Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầm
Khoai tây nên để cách xa hành tây, tỏi, cà chua vì chúng giải phóng lượng lớn khí ethylene cùng hơi ẩm, thúc đẩy quá trình nảy mầm, nhanh thối rữa.
Karen Lamar, chuyên gia về bảo quản thực phẩm đến từ Organic Cottonmart, tiết lộ rằng một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người thường mắc phải là bảo quản khoai tây cùng chỗ với một số loại rau củ khác như hành tây, tỏi. "Hành tây giải phóng khí ethylene, khiến khoai tây nảy mầm", Karen cho biết.
Những loại rau củ này không chỉ khiến khoai tây nảy mầm sớm hơn mà còn chứa hàm lượng nước cao, tỏa ra lượng hơi ẩm đáng kể và có thể dẫn đến khoai tây bị mốc, thối. Thay vào đó, nơi lý tưởng để bảo quản khoai tây là chỗ tối và khô ráo như tủ hoặc ngăn kéo trong bếp để giữ được độ tươi ngon lâu hơn.
Karen giải thích: "Tốt nhất là nên để khoai tây tránh ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt. Quá nhiều ánh sáng có thể gây ra hiện tượng khoai tây bị xanh, khiến củ khoai tây sản sinh ra chất diệp lục. Hiện tượng này làm cho khoai tây bị đắng và chứa nhiều solanine - một chất độc thần kinh. Tốt nhất nên tránh mua những củ khoai tây như vậy".
Bên cạnh đó, cũng cần tránh để khoai tây ở những nơi có độ ẩm cao vì dễ kích thích nảy mầm hoặc nhanh thối rữa. "Thông gió tốt là yếu tố rất quan trọng để giữ cho khoai tây tươi lâu hơn. Thiếu luồng không khí có thể khiến khoai tây tích tụ hơi ẩm và nhanh hỏng do nấm mốc và vi khuẩn phát triển", Karen nói về cách bảo quản khoai tây lý tưởng.
Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biếnĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.
Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịchĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Một trong những ngày nghỉ lễ trong năm được mong chờ nhất đó là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngày này, gia đình quây quần bên nhau ngoài việc chuẩn bị những món ăn chính thì hãy tham khảo thêm thực đơn các món ăn vặt dưới đây.
Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phảiĂn - 16 giờ trước
Tỏi nguyên củ khi bảo quản trong tủ lạnh sẽ càng nhanh mọc mầm hơn, tốt nhất nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo.
3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.
Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"Ăn - 1 ngày trước
Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn.
Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".
Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấpĂn - 1 ngày trước
Đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST 2025, Nhà tài trợ chiến lược Bia Saigon Special mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian nghệ thuật được thiết kế riêng, nơi những khoảnh khắc trao "Lộc Special" đang diễn ra sôi nổi, góp thêm sắc màu cảm xúc cho lễ hội cuối năm.
4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUAĂn - 1 ngày trước
Đậu phụ là thực phẩm rẻ, nhưng sức khỏe thì không rẻ. Chỉ cần bỏ qua vài miếng đậu giá thấp nhưng kém chất lượng, bạn đã tránh được nhiều rủi ro không đáng có cho bữa ăn gia đình.
Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xếĂn - 2 ngày trước
Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.
Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 thángĂn - 2 ngày trước
Hà NộiTừ chỉ số đường huyết, mỡ máu ở mức báo động, Trang Đỗ, 37 tuổi, giảm 15 kg và cải thiện sức khỏe nhờ thay đổi lối sống.
Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả nămĂn
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.