Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9/2026, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch trả lương hưu tháng 9/2026

Bộ Nội vụ ban hành đã ban hành Thông báo 9441/TB-BNV về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 chính thức đối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 là 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8/2026 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 tại 34 tỉnh, thành phố dự kiến muộn hơn so với thông lệ.

Theo lịch chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho 34 tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Sẽ có 21 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2026 từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tức thứ Năm (ngày 3/9/2026).

Tuy nhiên, lịch cụ thể sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Vì vậy, người nhận lương hưu cần theo dõi thông báo tại địa phương để biết chính xác ngày nhận tiền.

Do trùng lịch nghỉ Quốc khánh 2/9, lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại 34 tỉnh, thành phố dự kiến muộn hơn so với thông lệ. Ảnh minh họa: TL

Tại Hà Nội, theo thông tin của BHXH Hà Nội, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân thường được chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Do thời điểm chi trả tháng 9 trùng với lịch nghỉ lễ Quốc khánh, Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng vào thứ Sáu, ngày 4/9/2026.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, việc chi trả tại điểm chi trả thông thường được thực hiện từ ngày 02 đến ngày 10 hằng tháng, trong giờ hành chính. Điểm chi trả chỉ được kết thúc trước ngày 10 nếu đã chi trả hết cho toàn bộ người hưởng có tên trong danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Từ ngày 11 của tháng, người chưa nhận tiền tiếp tục được chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả đến hết ngày 23. Đối với tháng 9/2026, lịch dự kiến tại điểm chi trả được thực hiện từ ngày 3/9 đến ngày 10/9/2026; sau đó tiếp tục chi trả tại điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11/9 đến hết ngày 23/9/2026.

Tại TPHCM, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, dịp Lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 3/9. Vì vậy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện trong ngày 3/9.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả vào ngày 10/9 tại tất cả các điểm chi trả. Từ ngày 11/9 đến hết ngày 23/9, người hưởng tiếp tục nhận tại các bưu cục của Bưu điện Trung tâm.

Từ 28/9/2026, chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Điểm đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cụ thể:

Tại Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12 vào sau khoản 11 của Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP: "Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp".

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người có danh tính điện tử liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội tiếp nhận các nguồn chi trả bao gồm:

- Lương hưu hằng tháng.

- Trợ cấp an sinh xã hội theo chính sách Nhà nước.

- Các gói hỗ trợ tài chính từ ngân sách.

- Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.

Theo đó, từ 28/9/2026, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì khoản an sinh xã hội được chi trả bằng hình thức khác theo quy định.

Lưu ý: Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Thông báo quan trọng về chế độ hưởng lương hưu từ tháng 9 tới GĐXH - Từ 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức trong đó quy định về việc chi trả lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.