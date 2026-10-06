Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Ngọc Hân gây chú ý khi bế con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Bé Pi khá dạn dĩ khi lần đầu xuất hiện tại sự kiện đông người.
Nhan sắc dịu dàng của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang. Là nhà thiết kế áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân luôn chọn những bộ trang phục truyền thống có kiểu dáng, màu sắc ấn tượng khi xuất hiện trước truyền thông.
Đáng chú ý, Ngọc Hân bế con trai - bé Pi đến thảm đỏ họp báo. Người đẹp họ Đặng chỉn chu hình ảnh cho con trai.
Hoa hậu Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Video: Ngọc Mai
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