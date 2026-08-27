Hà Nội: Thông tin 4 người bị sét đánh tử vong là không chính xác

Vào chiều 27/8, lãnh đạo Công an xã Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn thôn Thụy Ứng vừa xảy ra một vụ tai nạn do sét đánh khiến một người đàn ông tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc thương tâm, người dân trong khu vực đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để tiến hành tiếp nhận và xử lý.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có 4 người bị sét đánh tử vong.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng có tới 4 người bị sét đánh tử vong, gây xôn dư luận. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an xã Thường Tín khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.

Sự hiểu lầm này xuất phát từ việc người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường và khóc lóc nằm ra đường, khiến một số người chứng kiến hiểu nhầm và đăng tải thông tin sai lệch.

Liên quan đến diễn biến thời tiết cực đoan, ngày 27/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào, dông cho hầu hết các xã, phường nội thành của Hà Nội.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng cao xảy ra hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.