Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Đại diện Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng, tạo thành nhiều lớp để đảm bảo an toàn.
Ngày 21/8, đại diện Bộ Công an cho biết, vào sáng ngày 2/9 tới đây, lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Một trong những công tác quan trọng để các sự kiện diễn ra thành công là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chủ công thực hiện nhiệm vụ này.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các đơn vị.
Theo Bộ Công an, địa điểm tổ chức tại Quảng trường Ba Đình đem lại nhiều thuận lợi bởi đây là địa bàn quen thuộc, thuận tiện cho việc triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ; công tác bảo vệ có nhiều kinh nghiệm.
Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức các hoạt động, từ đó phân tích, đánh giá tình hình an ninh, trật tự có liên quan; xác định rõ mục tiêu, nguy cơ tiềm ẩn.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn và lực lượng đặc nhiệm.
Tổ chức phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi xử lý của từng đơn vị, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống nghiệp vụ.
Cũng theo Thượng tá Thanh, Trung đoàn và các đơn vị liên quan đã xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế; tổ chức tập luyện các kíp xe đặc chủng, tổ chức báo động chiến đấu cấp trung đoàn…
Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của buổi lễ; từ đó cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những "bóng hồng" Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.
Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.
Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.
Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.
Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.
Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.
Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:
Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.
Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.