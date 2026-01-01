Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầm

Karen Lamar, chuyên gia về bảo quản thực phẩm đến từ Organic Cottonmart, tiết lộ rằng một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người thường mắc phải là bảo quản khoai tây cùng chỗ với một số loại rau củ khác như hành tây, tỏi. "Hành tây giải phóng khí ethylene, khiến khoai tây nảy mầm", Karen cho biết.

Những loại rau củ này không chỉ khiến khoai tây nảy mầm sớm hơn mà còn chứa hàm lượng nước cao, tỏa ra lượng hơi ẩm đáng kể và có thể dẫn đến khoai tây bị mốc, thối. Thay vào đó, nơi lý tưởng để bảo quản khoai tây là chỗ tối và khô ráo như tủ hoặc ngăn kéo trong bếp để giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Hành tỏi chứa lượng lớn khí ethylene, kích thích quá trình phát triển ở khoai tây, khiến chúng nhanh mọc mầm.

Karen giải thích: "Tốt nhất là nên để khoai tây tránh ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt. Quá nhiều ánh sáng có thể gây ra hiện tượng khoai tây bị xanh, khiến củ khoai tây sản sinh ra chất diệp lục. Hiện tượng này làm cho khoai tây bị đắng và chứa nhiều solanine - một chất độc thần kinh. Tốt nhất nên tránh mua những củ khoai tây như vậy".

Bên cạnh đó, cũng cần tránh để khoai tây ở những nơi có độ ẩm cao vì dễ kích thích nảy mầm hoặc nhanh thối rữa. "Thông gió tốt là yếu tố rất quan trọng để giữ cho khoai tây tươi lâu hơn. Thiếu luồng không khí có thể khiến khoai tây tích tụ hơi ẩm và nhanh hỏng do nấm mốc và vi khuẩn phát triển", Karen nói về cách bảo quản khoai tây lý tưởng.