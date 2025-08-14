Mới nhất
Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?

Thứ năm, 16:51 14/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống; kết quả các kỳ thi riêng.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.

Các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào? - Ảnh 1.

Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là lịch dự kiến công bố điểm chuẩn của một số trường đại học:

STT

Trường

Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến

1

Đại học Bách khoa Hà Nội

20/8

2

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM

20/8

3

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM

20/8

4

Đại học Công thương TP HCM

20/8

5

Đại học Điện lực

20/8

6

Đại học Mở Hà Nội

20/8 (muộn nhất sáng 21/8)

7

Học viện Phụ nữ Việt Nam

20/8

8

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

20/8

9

Đại học CMC (Hà Nội)

20/8

10

Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)

20/8

11

Đại học Văn Lang (TP HCM)

20/8

12

Đại học Giao thông vận tải

21/8

13

Đại học Công nghiệp TP HCM

21/8

14

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ( UEF)

21/8

15

Đại học Tài chính - Marketing

22/8

Theo ghi nhận, năm 2025, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao hơn so với mọi năm.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

GĐXH - TS Lê Anh Đức (Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, đầu vào của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) có thể giảm 1-2 điểm ở phương thức xét kết quả tốt nghiệp so với năm ngoái.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025

GĐXH - NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của Học viện Tài chính năm 2025 có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 22 – 28 điểm.

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.

L.Vũ (th)
