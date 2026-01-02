Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ

Vừa qua, chuyên trang TC Candler chính thức công bố Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025, được tuyển chọn từ hơn 500.000 nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia. Trong danh sách năm nay, Trung Quốc có hai đại diện nữ duy nhất là Bạch Lộc và Điền Hi Vi.

TC Candler cho biết kết quả được tính toán dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ gương mặt, khí chất cá nhân, sức hút công chúng, sự ủng hộ của người hâm mộ và đánh giá từ hội đồng giám khảo. Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách được công bố, sự xuất hiện của Bạch Lộc và Điền Hi Vi đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng cả hai đều sở hữu nhan sắc ưa nhìn nhưng chưa thực sự đủ “độ bùng nổ” để đại diện cho vẻ đẹp Trung Quốc trên bảng xếp hạng mang tính toàn cầu. Ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng trong bối cảnh tiêu chí cái đẹp ngày càng đa dạng, việc hai nữ diễn viên được vinh danh phản ánh đúng xu hướng đề cao sức hút tổng hòa, thay vì chỉ dừng ở đường nét gương mặt.

Nữ diễn viên sinh sau 1995 gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ và hình ảnh “búp bê cổ trang” của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong số hai cái tên được xướng danh, Điền Hi Vi gây chú ý khi là đại diện nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi là “búp bê cổ trang” nhờ gương mặt tròn đầy, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ mang lại cảm giác tích cực.

Không chỉ sở hữu ngoại hình dễ tạo thiện cảm, Điền Hi Vi còn được đánh giá cao ở năng lượng tươi mới mỗi lần xuất hiện. Trên thảm đỏ hay tại các sự kiện đông sao, cô vẫn giữ được dấu ấn riêng, không bị lu mờ giữa dàn mỹ nhân.

Về sự nghiệp, năm 2020, Điền Hi Vi ghi dấu ấn với bộ phim thanh xuân học đường "Chúng ta đáng yêu như thế", đạt điểm 8,2/10 trên Douban. Đến năm 2022, vai nữ chính Lý Vi trong Khanh khanh nhật thường tiếp tục giúp cô khẳng định thực lực với điểm số 7,6. Diễn xuất tự nhiên, đặc biệt ở các phân đoạn cảm xúc, giúp Điền Hi Vi dần thoát khỏi hình ảnh “bình hoa di động”.

Trái ngược với Điền Hi Vi, Bạch Lộc từng là cái tên gây nhiều tranh cãi về ngoại hình trong những năm đầu bước chân vào làng giải trí. Xuất thân là hot girl mạng, cô không ít lần bị chê kém sắc, thậm chí từng bị xếp vào nhóm “tứ phổ” - bốn nữ diễn viên có ngoại hình không nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ.

Từ hot girl mạng từng gây tranh cãi về ngoại hình, Bạch Lộc dần dần khẳng định sức hút và thăng hạng nhan sắc trong làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo thời gian, Bạch Lộc dần chứng minh sự bền bỉ của mình. Ngoại hình ngày càng thăng hạng, phong cách thời trang trưởng thành, cùng với khả năng diễn xuất tiến bộ rõ rệt đã giúp cô vươn lên thành gương mặt ăn khách của truyền hình Trung Quốc. Hiện tại, Bạch Lộc là cái tên được nhiều nhà sản xuất phim và chương trình giải trí săn đón. Việc Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng của TC Candler được xem như sự ghi nhận cho hành trình “đẹp lên cùng nỗ lực”, thay vì chỉ dựa vào nhan sắc sẵn có.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố thường niên từ năm 1990. Những năm gần đây, bảng xếp hạng này không chỉ mang tính tham khảo về nhan sắc, mà còn trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và thảo luận, phản ánh rõ sự thay đổi trong quan niệm về cái đẹp toàn cầu.