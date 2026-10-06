Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ ba, 13:21 06/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ngọc Hân gây chú ý khi bế con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Bé Pi khá dạn dĩ khi lần đầu xuất hiện tại sự kiện đông người.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Chồng và con trai Ngọc Hân gây chú ý

GĐXH - Đúng ngày kỷ niệm 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân đón thêm một dấu mốc đặc biệt khi nhận bằng Thạc sĩ. Trong ngày vui, người đẹp có chồng và con trai bên cạnh, bé Pi còn diện trang phục cử nhân nhí để chụp ảnh cùng mẹ.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân hội ngộ với Hà Trúc Linh trên thảm đỏ.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.
Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Nhan sắc dịu dàng của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang. Là nhà thiết kế áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân luôn chọn những bộ trang phục truyền thống có kiểu dáng, màu sắc ấn tượng khi xuất hiện trước truyền thông.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.
Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Đáng chú ý, Ngọc Hân bế con trai - bé Pi đến thảm đỏ họp báo. Người đẹp họ Đặng chỉn chu hình ảnh cho con trai.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Con trai hơn 1 tuổi của Ngọc Hân khá dạn dĩ khi lần đầu xuất hiện tại sự kiện đông người.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cũng hào hứng check-in cùng Ngọc Hân và bé Pi.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Hoa hậu Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Video: Ngọc Mai

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Các thí sinh chuẩn bị trang phục lộng lẫy, bước vào buổi họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng chung kết.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.

Cận nhan sắc của các cô gái trước đêm Chung khảo toàn quốc. 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 13.

Sau thời gian luyện tập, dàn thí sinh đã sẵn sàng cho cột mốc tiếp theo của cuộc thi.

Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi lên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 14.

Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

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