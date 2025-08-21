Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.
Ghi nhận của Báo Sức khỏe và Đời sống lúc 12h trưa 21/8, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã có mặt dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để lấy chỗ ngồi, chụp ảnh và hòa mình cùng không khí ngày hội của non sông, đất nước đang đến gần.
Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những "bóng hồng" Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
GĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.
Đại diện Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng, tạo thành nhiều lớp để đảm bảo an toàn.
GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.
GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.
GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:
GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.