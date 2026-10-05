Đám cưới miền Tây của Hoài Lâm, cô dâu đeo vàng trĩu cổ

Ngày 5/10, những hình ảnh trong lễ vu quy của Hoài Lâm và Ngọc Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Hôn lễ diễn ra tại quê cô dâu với không khí ấm cúng, chủ yếu có sự góp mặt của gia đình và người thân hai bên. Không gian đám cưới miền Tây ở nhà gái được trang trí giản dị với hoa lụa, sân khấu nhỏ tông đỏ - trắng.

Trong ngày trọng đại, nam ca sĩ mặc vest tối màu lịch lãm, trong khi bạn đời kém 9 tuổi của anh diện váy cưới trắng bồng bềnh, phần thân váy được đính kết cầu kỳ, kiểu tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính.

Vợ Hoài Lâm được nhận nhiều sính lễ vàng trong lễ vu quy.

Sánh đôi cùng bà xã, Hoài Lâm diện suit đen lịch lãm. Nam ca sĩ liên tục nở nụ cười trong những khoảnh khắc bên vợ, cho thấy tâm trạng vui vẻ trong ngày chính thức về chung một nhà.

Đáng chú ý, khoảnh khắc cô dâu Ngọc Trinh đeo nhiều trang sức vàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Ngọc Trinh được gia đình tặng kiềng, vòng cưới, nhẫn "đỏ tay". Hình ảnh này khiến nhiều người xuýt xoa trước độ hoành tráng của lễ cưới.

Sau lễ vu quy ở nhà gái, Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà trai vào 6/10. Một số bạn bè, người thân của ca sĩ khoe thiệp cưới, được anh mời dự tiệc từ cuối tháng 9.

Trước đó, đôi uyên ương dành hơn một tháng chuẩn bị đám cưới, chụp nhiều bộ ảnh pre-wedding ở studio và ngoài trời. Hoài Lâm cũng đưa bà xã đến giới thiệu với cha nuôi và các anh chị em đồng nghiệp tại buổi lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng.

Vợ Hoài Lâm sinh năm 2004, không hoạt động showbiz

Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ tổ chức lễ cưới tại Vĩnh Long vào ngày mai (6/10).

Bạn đời của Hoài Lâm tên Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động nghệ thuật, chủ yếu bán hàng online.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng. Anh từng kết hôn với Cindy Lư, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, có hai con gái chung trước khi chia tay. Hôn nhân đổ vỡ, anh về quê sống cùng bố mẹ, cuối 2018 tuyên bố dừng ca hát để chữa bệnh.

Sau đó, anh trải qua hai mối tình, trong đó có ba năm gắn bó với người mẫu tự do Kim Ngân ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, Kim Ngân cho biết hai người đã chia tay một thời gian. Cũng thời điểm này, Hoài Lâm cho biết đang điều trị bệnh liên quan thần kinh, phải nhập viện và tạm ngưng hát ba tháng.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Anh nổi tiếng sau khi giành quán quân "Gương mặt thân quen 2014" và gây sốt năm 2020 với loạt hit: Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi,... Những năm gần đây, anh chủ yếu biểu diễn ở phòng trà, có thời gian hát bằng tên thật Tuấn Lộc thay vì nghệ danh do Hoài Linh đặt.