Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), các đội hình diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia đang được đông đảo người dân cả nước dõi theo. Trong đó, nổi bật là những nữ Khối trưởng, ở họ không chỉ toát lên vẻ đẹp của người lính mà còn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, duyên dáng.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, chiến sĩ Lê Thị Thảo Nhu (Khối trưởng khối nữ chiến sĩ Biệt động), cho biểt: "Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi tiếp tục được đảm nhiệm vị trí khối trưởng. Đây vừa là niềm tin của đơn vị, vừa là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước".

Chiến sĩ Lê Thị Thảo Nhu.

Thảo Nhu cho biết, 3 tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 là khoảng thời gian đầy thử thách. "Từng động tác điều lệnh, từng bước đi đều được rèn luyện nghiêm ngặt. Ngoài ra, chúng tôi còn tập thể lực để đảm bảo sức bền khi mang trên mình trang bị gần 9kg. Dù có khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của lãnh đạo và đồng đội, chúng tôi đã hoàn thành tốt chương trình tập luyện".

"Khối trưởng phải duy trì đội hình cho cả khối, vì thế tôi luôn phải nắm vững yếu lĩnh động tác, giữ nhịp đều và chuẩn xác trong từng bước đi. Đây là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là niềm tự hào lớn lao", chiến sĩ Thảo Nhu nhấn mạnh.

Vinh dự ba lần được chọn làm Khối trưởng tại các sự kiện trọng đại: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến sĩ Hoàng Thị Thu (Khối trưởng khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam) tự hào chia sẻ: “Được tham gia diễu binh đã là niềm vinh dự lớn, nhưng được đứng ở vị trí Khối trưởng trong ba kỳ liên tiếp lại càng đáng tự hào hơn. Mỗi lần diễu binh đều để lại trong tôi cảm xúc thiêng liêng, xúc động, cùng ý thức trách nhiệm nặng nề hơn trên vai”.

Chiến sĩ Hoàng Thị Thu cùng đồng đội tích cực luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Tổ quốc.

Hoàng Thu chia sẻ thêm: "Lần đầu, tôi chịu nhiều áp lực vì sợ sai sót. Nhưng sau 3 lần tham gia, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và tự tin hơn. Sự hướng dẫn tận tình của các thầy, sự đồng lòng của tập thể đã giúp tôi sẵn sàng sải bước thật đều, thật đẹp trong ngày hội lớn".

"Đó là hành trình từ những ngày tập luyện dưới nắng gắt, mồ hôi thấm đẫm quân phục, đến giây phút sải bước qua lễ đài trong ánh mắt dõi theo của đồng bào,Tổ quốc. Cảm giác ấy thiêng liêng, hào hùng và khắc sâu trong tim tôi" – Hoàng Thu xúc động nói.

Không chỉ riêng Lê Thị Thảo Nhu và Hoàng Thị Thu, tất cả những người có vinh dự được chọn làm Khối trưởng đều góp phần làm nên đội hình diễu binh trang nghiêm, hùng tráng, để lại hình ảnh đẹp về người nữ quân nhân thế hệ mới: bản lĩnh, tự tin, trách nhiệm và đầy tự hào trong ngày hội non sông.

Khối trưởng khối nữ quân nhạc.

Khối trưởng khối nữ quân y.

Khối trưởng khối nữ sĩ quan Thông tin.

Khối trưởng khối nữ Cảnh sát giao thông.

Khối trưởng khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm.

Khối trưởng khối nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em.