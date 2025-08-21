Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những “bóng hồng” Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), các đội hình diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia đang được đông đảo người dân cả nước dõi theo. Trong đó, nổi bật là những nữ Khối trưởng, ở họ không chỉ toát lên vẻ đẹp của người lính mà còn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, duyên dáng.
Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, chiến sĩ Lê Thị Thảo Nhu (Khối trưởng khối nữ chiến sĩ Biệt động), cho biểt: "Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi tiếp tục được đảm nhiệm vị trí khối trưởng. Đây vừa là niềm tin của đơn vị, vừa là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước".
Thảo Nhu cho biết, 3 tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 là khoảng thời gian đầy thử thách. "Từng động tác điều lệnh, từng bước đi đều được rèn luyện nghiêm ngặt. Ngoài ra, chúng tôi còn tập thể lực để đảm bảo sức bền khi mang trên mình trang bị gần 9kg. Dù có khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của lãnh đạo và đồng đội, chúng tôi đã hoàn thành tốt chương trình tập luyện".
Vinh dự ba lần được chọn làm Khối trưởng tại các sự kiện trọng đại: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến sĩ Hoàng Thị Thu (Khối trưởng khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam) tự hào chia sẻ: “Được tham gia diễu binh đã là niềm vinh dự lớn, nhưng được đứng ở vị trí Khối trưởng trong ba kỳ liên tiếp lại càng đáng tự hào hơn. Mỗi lần diễu binh đều để lại trong tôi cảm xúc thiêng liêng, xúc động, cùng ý thức trách nhiệm nặng nề hơn trên vai”.
Hoàng Thu chia sẻ thêm: "Lần đầu, tôi chịu nhiều áp lực vì sợ sai sót. Nhưng sau 3 lần tham gia, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và tự tin hơn. Sự hướng dẫn tận tình của các thầy, sự đồng lòng của tập thể đã giúp tôi sẵn sàng sải bước thật đều, thật đẹp trong ngày hội lớn".
Không chỉ riêng Lê Thị Thảo Nhu và Hoàng Thị Thu, tất cả những người có vinh dự được chọn làm Khối trưởng đều góp phần làm nên đội hình diễu binh trang nghiêm, hùng tráng, để lại hình ảnh đẹp về người nữ quân nhân thế hệ mới: bản lĩnh, tự tin, trách nhiệm và đầy tự hào trong ngày hội non sông.
Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nướcThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.
Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hànhThời sự - 2 giờ trước
Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.
Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9Thời sự - 2 giờ trước
Đại diện Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng, tạo thành nhiều lớp để đảm bảo an toàn.
Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.
Thời tiết hôm nay (21/8): Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa dôngThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.
Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.
Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy địnhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.
Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:
Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung YênThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.