Giờ sinh Âm lịch của người hậu vận vượng, về già cực phú quý

Dân gian xưa vẫn tin rằng: “Giờ sinh quyết định nửa đời người.” Không chỉ năm sinh, tháng sinh mà khung giờ chào đời cũng được xem là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến vận mệnh, phúc khí và mức độ sung sướng về sau, theo Thời báo Văn học nghệ thuật. Có những người sinh vào các khung giwof Âm lịch mang số hưởng, cuộc đời dù không cố tranh hơn thua, họ vẫn khó rơi vào cảnh thiếu thốn, càng về hậu vận càng dư dả.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h - 13h): Càng trải qua thử thách càng bản lĩnh

Tuổi càng cao, người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch càng biết đâu là điều thực sự quan trọng, từ đó dễ tận hưởng thành quả do chính mình gây dựng. Ảnh minh họa



Trong 12 khung giờ theo Âm lịch, giờ Ngọ kéo dài từ 11h đến 13h, gắn với thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trong ngày. Theo quan niệm truyền thống, đây là khoảng thời gian có dương khí mạnh, tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào và sức sống mãnh liệt.

Người sinh vào giờ Ngọ thường được nhận xét là có cá tính mạnh, quyết đoán và không dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh. Họ có thể không phải là người gặp may mắn ngay từ những năm tháng đầu đời. Trái lại, con đường trưởng thành đôi khi xuất hiện không ít trở ngại, khiến họ phải tự mình tìm cách tháo gỡ từng vấn đề.

Tuy nhiên, chính những va vấp ấy lại trở thành phép thử giúp họ trưởng thành. Sau mỗi lần thất bại, người sinh giờ Ngọ thường rút ra kinh nghiệm và trở nên cứng cỏi hơn. Họ không dễ bị đánh gục bởi một biến cố nhất thời mà luôn tìm cách đứng dậy để tiếp tục tiến về phía trước.

Theo cách lý giải của tử vi dân gian, đây cũng là nhóm người có xu hướng hậu vận tốt hơn tiền vận. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, năng lực và các mối quan hệ, họ có thể tạo dựng nền tảng cuộc sống vững chắc hơn.

Tuổi càng cao, họ càng biết đâu là điều thực sự quan trọng, từ đó dễ tận hưởng thành quả do chính mình gây dựng.

Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h - 1h): Trải qua gian nan để tích lũy trí tuệ

Theo quan niệm dân gian, người sinh giờ Tý Âm lịch thường có khả năng tạo dựng cuộc sống ổn định hơn khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Ảnh minh họa



Giờ Tý Âm lịch nằm trong khoảng 23h đến 1h sáng. Đây là thời điểm chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, khi không gian chìm trong sự tĩnh lặng.

Theo tử vi, người có giờ sinh vào giờ Tý đa phần đều hướng nội, giàu cảm xúc. Họ học nhanh, nhớ lâu, tài năng hơn người bình thường. Trong đời sống, người sinh giờ này có tấm lòng nhân hậu. Người có giờ sinh này có tinh thần độc lập cao và tự tin trong việc đưa ra quyết định. Họ không sợ khó khăn và luôn tìm cách vượt qua thách thức, theo Tri thức và Cuộc sống.

Tuổi trẻ của những người này đôi khi không quá bằng phẳng. Họ có thể phải đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng hoặc trải qua những giai đoạn mà bản thân chưa xác định được hướng đi phù hợp. Nhưng thay vì xem khó khăn là dấu chấm hết, họ thường coi đó là cơ hội để học hỏi.

Càng trải nghiệm, người sinh giờ Tý càng tích lũy được sự tỉnh táo và bản lĩnh. Những thất bại từng khiến họ đau lòng khi còn trẻ về sau lại trở thành vốn sống quý giá.

Bởi vậy, theo quan niệm dân gian, người sinh giờ Tý thường có khả năng tạo dựng cuộc sống ổn định hơn khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Họ hiểu giá trị của tiền bạc nhưng cũng biết trân trọng gia đình, sức khỏe và sự bình yên. Đây chính là những yếu tố giúp hậu vận của họ được kỳ vọng ngày càng đủ đầy.

Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch (7h - 9h): Âm thầm tích lũy, chờ thời điểm tỏa sáng

Theo tử vi, người sinh giờ Thìn Âm lịch thường được kỳ vọng có hậu vận sáng hơn khi tuổi đời ngày càng cao. Ảnh minh họa



Trong hệ thống giờ Âm lịch, giờ Thìn kéo dài từ 7h đến 9h sáng. Đây là thời điểm ngày mới bắt đầu tràn đầy sức sống, vạn vật chuyển mình sau một đêm dài.

Người sinh vào giờ Thìn thường được ví như những người có tiềm năng nhưng không nhất thiết bộc lộ ngay từ khi còn trẻ. Họ có thể trải qua một khoảng thời gian khá bình lặng, sự nghiệp không quá nổi bật và cũng ít nhận được sự chú ý từ những người xung quanh.

Thế nhưng, sự bình lặng ấy không đồng nghĩa với việc họ thiếu năng lực. Trái lại, nhiều người sinh giờ Thìn có xu hướng âm thầm học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện bản thân.

Khi cơ hội xuất hiện, những gì họ đã chuẩn bị trong nhiều năm có thể trở thành lợi thế lớn. Nhờ sự kiên nhẫn và khả năng nắm bắt thời cơ, họ có thể tạo ra bước chuyển đáng kể trong sự nghiệp hoặc cuộc sống.

Theo tử vi, người sinh giờ Thìn thường được kỳ vọng có hậu vận sáng hơn khi tuổi đời ngày càng cao. Sau những năm tháng lặng lẽ vun đắp, họ có thể bước vào giai đoạn ổn định, gia đình yên ấm và tinh thần nhẹ nhõm hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.