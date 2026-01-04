'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

2 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận Tết, hình ảnh trẻ em diện áo dài xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành xu hướng được các gia đình yêu thích. Vừa giữ nét truyền thống, vừa mang tinh thần tươi mới, áo dài giúp các em nhỏ thêm đáng yêu trong không khí xuân về.