Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Thứ năm, 14:22 21/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.

Ghi nhận của Báo Sức khỏe và Đời sống lúc 12h trưa 21/8, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã có mặt dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để lấy chỗ ngồi, chụp ảnh và hòa mình cùng không khí ngày hội của non sông, đất nước đang đến gần.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước đã có mặt từ lúc hơn 12 giờ trưa để lấy chỗ ngồi dọc các tuyến phố: Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú...

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đến lúc hơn 11h lấy được chỗ ngồi trên vỉa hè sát cổng Tòa nhà Quốc hội 22 Hùng Vương.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 3.

Nhiều trường học nghỉ nên cha mẹ tranh thủ đưa con tới để hòa mình vào không khí của ngày hội non sông, đất nước.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 4.

Người phụ nữ vượt hàng trăm cây số từ đến từ tỉnh Nghệ An có mặt tại Thủ đô để xem buổi tổng hợp luyện vào lúc 20h tối nay.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 5.

Một người phụ nữ vẫy cờ, một người khác hát vang những bài ca cách mạng trên đường Hùng Vương.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 6.

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ thuận lợi cho người dân xem tổng hợp luyện diễu hành.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 7.

Nhiều chị em tranh thủ chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 8.

Nhiều chị em công sở cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa có mặt tại các tuyến phố quanh Quảng trường để hòa mình vào không khí của buổi tổng hợp luyện.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 9.

Người dân tranh thủ chụp chung bức ảnh cùng các chiến sĩ trên đường Trần Phú.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 10.

Hội chị em khoác trên mình chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành- Ảnh 11.

Lúc hơn 13 giờ chiều, dòng người khắp nơi tiếp tục đổ về các tuyến đường sát Quảng trường Ba Đình.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 1 giờ trước

Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những “bóng hồng” Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng, tạo thành nhiều lớp để đảm bảo an toàn.

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.

Thời tiết hôm nay (21/8): Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa dông

Thời tiết hôm nay (21/8): Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa dông

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:

Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.

Xem nhiều

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thời sự

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự
Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Thời sự
Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top