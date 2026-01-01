Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới
GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.
Mới đây, Đỗ Thị Hà tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dự tiệc cưới của một người bạn thân. Xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, Hoa hậu Việt Nam 2020 ghi điểm nhờ lựa chọn trang phục tinh tế, tôn trọn vẻ đẹp nữ tính và đường nét thanh tú.
Trong khung hình được đăng tải, Đỗ Thị Hà diện mẫu váy cúp ngực tông màu nude ánh vàng, được xử lý chất liệu ren và voan mỏng mềm mại. Phần thân váy ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, trong khi thiết kế lệch vai tạo điểm nhấn hiện đại, mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Chi tiết thắt eo bằng dải ruy băng đen mảnh giúp tổng thể trang phục thêm cân đối, hài hòa. Được biết, mẫu váy được Đỗ Thị Hà diện đến từ thương hiệu local Páramo, có giá bán khoảng 2,6 triệu đồng.
Điểm nhấn thú vị cho outfit thanh lịch là mẫu túi Lady Dior Mini da Mizard, trị giá khoảng 200 triệu đồng mix cùng trang sức kim cương và đồng hồ Panthère de Cartier. Mẫu đồng hồ thép không gỉ mạ vàng, viền đính kim cương, được định giá khoảng 250 triệu đồng, là một trong những thiết kế kinh điển dành cho nữ giới của nhà mốt Pháp.
Mẫu váy được Đỗ Thị Hà diện đến từ thương hiệu local Páramo, có giá bán khoảng 2,6 triệu đồng.
Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêuĐẹp - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận Tết, hình ảnh trẻ em diện áo dài xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành xu hướng được các gia đình yêu thích. Vừa giữ nét truyền thống, vừa mang tinh thần tươi mới, áo dài giúp các em nhỏ thêm đáng yêu trong không khí xuân về.
Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'Đẹp - 6 giờ trước
GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.
8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025Thời trang - 16 giờ trước
Những bộ trang phục trắng trên sàn diễn mùa đông toát lên vẻ tự tin và thanh lịch. Dưới đây là 8 cách phối đồ trắng giúp nâng tầm phong cách trong mùa đông.
Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối nămĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.
Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phốĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Không hổ danh từng là MC có phong cách thời trang đẹp nhất VTV, Mai Ngọc khiến không ít chị em phải xuýt xoa trước khả năng mix match đồ vừa sang trọng vừa mang đến phong cách riêng.
3 loại son dưỡng môi vừa tốt vừa rẻ, có loại chỉ 50 nghìn đồng mà không thua gì hàng hiệuĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết 3 dòng son dưỡng nổi bật từ các thương hiệu được yêu thích hiện nay, có loại chỉ 50.000 đồng mà dùng không thua gì hàng hiệu.
Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ quaChăm sóc da - 2 ngày trước
Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, nhưng khi tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và bóng nhờn. Hiểu rõ nguyên nhân và làm sạch đúng cách là chìa khóa để kiểm soát dầu hiệu quả.
Trang sức đón Tết không cần đắt hay hiếm - bởi Tết không khoe của lấp lánh mà là mở vận khí đầu nămĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Trang sức ngày Tết không chỉ để lấp lánh, không cần đắt hay hiếm - bởi vì Tết cần mở vận khí đầu năm, chỉnh lại phong thái để tinh tế, sang quý đễ được quý mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trang sức dự tiệc cuối năm – cách tạo điểm nhấn khí chất, phong thái cho phái đẹpĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH – Tiệc cuối năm, trong không gian ánh đèn dịu khiến trang sức thành điểm nhấn tạo nên phong thái, gu thẩm mỹ của phái đẹp. Một lựa chọn tinh tế kết hợp trang phục đẹp giúp chị em trở nên sang trọng, dễ tạo thiện cảm, thể hiện gu thẩm mỹ của mình.
Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30Đẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Lê Hoàng Phương gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào nhân dịp sinh nhật 30 tuổi. Phong cách thời trang của nàng hậu luôn nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiếtThời trang
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.