30 ngày dùng thử Nothing Phone 4b: Đẹp mắt nhưng có dễ dùng?

Tuy nhiên, sau một tháng sử dụng thực tế, thiết bị bộc lộ rõ những ưu điểm nổi bật cùng một vài điểm hạn chế nhỏ mà người dùng cần cân nhắc trước khi quyết định chọn mua sử dụng lâu dài.

Ngoại hình lạ mắt nhưng chất liệu thân máy chưa tương xứng

Mặt lưng của thiết bị tiếp tục duy trì thiết kế lộ bảng mạch với dải đèn LED đặc trưng, giúp thu hút ánh nhìn. Trong các tùy chọn màu sắc, phiên bản màu trắng mang lại sự hài hòa tốt nhất giữa cụm đèn và các điểm nhấn màu đỏ. Dù mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm nắm, toàn bộ thân máy lại chủ yếu được làm từ nhựa.

Các chi tiết ốc vít ở mặt lưng mang tính trang trí để tạo phong cách công nghiệp hơn là đóng vai trò gắn kết cấu trúc. Để bảo vệ thiết bị, hãng đã cẩn thận trang bị sẵn miếng dán màn hình bằng nhựa và tặng kèm một chiếc ốp lưng trong suốt dẻo dai. Tính năng đèn LED mặt lưng dù thú vị ở thời gian đầu nhưng về lâu dài thường ít được dùng đến trong thực tế.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình lớn và phần mềm tối giản

Mặt trước của máy là tấm nền AMOLED có kích thước 6.77 inch cùng tần số quét 120 Hz, mang lại các thao tác vuốt chạm trơn tru. Trải nghiệm xem phim hay lướt mạng xã hội trên không gian hiển thị này khá thoải mái nhờ màu sắc sống động.

Tuy vậy, độ sáng của màn hình khi dùng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời chưa thực sự cao và chỉ dừng ở mức đủ dùng. Điểm cộng lớn nằm ở phần mềm với giao diện hệ điều hành gọn nhẹ, không cài sẵn các ứng dụng rác. Hãng cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm khá lâu dài đối với một thiết bị phổ thông, bao gồm 3 năm nâng cấp hệ điều hành và 6 năm vá lỗi bảo mật.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng vừa đủ và thời lượng pin dồi dào

Về sức mạnh xử lý, máy sử dụng con chip Snapdragon 6 Gen 4, đáp ứng êm ái các nhu cầu liên lạc, nhắn tin và giải trí nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau một tháng sử dụng, máy đôi khi xuất hiện tình trạng khựng nhẹ nếu người dùng mở quá nhiều ứng dụng hoặc chơi các tựa game nặng.

Bù lại, viên pin dung lượng 5200 mAh là một thế mạnh lớn, cung cấp từ 6 đến 8 giờ sáng màn hình. Thời lượng này đủ để người dùng sử dụng thoải mái trong một ngày dài mà không lo hết pin giữa chừng. Tốc độ sạc 33W ở mức cơ bản, đủ để nạp đầy năng lượng phục vụ cho ngày tiếp theo.

Ảnh: thegioididong.com

Khả năng chụp ảnh và chính sách giá bán

Thiết bị sở hữu camera chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp có màu sắc ấm áp, nịnh mắt và độ nét tốt. Ở điều kiện ánh sáng yếu, ảnh dễ bị nhiễu hạt và dải nhạy sáng không được cao. Máy không có ống kính tele chuyên dụng nên các bức ảnh thu phóng đều sử dụng thuật toán kỹ thuật số. Camera chính hỗ trợ quay video độ phân giải 4K, trong khi camera góc siêu rộng và camera trước chỉ dừng ở mức 1080p.

Hiện tại, chiếc điện thoại Nothing Phone 4b phiên bản bộ nhớ 8GB/128GB đang có giá bán là 10.290.000đ tại hệ thống Thế Giới Di Động, giảm so với mức niêm yết 10.990.000đ. Khi mua sắm, người dùng còn được giảm ngay 500.000đ và nhận thêm một chiếc quạt tản nhiệt.

Khách hàng có thể chọn hình thức trả chậm với lãi suất 0% hoặc tham gia chương trình thu máy cũ với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng. Sản phẩm đi kèm chính sách bảo hành chính hãng kéo dài 24 tháng giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng.

Doanh nghiệp tự giới thiệu