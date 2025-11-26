Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Thứ tư, 07:03 26/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ ghi dấu ấn bởi gu thời trang trẻ trung năng động, mà còn cách biến tấu nhiều kiểu tóc.

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 1.

Kiểu tóc được Thanh Thủy yêu thích và nhận nhiều lời khen nhất chính là tóc búi cao thanh lịch. Mái tóc được búi gọn, kéo cao lộ hoàn toàn vầng trán cao đầy đặn và xương quai hàm sắc nét, mang đến vẻ đẹp vừa đằm thắm vừa quý phái. Khi kết hợp cùng lớp trang điểm tự nhiên với tông son hồng cam nhẹ và phấn má hồng phớt, kiểu tóc này giúp Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật trong những outfit trang trọng như áo dài truyền thống hay váy dạ hội lộng lẫy. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 2.

Đôi khi nàng hậu biến tấu thành tóc búi thấp tạo hình ảnh thanh lịch, trưởng thành. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 3.

Những kiểu tóc búi lơi cũng được Thanh Thủy "xử đẹp" với phong thái tiểu thư đài các. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 4.

Còn khi muốn trẻ trung, năng động, Thanh Thủy thường chọn tóc xõa suôn thẳng rẽ ngôi giữa hoặc tóc uốn xoăn nhẹ. Tóc thẳng ép sát, ôm gọn gương mặt giúp cô nàng đôi mươi trông sắc sảo và hiện đại hơn, đặc biệt phù hợp với layout makeup tươi tắn: kẻ eyeliner mỏng, mascara cong dài và son bóng căng mọng. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 5.

Kiểu tóc này thường xuất hiện cùng các set đồ đời thường như áo phông + quần short, váy ngắn xinh tươi hay chân váy xếp ly, tạo nên hình ảnh một cô gái Gen Z ngọt ngào, phóng khoáng. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 6.

Thanh Thủy cũng từng khiến fan bất ngờ khi cắt tóc ngắn chấm vai. Mái tóc ngắn giúp nàng hậu trông trẻ trung đáng kể. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 7.

Ngoài ra, tóc buộc nửa cũng là những lựa chọn thường xuyên của Thanh Thủy khi xuống phố. Kiểu tóc này tạo độ phồng tự nhiên phía trên, kết hợp tóc mái dài bay nhẹ giúp gương mặt thêm mềm mại, trong trẻo. Ảnh: FBNV

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy - Saostar.vn - Ảnh 8.

Dù là tóc dài, tóc ngắn, búi cao hay thả xõa, Hoa hậu Thanh Thủy luôn biết cách chọn kiểu tóc phù hợp để tôn ưu điểm gương mặt và hòa quyện hoàn hảo với lối trang điểm trẻ trung cùng gu thời trang đa phong cách. Chính sự biến hóa linh hoạt này đã giúp nhan sắc của nàng hậu luôn tươi mới và trở thành nguồn cảm hứng làm đẹp cho hàng triệu cô gái Việt. Ảnh: FBNV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Đẹp - 8 phút trước

GĐXH - Trong khi Lương Thùy Linh chọn đầm trắng cầu kỳ, thì Trần Tiểu Vy sang chảnh với thiết kế màu đồng, còn Đoàn Thiên Ân xuất hiện bồng bềnh trong mẫu dạ hội xanh navy tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Đẹp - 23 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà… gây chú ý khi mặc áo dài trong BST "Liên hoa khoa bảng" do Ngọc Hân thiết kế.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Kiều Duy diện 2 trang phục gây chú ý ở Bán kết Miss International 2025

Kiều Duy diện 2 trang phục gây chú ý ở Bán kết Miss International 2025

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Phần thi dạ hội và áo tắm của Kiều Duy tại Bán kết Miss International 2025 mới diễn ra đã thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

Đẹp - 2 ngày trước

Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Hoa hậu quê Đà Nẵng gây chú ý trên đường phố Nhật Bản

Hoa hậu quê Đà Nẵng gây chú ý trên đường phố Nhật Bản

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi khoe bộ ảnh giản dị khi đồng hành cùng Miss International 2025 tại Nhật Bản.

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Giảm cân - 3 ngày trước

Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành "cô bé mùa đông". Khám phá phong cách độc đáo và sự thu hút của cô trong bộ ảnh thời trang mới này.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Đẹp - 5 ngày trước

Chịu lực nhai mạnh nhất cung hàm, đồng nghĩa với việc răng số 7 có nguy cơ bị sâu, gãy, vỡ hoặc viêm nhiễm cao hơn các răng khác.

Xem nhiều

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

Đẹp

GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top