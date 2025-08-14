Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?
GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.
Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống; kết quả các kỳ thi riêng.
Bộ GD&ĐT cũng sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.
Các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.
Dưới đây là lịch dự kiến công bố điểm chuẩn của một số trường đại học:
|
STT
|
Trường
|
Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến
|
1
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
20/8
|
2
|
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM
|
20/8
|
3
|
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM
|
20/8
|
4
|
Đại học Công thương TP HCM
|
20/8
|
5
|
Đại học Điện lực
|
20/8
|
6
|
Đại học Mở Hà Nội
|
20/8 (muộn nhất sáng 21/8)
|
7
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
20/8
|
8
|
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|
20/8
|
9
|
Đại học CMC (Hà Nội)
|
20/8
|
10
|
Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)
|
20/8
|
11
|
Đại học Văn Lang (TP HCM)
|
20/8
|
12
|
Đại học Giao thông vận tải
|
21/8
|
13
|
Đại học Công nghiệp TP HCM
|
21/8
|
14
|
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ( UEF)
|
21/8
|
15
|
Đại học Tài chính - Marketing
|
22/8
Theo ghi nhận, năm 2025, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao hơn so với mọi năm.
Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025Giáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.
Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiếtGiáo dục - 9 giờ trước
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.
Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảoGiáo dục - 13 giờ trước
Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.
Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lươngGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nướcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 năm 2025.
Bí quyết của nam sinh Hà Tĩnh lọt top 1% điểm SAT cao nhất thế giới, IELTS 8.5Giáo dục - 2 ngày trước
Không học thêm ở các trung tâm luyện thi, Nguyễn Thái Bảo, cựu học sinh Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã kiên trì tự học qua Internet, đạt 1.530/1.600 điểm SAT (top 1% thế giới) và IELTS 8.5 với điểm đồng đều ở cả 4 kỹ năng.
Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nayGiáo dục - 2 ngày trước
Hà Nội chính thức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.
Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạngGiáo dục - 3 ngày trước
Tám năm trước, Alisa Phạm và Vicky Ngô sang New Zealand cùng mẹ nghỉ một tháng. Chuyến đi bất ngờ trở thành bước ngoặt, đưa hai chị em trở thành những gương mặt trẻ nhất lịch sử được nhận vào đại học tại cả New Zealand và Việt Nam.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.