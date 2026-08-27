Hà Nội: Thông tin 4 người bị sét đánh tử vong là không chính xác

| Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiều 27/8, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã xác nhận vụ việc một người đàn ông tử vong do bị sét đánh, đồng thời lên tiếng bác bỏ thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có 4 người gặp nạn.

Vào chiều 27/8, lãnh đạo Công an xã Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn thôn Thụy Ứng vừa xảy ra một vụ tai nạn do sét đánh khiến một người đàn ông tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc thương tâm, người dân trong khu vực đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để tiến hành tiếp nhận và xử lý.

Hà Nội xác nhận một người tử vong do sét đánh , thông tin 4 người là sai lệch - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có 4 người bị sét đánh tử vong.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng có tới 4 người bị sét đánh tử vong, gây xôn dư luận. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an xã Thường Tín khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.

Sự hiểu lầm này xuất phát từ việc người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường và khóc lóc nằm ra đường, khiến một số người chứng kiến hiểu nhầm và đăng tải thông tin sai lệch.

Liên quan đến diễn biến thời tiết cực đoan, ngày 27/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào, dông cho hầu hết các xã, phường nội thành của Hà Nội.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng cao xảy ra hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Hà Nội xác nhận một người tử vong do sét đánh , thông tin 4 người là sai lệch - Ảnh 2.Sét đánh gây cháy rừng phòng hộ ở Ninh Bình, hơn 200 người căng mình dập lửa

GĐXH - Đám cháy rừng phòng hộ trên núi Cao San, phường Tam Chúc (Ninh Bình) bùng phát do sét đánh, sau đó tái cháy vào sáng 28/6. Hơn 200 người cùng nhiều phương tiện được huy động để khống chế ngọn lửa.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Công an Hà Nội trắng đêm đảm bảo an ninh, an toàn trong 'biển người' ăn mừng chiến thắng lịch sử

Công an Hà Nội trắng đêm đảm bảo an ninh, an toàn trong 'biển người' ăn mừng chiến thắng lịch sử

Đời sống -

GĐXH - Tối 26/8, hàng vạn người hâm mộ Hà Nội đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong "đêm không ngủ", Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ an toàn cho người dân.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.