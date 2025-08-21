Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Khác với khí tài dùng trong huấn luyện, chiến đấu, pháo lễ có yêu cầu kỹ thuật cao hơn; ngoài chất lượng và tình trạng kỹ thuật, phải đồng bộ tuyệt đối từ màu sơn, quân – trang cụ, kính ngắm đến từng chi tiết phụ tùng. Khu vực trận địa được canh gác cẩn thận nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật