Các mẹo rán trứng ngon dễ nhưng không phải ai cũng biết

Trứng rán là món ăn “quốc dân” trong căn bếp của hầu hết các gia đình Việt. Từ bữa sáng vội vàng, bữa trưa đơn giản cho đến bữa tối chống đói, chỉ cần vài quả trứng và chiếc chảo nhỏ là đã có một món ăn quen thuộc, tiết kiệm mà vẫn đủ chất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách rán trứng ngon. Có người rán trứng bị khô, cháy cạnh, tanh mùi lòng trắng; có người trứng không phồng, không xốp, ăn nhạt nhẽo.

Thực tế, để có đĩa trứng rán vàng ruộm, thơm béo, mềm vừa phải không hề khó. Chỉ cần nắm vài mẹo nhỏ dưới đây, bất cứ ai cũng có thể rán trứng ngon, dễ học, dễ làm ngay tại nhà.

Chọn trứng tươi – yếu tố quyết định 50% độ ngon

Muốn rán trứng ngon, trước hết phải chọn được trứng tươi. Trứng tươi khi đập ra sẽ có lòng đỏ tròn, căng, lòng trắng sánh và bám quanh lòng đỏ. Trứng cũ thường có mùi tanh nặng, lòng trắng loãng, khi rán dễ bị khô và kém vị.

Muốn rán trứng ngon, trước hết phải chọn được trứng tươi. (Ảnh: Cambay)

Một mẹo đơn giản là thả trứng vào bát nước: Trứng chìm và nằm ngang là trứng tươi. Trứng dựng đứng hoặc nổi lên là trứng đã cũ, không nên dùng để rán.

Hãy đập trứng ra bát riêng, kiểm tra trứng có bị hỏng hay không, sau đó mới đánh hoặc rán. Cách này giúp bạn chủ động điều chỉnh gia vị, độ chín và hình thức của món ăn.

Một số mẹo rán trứng ngon

Quy trình rán trứng rất đơn giản: Đập trứng ra bát, đánh đều cùng với gia vị rồi cho vào chảo rán. Muốn món ăn ngon, bạn có thể áp dụng các bí quyết như:

- Chờ chảo và dầu/mỡ phải nóng già mới cho trứng vào và giữ nguyên mức nhiệt cao trong quá trình rán nếu muốn đĩa trứng rán có độ xốp. Trước khi rán, cần đánh trứng cho nổi bọt nhưng không đánh quá kỹ, việc thêm một số phụ liệu như hành, rau mùi không chỉ giúp món ăn thêm hương vị mà còn góp phần tăng độ xốp của thành phẩm. Hoặc bạn cho một chút bột baking soda để đạt hiệu quả này.

- Nếu muốn tránh dính chảo, bạn cần để chảo nóng đúng độ. Chảo chưa đủ nóng thì trứng rán dễ bị dính đáy, vỡ nát, còn nếu quá nóng lại làm trứng cháy nhanh bên ngoài nhưng bên trong chưa kịp chín.

- Thêm 1/3 thìa cà phê rượu trắng vào cùng gia vị khi đánh trứng để loại trừ mùi tanh, giúp món trứng rán thơm lừng hấp dẫn.

- Thêm chút dầu ăn vào khi đánh trứng để trứng mềm mượt, để lâu cũng không bị khô.

- Để lửa vừa để trứng mềm, không khét. Lửa lớn làm trứng nhanh cháy viền ngoài, trong khi bên trong chưa kịp chín hoặc bị tanh. Lửa quá nhỏ lại khiến trứng ra nước, ăn bở.

- Dùng lượng dầu vừa đủ phủ kín đáy chảo, ít dầu khiến trứng khô, dễ cháy; quá nhiều dầu lại làm trứng ngấy và mất vị béo tự nhiên.

Mẹo rán trứng ngon: Dùng lượng dầu vừa đủ. (Ảnh: Whiskeyandbooch)

Có rất nhiều mẹo rán trứng ngon khác mà bạn có thể tự do áp dụng sáng tạo để ón ăn phù hợp khẩu vị của mình, chẳng hạn biến tấu với việc dùng các nguyên liệu bổ sung như nấm, thịt năm, thịt, rươi...

Cách bảo quản trứng gà

Tuy nhiên, việc bảo quản trứng thế nào phụ thuộc nhiều vào lớp màng bảo vệ trên vỏ trứng và nhiệt độ bảo quản. Với trứng mới, vỏ trứng được bao phủ bởi một lớp màng keratin (còn gọi là màng bảo vệ) mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lớp màng này hoạt động như một rào cản, ngăn vi khuẩn bên ngoài xâm nhập và giữ độ ẩm bên trong trứng.

Tuy nhiên, hầu hết trứng được bán tại các siêu thị hiện nay đều được rửa và khử trùng. Đó là quá trình giúp loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt vỏ nhưng cũng có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ. Nếu bảo quản trứng ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập qua các lỗ chân lông trên vỏ, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức của mùa hè. Trứng có thể bị hỏng chỉ sau 1-2 ngày.

Do đó, trứng gà đã rửa sạch nhất định phải được bảo quản lạnh và nên giữ nhiệt độ trong khoảng 0-4°C. Khoảng nhiệt độ này có thể hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng của trứng lên đến 3-4 tuần.

Trong khi đó, trứng gà thả vườn, nếu chưa rửa sạch và còn nguyên màng bảo vệ, có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 10-20°C trong 1-2 tuần.

Tuy nhiên, nếu vỏ trứng bị nứt, nhiễm bẩn, hoặc nếu nhiệt độ môi trường vượt quá 25°C thì nên để trứng trong tủ lạnh để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Một cách bảo quản khác cũng được nhiều người sử dụng đó là quét một lớp mỏng dầu ăn lên vỏ trứng gà. Cách bảo quản trứng gà này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng ngay để bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng trứng đến một tháng mà chất lượng vẫn được đảm bảo.

Một cách làm đơn giản khác nhiều người vẫn làm là dùng trấu hoặc mùn cưa để bảo quản trứng. Bạn chỉ cần cho một lớp trấu hoặc mùn cưa vào thùng xốp, xếp trứng gà vào rồi rắc thêm trấu hay mùn cưa cho phủ kín mặt trứng. Tiếp tục làm xen kẽ như vậy cho đến khi hết trứng. Cuối cùng đậy kín và đặt thùng ở nơi thoáng mát là có thể bảo quản trứng một cách lâu dài.