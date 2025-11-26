Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Kiểu tóc được Thanh Thủy yêu thích và nhận nhiều lời khen nhất chính là tóc búi cao thanh lịch. Mái tóc được búi gọn, kéo cao lộ hoàn toàn vầng trán cao đầy đặn và xương quai hàm sắc nét, mang đến vẻ đẹp vừa đằm thắm vừa quý phái. Khi kết hợp cùng lớp trang điểm tự nhiên với tông son hồng cam nhẹ và phấn má hồng phớt, kiểu tóc này giúp Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật trong những outfit trang trọng như áo dài truyền thống hay váy dạ hội lộng lẫy. Ảnh: FBNV