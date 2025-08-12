Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

1. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, con giáp Sửu sẽ gặp đôi chút khó khăn trong công việc khi có xu hướng cao ngạo. Bạn đừng tỏ ra mạnh mẽ khi phô trương quyền lực khắp nơi. Điều này sẽ khiến một số bạn bè của bạn xa lánh và công việc gặp bất lợi. Hãy khiêm tốn và việc này cần thiết để công việc tiến triển tốt hơn thời điểm này.

Tính khí nóng nảy có thể là nguyên nhân khiến bản mệnh và một nửa của mình có những căng thẳng trong thời gian này. Bạn thiếu đi sự lắng nghe và thấu hiểu vốn có cho nên một chuyện nhỏ cũng có thể là nguyên nhân cho những cuộc tranh cãi.

2. Con giáp Dần

Tuần mới này có lợi cho con giáp Dần trong mọi kế hoạch. Nếu bạn quản lý các công việc liên quan đến giao dịch có yếu tố nước ngoài trong tuần này, bạn có thể sẽ đạt được thành công to lớn trong việc thiết lập mối quan hệ với nhiều nguồn lực mới và thu được lợi ích kinh tế từ chúng.

Thời điểm này, con giáp Dần cũng nên mở rộng mối quan hệ. Bạn đừng nên từ bỏ cơ hội trong tuần này để đặt ra mục tiêu và bắt đầu có những tiến triển quan trọng với ai đó mà bạn đang cảm thấy họ quan tâm bạn hơn bình thường.

Tuần này, tài chính của con giáp Dần cũng tốt. Thời gian này, bạn có thể chi trả những khoản chi tiêu mà trước đây đang tồn động.

3. Con giáp Mão

Tử vi tuần mới của 12 con giáp, thông thường, con giáp tuổi Mão là người quyết đoán, ngang ngạnh. Bạn đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trước khi vội vàng kết luận và hành động bốc đồng. Con giáp này nên tệp trung năng lượng và suy nghĩ vào việc trước mắt. Khi kiểm soát vấn đề tốt hơn thì công việc cũng suôn sẻ hơn.

Trong công việc, Mão cũng biết tận dụng những vận may nên trong tuần sẽ có thêm những khoản thu nhập. Trong chuyện tình cảm, Mão đang tận hưởng một kỳ nghỉ cho cảm xúc của mình để giữ vững tinh thần, tránh bị người khác gây tác động.

4. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (11-17/8), may mắn đến với con giáp Tỵ. Bạn đang ở trên một bước chuyển mình mang đến những đổi mới, giúp đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Với năng lượng tích cực, con giáp này sẽ thấy mình dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình nhỏ của mình. Tài chính của tuổi Tỵ trong tuần cũng có những cơ hội để gia tăng thu nhập.

Về tình cảm, người độc thân thời gian này có nhiều cơ hội hứa hẹn khi bạn mở lòng và sẵn sàng tham gia các cuộc hẹn hò. Dù vậy, con giáp Tỵ vẫn cần cân nhắc khá nhiều với các tiêu chuẩn mà bạn đang đặt ra.

5. Con giáp Ngọ

Một tuần mà con giáp tuổi Ngọ học và chiêm nghiệm được khá nhiều điều trong cuộc sống. Bạn luôn muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng thay vì thúc đẩy mọi việc, hãy sử dụng năng lượng của mình để tạo ra một con đường khác hướng đến mục tiêu.

Cuộc sống của con giáp Ngọ trong tuần tốt đẹp. Bạn có cơ hội gặp những quý nhân. Thái Dương nâng đỡ nên Ngọ có nhiều năng lượng tích cực trong tuần bao gồm cả khía cạnh tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Nhiều người lúc này có thể lên kế hoạch mua hay đổi xe hoặc tăng thêm bất động sản.

6. Con giáp Mùi

Tuần này, cuộc sống của con giáp Mùi khá hỗn độn. Bạn dễ gặp phải những điều thị phi và bị cuốn vào những rắc rối đó. Hãy cười cho qua vì bạn biết rõ hơn là góp phần vào những lời đồn đại.

Thái Tuế khiến cho tình cảm của bản mệnh bất ổn hơn trong tuần mới. Nhất là với những người mới quen cần phải thận trọng để tránh bị lừa, họ có thể lợi dụng sự cả tin của bạn để vào một mục đích không tốt. Nhìn chung, tuần này trong các mối quan hệ của con giáp Mùi nên từ tốn, đừng nói hết lòng mình ra như là cách để tâm sự vì họ sẽ lấy thông tin này gây hại cho bạn.

Sự nghiệp và tình cảm hỗn độn cũng khiến cho tài chính của con giáp Mùi tuần này chưa thực sự khả quan.

7. Con giáp Thân

Với con giáp Mùi, mọi thứ khá ổn định và đi theo đúng kế hoạch trong tuần này. Nhờ đó, bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể tận dụng để nâng cao kiến thức. Đừng lãng phí thời gian rảnh rỗi vào việc ngủ nướng hay vui chơi với bạn bè mà hãy tận dụng để nâng cao bản thân mình.

Tài chính của con giáp Mùi trong tuần khá tốt, có cơ hội gia tăng thu nhập. Bách Việt chủ đào hoa chỉ tốt cho người độc thân khi có nhiều đối tượng bị thu hút bởi sự tự tin của bạn. Chuyện tình cảm lứa đôi, bạn cần chú ý hơn. Trước khi làm bất cứ điều gì gây tổn hại không thể khắc phục cho mối quan hệ, hãy trò chuyện cởi mở và trung thực để đảm bảo rằng bạn và nửa kia của mình đang cùng quan điểm.

8. Con giáp Hợi

Trong tuần này, sự nghiệp của con giáp Hợi ở mức ổn định. Khuyên con giáp này nên giữ mọi thứ rõ ràng hoặc lập kế hoạch chiến lược nếu có điều gì đó không ổn trong thời gian này. Bạn chỉ có thể đạt được kết quả tốt đẹp khi bạn nỗ lực và đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh.

Bất cứ khi nào bản mệnh làm việc chăm chỉ và nỗ lực đúng hướng, bạn có thể đạt được lợi nhuận tài chính tốt. Bạn sẽ cần làm điều gì đó tương tự trong tuần này để mang lại sự tích cực trong suy nghĩ và nỗ lực theo cùng một hướng vì khi đó mới có thể kiếm tiền, tận dụng cơ hội.

Thời gian này, con giáp Hợi nên dành thời gian cho con cái trong nhà. Bằng cách này, bạn mới có thể cải thiện mối quan hệ của bạn với chúng và có thời gian để gia tăng thu nhập.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.