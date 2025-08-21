Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đã đổ ra các tuyến phố có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sau khi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Khắp các ngả đường nhuộm màu đỏ rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí vui tươi và đầy tự hào.

Trong niềm vui chung, tự hào với tình yêu quê hương, đất nước, rất nhiều người dân đã tranh thủ chụp ảnh cùng các quân nhân nhằm lưu giữ những khoảnh khắc khắc "cả đời không quên".

Hai nữ quân nhân tươi tắn chụp ảnh cùng người dân ngồi đợi xem các đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: T.Sơn

Một thanh niên háo hức khi được 'selfie' cùng chiến sĩ. Ảnh: Duy Chí.

Người phụ nữ diện áo đỏ, tay cầm cờ đỏ sao vàng lưu giữ lại kỷ niệm. Ảnh: T.Sơn

Những vị khách "nhí" may mắn được chụp ảnh cùng bộ đội và xe tăng. Ảnh: T.Sơn.

Các nữ chiến sĩ quân y luôn được người dân chào đón nồng nhiệt và chụp ảnh cùng. Ảnh: T.Sơn.

Một gia đình cho hay, họ rất tự hào khi chụp ảnh cả gia đình bên chiếc xe thiết giáp trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: T.Sơn

Đông đảo người dân vây quanh dàn xe tăng chuẩn bị tổng hợp luyện. Ảnh: T.Sơn

Người dân phấn khởi vẫy chào khi đoàn xe đi qua. Ảnh: T.Sơn

Đông đảo người dân hào hứng theo dõi các khí tài trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: T.Sơn.

Chị Cao Thị Thùy Trang (Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, chị đã một mình di chuyển lên khu vực phố Phan Đình Phùng từ 14h. Dù phải ngồi đợi nhiều tiếng đồng hồ nhưng bản thân chị rất vui vẻ, hào hứng. "Có lẽ đây là giây phút tự hào và đáng để chờ đợi nhất trong cuộc đời của mình", chị Trang bày tỏ.

Một bạn trẻ khác thì tỏ ra rất hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được chứng kiến những khí tài quân sự hiện đại ngay trước mắt. Bạn trẻ háo hức: "Em đã kịp chụp được nhiều bức ảnh đẹp để lưu giữ lại những kỷ niệm không thể nào quên. Các anh chị bộ đội rất thân thiện, họ sẵn sàng chụp ảnh cùng bọn em với nụ cười tươi rói".

Nhiều người cho hay, việc chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để được xem diễu binh, diễu hành không hề "mệt mỏi", trái lại họ còn cảm nhận được những cảm xúc tươi đẹp, 'rưng rưng" chạy trong huyết quản.

Chứng kiến khoảnh khắc người dân mang trên mình áo đỏ sao vàng hòa vào đội hình các chiến sĩ, ai cũng thấy rõ sức mạnh của hai tiếng Việt Nam - sức mạnh bắt nguồn từ tình đoàn kết, khiến lòng người dâng lên niềm xúc động tự hào.