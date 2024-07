Cách chọn rau muống giòn ngon, không nhiễm hóa chất

Rau muống là loại rau ngon, bổ, rẻ, xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên đây cũng là loại rau khiến người tiêu dùng băn khoăn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với nỗi lo rau nhiễm hóa chất. Chọn được rau muống sạch, giòn ngon là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Cách nhận biết rau muống sạch, rau muống bẩn

Phân biệt rau muống sạch nhờ thành phẩm sau chế biến

Theo thông tin trên Báo Lao động, rau muống chứa chất kích thích khi chế biến nên thường có vị chát, mùi hắc. Ngược lại, rau muống sạch lại rất xanh, vị giòn, thanh mát tự nhiên. Ngoài ra, một số chị em nội trợ cũng mách cách phân biệt rau muống sạch và rau muống có hóa chất thông qua nước luộc.

Nếu rau chứa nhiều đạm thì nước thường đen, mặc dù vắt chanh nhưng cũng rất khó để chuyển màu xanh như rau sạch.

Nhận biết qua mùi vị

Rau muống nhiễm chì khi ăn có vị chát, không ngọt, mùi hơi hắc. Trong khi đó rau muống thường vị ngọt mát, nước luộc rau cũng trong.

Nhận biết thông qua hình dáng bên ngoài

Nếu bị phun quá nhiều hóa chất, rau muống thường sẽ có thân to hơn bình thường, lá đen, giòn. Loại rau này rất dễ dập nát. Khi bẻ thân rau thường không có hoặc rất ít nhựa chảy ra.

Buổi sáng, khi mua rau, bạn có thể thấy nó còn rất xanh tươi, ngon mắt nhưng để đến tối đã bị úa vàng. Thậm chí, chúng còn có thể bị thối nát và không thể ăn được nữa.

Nhận biết thông qua màu sắc

Khi mua bất kể loại rau gì chúng ta đều muốn chọn bó rau xanh non mơn mởn. Khi chọn mua rau muống chị em nhớ không nên chọn rau có lá màu xanh đậm. Những mớ rau có lá màu xanh đậm rất có thể là do hấp thụ quá nhiều kim loại nặng, trong đó có chì.

Nếu rau muống nhiễm chì chúng thường có thân hình to hơn bình thường và khi rửa nổi nhiều bong bóng.

Bạn có biết cách chọn rau muống sạch, giòn ngon? (Ảnh: Thespruceeats)

Kiểm tra tình trạng lá và thân

Rau muống ngon và an toàn thường có lá xanh, tươi, không bị héo úa, thân tròn đều và không quá to (khoảng từ 4-6 mm là tốt nhất), không có dấu hiệu bị dập nát hay mục. Thân rau muống giòn, cứng chắc, khi bẻ có thể nghe âm thanh giòn.

Nếu thấy phần thân hay lá bị vàng, đốm trắng hay nâu, hoặc có các đốm mốc thì có thể rau đã bị bệnh. Ngoài ra, nếu thân cây mềm mại, dễ bị uốn cong, đó có thể là do rau già hoặc đã được xử lý bằng hóa chất.

Kiểm tra từng bó rau

Khi chọn mua, bạn nên cầm từng bó rau lên kiểm tra để chắc chắn rằng các phần lá không bị héo và cọng không bị mềm, gãy. Bạn có thể thử bẻ nhẹ phần cọng để xem rau có giòn không. Rau muống giòn thường có âm thanh nhẹ khi bẻ và không dẻo.

Mua rau theo mùa là một cách chọn rau muống sạch, giòn ngon, không nhiễm hóa chất. (Ảnh: Shutterstock)

Tránh mua rau quá rẻ

Giá cả cũng là một chỉ số phản ánh chất lượng. Đồ rẻ thường đi kèm với chất lượng không đảm bảo, không chỉ do người trồng sử dụng hóa chất mà còn có thể do quy trình trồng trọt, thu hoạch không an toàn.

Chọn rau muống theo mùa

Một cách chọn rau muống giòn ngon, không nhiễm hóa chất là mua đúng mùa. Rau muống được trồng theo mùa vụ thường ít bị sử dụng hóa chất hơn và có vị thơm ngon tự nhiên. Mùa hè là thời điểm tốt nhất để mua rau muống, rau trồng vào mùa này ít phải đối mặt với sâu bệnh hơn, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm.

Nếu rau muống xuất hiện trái mùa hoặc không đúng thời điểm, hãy cẩn trọng vì chúng có thể đã được kích thích bằng hóa chất để phát triển nhanh hơn.

Kiểm tra nguồn gốc rõ ràng

Tốt nhất, bạn nên mua rau muống ở những nơi uy tín như siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ hoặc từ các trang trại theo mô hình nông nghiệp sạch. Việc kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng hay các chứng chỉ liên quan sẽ giúp bạn an tâm hơn về nguồn gốc của rau.

Ngày nay, nhiều người bán hàng cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc sản phẩm. Bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về quy trình trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch của họ. Các nông trại hữu cơ hoặc những nơi áp dụng công nghệ trồng trọt an toàn thường sẽ có thông tin minh bạch.

