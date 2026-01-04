Mới nhất
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

Chủ nhật, 19:02 04/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khám phá gu thời trang 'chân ái' của sao Việt như: Hương Giang, Tâm Tít và Kiều Loan trong chuyến du lịch tuyết trắng. Áo lông, áo phao là lựa chọn hoàn hảo để giữ ấm và vẫn thời thượng.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 1.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 2.

Đi ngắm tuyết trắng ở Nhật Bản, Tâm Tít diện phong cách sang chảnh với áo lông dài chấm đất. Bên trong cô phối cả 'cây' đồ đen cool ngầu.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 3.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 4.

Hương Giang đón năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn trai. Hoa hậu lên đồ ấm áp nhưng vẫn tôn dáng khi chụp hình giữa trời tuyết. Để giữ ấm cho đôi chân, cô mặc quần tất dày màu nude, phù hợp với váy ngắn.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 5.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 6.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 7.

Trong một outfit khác, nàng hậu chuyển giới nổi bật giữa trời tuyết trắng với bộ đồ thể thao trắng. Điểm nhấn là chiếc khăn lông và bịt tai cực sành điệu.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 8.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 9.

Á hậu Kiều Loan chọn Cáp Nhĩ Tân - một địa điểm băng tuyết cực kỳ lạnh của Trung Quốc. Người đẹp diện set đồ lông tông màu trầm ấm áp.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 12.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 13.

Kiều Loan mặc đồ phao ôm sát thân hình khi đi trượt tuyết. Trang phục giúp cô tạo đường cong nhưng vẫn ấm áp giữa tuyết trắng.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 14.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 15.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 16.

Trái ngược với các đàn chị, Xoài Non và Gil Lê có chuyến du lịch Thượng Hải cùng nhau dịp năm mới. 

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 17.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao là 'chân ái' - Ảnh 18.

Xoài Non mặc váy siêu ngắn phối boots cao đến đầu gối, tay trong tay cùng Gil Lê đi chơi Thượng Hải.



Tòa soạn Quảng cáo
Top