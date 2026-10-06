Khánh trúng thầu dự án, tỏ tình ngọt ngào với Phương

Theo Thời báo VTV, trong tập 25 "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Phương (Minh Thu) báo cáo về tiến độ phòng mẫu và giải trình trước những lời chỉ trích gay gắt của sếp Hà (Maya) về rủi ro công việc cũng như bản kế hoạch truyền thông cải tổ. Nhân cuộc họp đông đủ mọi người, Phương đưa ra giải pháp mới cho việc thanh lý nội thất cũ của khách sạn: thay vì chỉ bán thanh lý thông thường, khách sạn sẽ bổ sung tiêu chí "phương án tái thiết kế" vào hồ sơ chọn đơn vị thu mua.

Thông điệp cốt lõi là "Candle - thắp lại giá trị", theo đó những sản phẩm tái chế từ vật liệu của khách sạn đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp thẻ chứng nhận và khách sạn có thể thẩm định mua lại. Ý tưởng này được chị Hà đồng ý thông qua.

Ngay sau cuộc họp, Phương gọi điện báo tin vui cho Khánh vì ý tưởng của cô đã được sếp đồng ý. Cô còn thông báo thông tin đấu thầu thanh lý đã được công khai và khuyến khích Khánh nộp hồ sơ tham gia.

Phương không biết rằng Khánh (Tô Dũng) cũng đã có mặt ở bệnh viện, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa, chưa dám đối mặt với bà Ngọc (Vân Dung). Vì thế, anh đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Thấy mẹ vẫn phản đối Khánh, Phương tha thiết xin mẹ cho cô và Khánh thêm thời gian. Bà Ngọc nhắc rằng ơn huệ giữa hai bên gia đình đã trả hết, nhưng Phương nức nở khẳng định đây không phải vì ơn nợ, mà vì cô thực sự muốn ở bên cạnh Khánh.

Bà Ngọc vẫn gây sức ép với con gái không được yêu Khánh. Ảnh VTV

Lời khẳng định của Phương với mẹ rằng muốn ở bên cạnh Khánh khiến anh thực sự thêm động lực và quyết tâm. Khánh tập trung phát triển xưởng gỗ. Bố mẹ Khánh vui mừng vì đợt hàng vừa rồi có lãi, "của mất lại thành của để" - tái chế đồ gỗ. Mẹ nhắc Khánh gửi lời cảm ơn tới nhóm bạn Ly, Phương và Hoàng. Nhân đây, Khánh trình bày mong muốn chuyển hướng sang thu mua đồ gỗ cũ về tái chế.

Khánh trình bày ý tưởng tập trung vào tái chế đồ gỗ cũ với bố mẹ. Ảnh VTV

Khánh bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Anh huy động Hoàng, Ly và Nhi, Khiêm họp mặt để triển khai dự án mới. Nhi đứng ra điều phối và phân công công việc cụ thể một cách khá chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Tùng (Trọng Lân) có bữa ăn riêng tư với Vương. Hai người vừa ăn, vừa trao đổi về hồ sơ thầu. Vương báo giá bỏ thầu là 3 tỷ, kèm 2 hồ sơ "quân xanh, quân đỏ" làm quân đệm (lần lượt là 2 tỷ và 2,5 tỷ). Vương trực tiếp đưa túi tiền 400 triệu đồng tiền mặt "như đã hứa" cho Tùng để nhờ vả, đảm bảo việc trúng thầu.

Vương đưa Tùng 400 triệu để được hậu thuẫn trúng thầu. Ảnh VTV

Ngay khi nhận tin hộ kinh doanh Khánh Gỗ cũng nộp hồ sơ thầu, Tùng lập tức tới gặp Phương. Tùng nhắc Phương đang vì tình cảm riêng với Khánh mà gạt bỏ các nguyên tắc công bằng, công tâm vốn có. Phương chủ động gọi điện thoại cho sếp Hà để xin rút khỏi tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn đơn vị thu mua nội thất thanh lý. Cô nêu rõ lý do xin rút là vì có quan hệ cá nhân với chủ hộ Khánh Gỗ, nhằm tránh xung đột lợi ích và đảm bảo tính khách quan cho kết quả đấu thầu.

Phương rút khỏi thẩm định hồ sơ trước sự nghi ngờ của Tùng. Ảnh VTV

Phương hẹn gặp Khánh ở công viên, cô xúc động trước những lời bộc bạch của Khánh. Cô vừa lấy ra dấu mộc có chữ "K-P" do Khánh tặng cô ngày xưa để đóng vào tay Khánh "xác nhận danh phận". Cô nhắc lại ước mơ từ năm lớp 12 của Khánh (thi Kiến trúc, mở xưởng gỗ) và khen ngợi anh đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Phương khẳng định từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của Khánh.

Xúc động trước lời động viên của Phương, Khánh hạnh phúc ngỏ lời khẳng định người đàn ông tốt mà Phương xứng đáng có được nhất định phải là anh. Ngay sau lời tỏ tình của Khánh, Phương đã chấm dấu mộc lên tay anh giống như 10 năm trước.

Phương và Khánh đã nối lại tình xưa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sếp Hà họp cùng tổ thẩm định về các hồ sơ nộp đấu thầu. Tùng và Châu nghiêng về đơn vị Vượng Phát vì mức giá thu mua cao nhất. Tuy nhiên, sếp Hà nhắc nhở không thể bỏ qua tiêu chí "phương án tái sử dụng" đã công bố. Sếp Hà lại nhìn nhận câu chuyện vươn lên của một doanh nghiệp nhỏ từng thất bại là sự trùng hợp thú vị với thông điệp "Thắp lại giá trị". Đồng thời, sếp chỉ ra điểm yếu của Vượng Phát - vừa trúng một gói thầu rất lớn nên dễ bị phân tán nguồn lực, cộng thêm việc hồ sơ của Vượng Phát vẫn thiếu bản dựng 3D.

Sếp Hà xuất hiện đúng lúc và đưa ra lựa chọn doanh nghiệp Khánh Gỗ. Ảnh VTV

Ngay sau đó, trợ lý của Phương báo tin Khánh Gỗ trúng thầu, khiến cô rất vui mừng. Trong khi đó, việc Vượng Phát trượt thầu khiến tay Vương tức điện, quay sang trách móc Tùng. Ngược lại, Tùng cho rằng lỗi cho Vượng Phát chuẩn bị hồ sơ không kỹ càng. "Nếu tôi được 10 điểm thì tôi không cần đút 400 triệu vào mồm cậu" - Vương chỉ thẳng mặt Tùng.

Tùng hứa sẽ trả lại 400 triệu cho Vương nhưng với điều kiện chỉ có hai người biết chuyện này. Nếu Vương làm loạn lên thì người mất không chỉ mình anh.