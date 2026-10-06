Bố mẹ ruột Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada

Với Diễm Hương, mẹ cô là một mỹ nhân dù đã ở tuổi xế chiều. "Ai cũng từng là mỹ nhân khi còn trẻ, nhưng khi thời gian đã nhuộm màu tóc trắng thì mẹ tôi vẫn rạng ngời trong mắt chồng, con và cháu. Đó không phải vì vẻ đẹp ngoại hình mà đó là bởi những suy nghĩ từ người trong gia đình: 'Ngoại làm món gì cũng ngon á mẹ'; 'Bà ngoại để dành cho con uống đó'", Diễm Hương từng trải lòng.