Đáp ứng điều kiện này, Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

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Nhiều Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Theo Báo Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 Đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 Đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 Đảng viên).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM, nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2/9 đến các Đảng viên cao tuổi Đảng. Cụ thể:

Tại phường Phú Lợi, có 469 Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 Đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 Đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 10 Đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 Đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 Đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 26 Đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 29 Đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 23 Đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại phường Phú Định, Đảng bộ phường có 149 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Tại phường Bình Trị Đông có 143 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Tại Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa online đưa tin, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 28/8, Đảng ủy xã Đại Lãnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đảng bộ xã Đại Lãnh có 11 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 Đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 Đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 Đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 Đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhiều Đảng viên xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tại Lạng Sơn, Báo và PTTH Lạng Sơn cho biết, Đảng ủy phường Lương Văn Tri tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 142 Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Trong đợt này, phường Lương Văn Tri có 2 Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 Đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 10 Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 100 Đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 16 Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều kiện tặng Huy hiệu Đảng được quy định thế nào?

Theo Mục 2 Chương V, Quy định 208-QĐ/TW năm 2026 tiêu chuẩn, đối tượng và tặng Huy hiệu Đảng được quy định như sau:

- Những Đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn tư cách Đảng viên, có đủ 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng trở lên (tính theo tháng) thì được tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; Đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định.

- Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, Đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức) kể từ ngày Đảng viên đủ thời gian xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Việc tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ đối với tổ chức Đảng; tặng giấy khen, bằng khen đối với Đảng viên và thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng, các hình thức khen thưởng khác trong Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Giá trị tặng phẩm kèm theo các hình thức khen thưởng của Đảng.

Tặng phẩm, tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Tặng phẩm, tiền thưởng kèm theo đối với Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng khác trong Đảng được quy định thống nhất, nguồn kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng chung của các địa phương, ngành hoặc một phần từ tài chính đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Quy định 208-QĐ/TW năm 2026 thì được tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh minh họa: TL

Các mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?

Theo tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015 quy định mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng như sau:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Cũng theo Hướng dẫn 56/HD/VPTW năm 2015, mức tiền thưởng của từng Huy hiệu Đảng sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Hiện nay mức lương cơ sở áp dụng là 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng được tính như sau:

Công thức tính tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2026: Tiền thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Các mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng như sau:

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng Mức tiền thưởng (VNĐ) Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở 3.795.000 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở 5.060.000 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở 7.590.000 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở 8.855.000 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở 12.650.000 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở 15.180.000 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở 20.240.000 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở 25.300.000 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở 37.950.000

Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 9 lên tới gần 38 triệu đồng? GĐXH - Huy hiệu Đảng là phần thưởng danh dự cao quý dành cho các Đảng viên hoạt động lâu năm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp Quốc khánh 2/9, mức thưởng Huy hiệu Đảng được quy định thế nào?