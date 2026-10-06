Bố mẹ ruột Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada

Thứ ba, 09:26 06/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Bố mẹ Diễm Hương đã sống ở Canada được 2 năm, giữ gìn sức khỏe và tinh thần tích cực. Hình ảnh đẹp của gia đình mới được nàng hậu hé lộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bố mẹ ruột Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada - Ảnh 1.Diễm Hương ở Canada: 'Nhớ nhà, nhớ quê hương...'

GĐXH - Diễm Hương gây chú ý khi cùng chồng con mặc áo dài Việt Nam, bày tỏ nỗi nhớ quê hương sau 3 năm định cư tại Canada.

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bố mẹ khi sang Canada thăm gia đình con gái. 

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 2.

Nàng hậu viết: "Mùa thu thứ 2 ông bà ngoại đón tại Vancouver. Ông ngoại thích các cây lá tím - đỏ, bà ngoại thích những cây lá vàng, cam và đỏ tươi xen xanh".

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 3.
Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 4.

Ở tuổi xế chiều, bố mẹ Hoa hậu Diễm Hương vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, nhiều năng lượng vui vẻ, tích cực.

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 5.
Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 6.

Với Diễm Hương, mẹ cô là một mỹ nhân dù đã ở tuổi xế chiều. "Ai cũng từng là mỹ nhân khi còn trẻ, nhưng khi thời gian đã nhuộm màu tóc trắng thì mẹ tôi vẫn rạng ngời trong mắt chồng, con và cháu. Đó không phải vì vẻ đẹp ngoại hình mà đó là bởi những suy nghĩ từ người trong gia đình: 'Ngoại làm món gì cũng ngon á mẹ';  'Bà ngoại để dành cho con uống đó'", Diễm Hương từng trải lòng.

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 7.

Trước đó, Diễm Hương cũng đăng tải bộ ảnh cùng mẹ diện áo dài truyền thống do NTK Thuận Việt thiết kế riêng tặng cho gia đình cô. Theo người đẹp, cả gia đình cô đi Lễ hội VietFest được tổ chức ngay giữa Downtown Vancouver, mọi người đều diện áo dài truyền thống.

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 8.

Diễm Hương và ông xã Việt Kiều trong tà áo dài Việt Nam.

Bố mẹ Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada Với Mùa thu rực rỡ - Ảnh 9.

Gia đình nhỏ của Diễm Hương ở Canada. 


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