Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Mới đây, Đỗ Thị Hà tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dự tiệc cưới của một người bạn thân. Xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, Hoa hậu Việt Nam 2020 ghi điểm nhờ lựa chọn trang phục tinh tế, tôn trọn vẻ đẹp nữ tính và đường nét thanh tú.

Trong khung hình được đăng tải, Đỗ Thị Hà diện mẫu váy cúp ngực tông màu nude ánh vàng, được xử lý chất liệu ren và voan mỏng mềm mại. Phần thân váy ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, trong khi thiết kế lệch vai tạo điểm nhấn hiện đại, mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Chi tiết thắt eo bằng dải ruy băng đen mảnh giúp tổng thể trang phục thêm cân đối, hài hòa. Được biết, mẫu váy được Đỗ Thị Hà diện đến từ thương hiệu local Páramo, có giá bán khoảng 2,6 triệu đồng.

Điểm nhấn thú vị cho outfit thanh lịch là mẫu túi Lady Dior Mini da Mizard, trị giá khoảng 200 triệu đồng mix cùng trang sức kim cương và đồng hồ Panthère de Cartier. Mẫu đồng hồ thép không gỉ mạ vàng, viền đính kim cương, được định giá khoảng 250 triệu đồng, là một trong những thiết kế kinh điển dành cho nữ giới của nhà mốt Pháp.

Đỗ Thị Hà chọn lối trang điểm trong trẻo với lớp nền mỏng nhẹ, tông hồng tự nhiên. Mái tóc búi gọn kết hợp phần mái thưa giúp gương mặt thêm mềm mại, trẻ trung.

