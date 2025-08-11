Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8 giúp gia chủ ‘cầu lộc, cầu tài’ tốt
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ dưới đây. Các gia đình có thể tham khảo khi thực hiện công việc để ‘cầu tài, cầu lộc’.
1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 12/8/2025
Âm lịch: 19/06 nhuận năm 2025, tức ngày Quý Sửu, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo trong ngày này là:
+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày xấu. Để hóa giải và tiến hành các công việc được tốt, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam đem đến may mắn và hướng Tây Bắc giúp gia tăng tài lộc.
Các khung giờ xuất hành theo chuyên gia khuyên, nên chọn là: 1h-3h 13h-15h (Đại an); 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h 21h-23h (Tiểu cát).
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 13/8/2025
Âm lịch: 20/06 nhuận năm 2025 tức ngày Giáp Dần, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:
+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần; tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày cát.
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày 13/6 dương lịch là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam mang lại may mắn, tài lộc. Ngày này khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.
Ngoài ra, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h 19h-21h Tiểu cát
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 14/8/2025
Âm lịch: 21/06 nhuận năm 2025 tức ngày Ất Mão, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo trong ngày 14/8:
+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày tốt. Theo chuyên gia, ngày này tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học,…
Để thuận lợi hơn trong mọi việc, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Tây Bắc và Đông Nam, tránh xuất hành hướng Đông. Cùng với đó, lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an).
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 15/8/2025
Âm lịch: 22/06 nhuận năm 2025 tức ngày Bính Thìn, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo các giờ hoàng đạo:
+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày Bính Thìn; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ), là ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Theo chuyên gia, trong ngày 15/8 nên chọn hướng xuất hành mang đến may mắn là hướng Tây Nam và hướng gia tăng tài lộc là hướng Đông. Cùng với đó, mọi người nên lưu ý các khung giờ xuất hành đẹp: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h 19h-21h (Đại an); 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 16/8/2025
Âm lịch: 23/06 nhuận năm 2025 tức ngày Đinh Tị, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo:
+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Tỵ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa), là ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.
Theo chuyên gia, ngày 16/8, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Đông để may mắn, tài lộc đến. Cùng với đó, chọn các khung giờ xuất hành đẹp: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an);7h-9h 19h-21h (Tốc hỷ).
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 17/8/2025
Âm lịch: 24/06 nhuận năm 2025 tức ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Khung giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ), là ngày tốt.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/8 là hướng Đông Nam và hướng Bắc đem lại may mắn và tài lộc. Cùng với đó, mọi người lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong là: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
