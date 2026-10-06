Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

3 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Văn Chung và “chị Phiến” Khuyến Dương là những người góp phần “giữ lửa” cho các mảng miếng hài hước trong bộ phim điện ảnh Thái Lan "Quyết cua anh này". Giọng lồng tiếng mang đậm âm hưởng cùng phong cách hài hước, phóng khoáng của miền Tây Nam Bộ đã mang đến một phiên bản Quyết Cua Anh Này vừa khác lạ, vừa thân quen.