống bên người chồng là Thị trưởng của một thành phố ở Pháp. Dù nhiều năm sống ở nước ngoài nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phụ nữ Hà thành xưa.

NSƯT Lê Vi hạnh phúc ghi lại khoảnh khắc các con đoàn tụ cùng bà ngoại - NSƯT Lê Mai. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả xúc động trước tình cảm gia đình của nữ nghệ sĩ. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, tình cảm mẹ con, bà cháu vẫn luôn đong đầy và gần gũi.

NSƯT Lê Vi hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc các con đoàn tụ với bà ngoại. Chị viết: "Thế là các con đã được gặp bà ngoại sau bao năm xa cách, giờ toại nguyện rồi".

Được biết, hồi đầu năm 2026, NSƯT Lê Vi cũng về thăm mẹ - NSƯT Lê Mai và cùng các chị em tổ chức một chuyến du lịch dọc các tỉnh miền Trung cùng gia đình. Trong năm, nữ nghệ sĩ cùng ăn Tết cổ truyền với mẹ và các chị.

NSƯT Lê Vi và NSƯT Lê Mai chụp ảnh vào hồi đầu năm 2026.

Về NSƯT Lê Vi, từ nhỏ chị đã gắn với múa và âm nhạc, không chỉ vậy chị còn được biết đến với 3 bộ phim điện ảnh chất lượng: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời.

Vì đam mê nghệ thuật múa từ lúc nhỏ nên NSƯT Lê Vi chủ yếu hoạt động ở sân khấu múa. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện ảnh cô cũng có những thành công nhất định. Nhắc đến NSƯT Lê Vi, khán giả không thể quên vai diễn của cô trong bộ phim "Cây bạch đàn vô danh" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân năm 1996. Vai diễn mang lại cho cô một giải thưởng Bông Sen Vàng năm 1996. Trước khi sở hữu "Bông sen vàng", Lê Vi còn được nhớ đến với "Truyện cổ tích cho tuổi 17".

NSƯT Lê Vi và khoảnh khắc múa xuất thần trên sân khấu.

Về chuyện tình cảm, NSƯT Lê Vi kết hôn với chính người thuê nhà của bố mẹ chị. Khi đó, anh Cyril Lapointe - chồng NSƯT Lê Vi đến Hà Nội nghiên cứu về hội họa và công tác tại Viện Viễn Đông bác cổ.

Khi còn ở Việt Nam, Cyril Lapointe mở phòng tranh nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi. Đến lúc NSƯT Lê Vi mang thai đứa con thứ hai, họ quyết định sang Pháp. Anh tìm được việc làm ổn định trong ngành bất động sản, xây biệt thự 250m2, ở một khu phố du lịch của Pháp - thành phố Amboise, cách Paris chừng 200 km. Từ khi có nhà riêng, năm nào vợ chồng chị cũng đều đón nghệ sĩ Lê Mai sang chơi. Sau chuyến đi dài ngày trở về, NSƯT Lê Mai đều khen con rể tốt bụng, kính trọng gia đình bên vợ và yêu quý vợ con hết mực.

NSƯT Lê Vi có cuộc sống an yên ở tuổi U60.

Dù xa gia đình, một tay chăm sóc con cái nhưng NSƯT Lê Vi vẫn dành tình yêu cho múa. Thậm chí đã dứt bỏ sự nghiệp, không hoạt động nghệ thuật nhưng chị vẫn âm thầm tập múa… một mình trong khuôn viên rộng của ngôi biệt thự, để đỡ nhớ nghề và cũng là rèn luyện sức khoẻ.

Ở hiện tại, khi con cái lớn khôn, NSƯT Lê Vi còn đón nhận tin vui khi chồng đắc cử chức thị trưởng ở Pháp. Mới đây, khi trả lời Gia đình&Xã hội về tin vui này, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Một người khi có đủ đức thì vận may sẽ tự đến và chồng tôi là người như vậy. Điều mà tôi quan tâm là anh phải sống sao cho đúng với trách nhiệm của mình, phải bảo vệ những người dân đã tin tưởng mình và không được phép làm những gì trái với đạo lý, nếu không thì sẽ mất đức. Đó mới là điều khiến tôi bận tâm và tôi sẽ luôn song hành cùng anh. Tôi vẫn hay trêu chồng là "ra ngoài dù anh là ai nhưng khi về nhà thì vẫn chỉ là cấp dưới của vợ thôi".

Nhà ở Pháp tuyệt đẹp của NSƯT Lê Vi.

Trong cuộc trò chuyện với PV của Gia đình&Xã hội, chị cũng tâm sự bản thân có cuộc sống bình yên, viên mãn và sẽ nghĩ đến một dự án nghệ thuật khi có đủ duyên.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1967 là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt được khán giả nhớ đến qua những vai diễn giàu cảm xúc trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, sâu sắc và vẻ đẹp đằm thắm, nền nã. Một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Lê Vi được khán giả biết đến rộng rãi là Cây bạch đàn vô danh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chị còn được yêu mến bởi cuộc sống khá kín tiếng, giản dị sau khi rời xa màn ảnh.

Ảnh, clip: FBNV