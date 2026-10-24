Các thực phẩm giúp tăng cường sinh lý nam

Nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tê Medlatec, tình trạng yếu sinh lý ở nam giới xảy ra khi các chàng khó cương cứng dương vật hoặc không cương cứng hết cả quá trình quan hệ tình dục, vì vậy không thể đạt được khoái cảm khi giao hợp. Nếu kéo dài lâu ngày có thể dẫn tới giảm ham muốn tình dục, đồng thời nam giới sẽ cảm thấy đau mỗi khi làm chuyện ấy.

Nguyên nhân khiến nam giới bị yếu sinh lý là do: Sự tụt giảm hay thiếu hụt hormone testosterone; Bị suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương...; Lão hóa; Stress, hội chứng lo âu; Mắc những bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch; Đang dùng các loại thuốc như thuốc huyết áp, thuốc chống trầm cảm, rượu hoặc thuốc kích thích.

Yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng tới đời sống chăn gối của phái mạnh theo các mức độ như sau: Hoạt động tình dục vẫn diễn ra bình thường nhưng đôi khi dương vật sẽ không thể cương cứng; Dần cảm thấy ít hứng thú với quan hệ tình dục; Hoàn toàn không còn ham muốn tình dục. Cho dù dương vật được kích thích bằng mọi cách vẫn không có khả năng cương cứng.

Bên cạnh các loại thuốc bồi bổ thì một số thực phẩm tăng cường sinh lý nam cũng được nhiều người quan tâm.

Một số dấu hiệu để nhận biết nam giới đang bị yếu sinh lý đó là: Thời gian đạt cực khoái ngắn, thậm chí là không đạt cực khoái; Xuất tinh sớm; Khó có thể kéo dài được cuộc vui.

Tại sao phải bồi bổ sức khỏe

Bồi bổ sức khỏe là việc cần thiết sau những ngày làm việc mệt mỏi, suy nhược cơ thể hay stress kéo dài. Hoặc sau khi kết thúc điều trị bệnh lý nào đó thì việc bổ sung các món ăn bồi bổ sức khỏe là điều quan trọng. Không những vậy, mỗi ngày cần xây dựng thực đơn ăn uống healthy, khoa học, phù hợp với bản thân để ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Bồi bổ sức khỏe bằng nhiều cách ví dụ như tập thể dục hằng ngày, không dùng các chất độc hại cho cơ thể, tránh ăn các thức ăn chế biến sẵn, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Một số loại thực phẩm tăng cường sinh lý nam

Hạnh nhân

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, từ lâu, hạnh nhân đã được sử dụng để làm tăng ham muốn tình dục. Hạnh nhân có chứa các chất hoạt động giúp cải thiện sinh lý và hỗ trợ khả năng sinh sản. Hạnh nhân rất giàu dinh dưỡng và các khoáng chất vi lượng cần thiết cho sức khỏe tình dục như vitamin E, kẽm và selen.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kẽm có thể giúp tăng cường ham muốn một cách nhanh chóng, hiệu quả. Vì vậy, hạnh nhân là một trong những thực phẩm có thể bổ sung vào chế độ ăn uống để giúp nam giới tăng cường sinh lý nam.

Thịt dê

Thịt dê có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ tỳ, vị, ôn thận, tráng dương, ôn bổ kinh huyết. Thịt dê luôn nằm trong top đầu những thực phẩm tăng cường sinh lý nam tốt nhất.

Yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng tới đời sống chăn gối của phái mạnh theo các mức độ.

Đặc biệt, thịt dê giàu vitamin nhóm B, tiêu biểu là vitamin B2 và vitamin B12, giàu chất đạm với tác dụng bổ máu, giúp phái mạnh bản lĩnh hơn trong chuyện chăn gối.

Thịt lươn

Thịt lươn có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng dưỡng huyết, bổ dương, trị đau lưng, gân cốt nhức mỏi, chữa thận hư và yếu sinh lý ở nam giới. Thịt lươn giàu photpho, canxi, protein, sắt, lipid... giúp tăng cường tuần hoàn máu.

Nếu ăn lươn thường xuyên, nam giới sẽ khỏe mạnh và cải thiện khả năng sinh lý rõ rệt. Lươn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: Lươn xào nghệ, súp lươn, cháo lươn, lươn xào chuối...

Rơm yến mạch

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, đây là sản phẩm của cây yến mạch, chứa loại axit amin có tên L-arginine có tác dụng thư giãn lớp cơ trơn của mạch máu và tăng lưu lượng máu. Một số nghiên cứu đã chứng minh việc bổ sung L-arginine có hiệu quả đối với việc cải thiện tình trạng rối loạn cương dương ở phái mạnh.

Hải sản

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism của Hoa Kỳ chỉ ra rằng những cặp đôi ăn hải sản ít nhất 2 lần/tuần có khả năng quan hệ tình dục cao hơn 39% so với những cặp đôi ăn ít hơn. Nghiên cứu này cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn hải sản với sự gia tăng ham muốn tình dục ở nam lẫn nữ, đồng thời giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai.

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