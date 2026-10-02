Đây mới là cách chống thấm, hút ẩm cửa sổ mùa mưa và hạn chế ban công đọng nước

Nguyên nhân

Theo VTC News, mùa mưa, cửa sổ và cửa kính là những vị trí dễ bị thấm nước nếu không được xử lý kỹ. Theo kinh nghiệm từ các đơn vị thi công, cửa sổ hoặc cửa kính bị thấm nước có thể do lớp gioăng cao su bị co rút, nứt vỡ khiến nước mưa len vào khe hở.

Bên cạnh đó, cửa sổ bị thấm nước khi khe giữa khung cửa và tường không được trét kín bằng silicone hoặc vữa chống thấm. Ở các loại cửa lùa, nếu rãnh thoát nước bị tắc, nước sẽ đọng lại và tràn vào trong.

Cách chống thấm cửa sổ, cửa kính mùa mưa

Kiểm tra và thay gioăng cao su định kỳ

Đây là bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Nên kiểm tra toàn bộ gioăng cao su cửa, đặc biệt ở các góc và rãnh trượt. Nếu thấy bị lão hóa, nên thay mới bằng gioăng làm từ cao su tổng hợp EPDM có tính đàn hồi cao. Việc này giúp tăng độ kín khít, ngăn nước và bụi lọt vào nhà.

Mùa mưa, cửa sổ và cửa kính là những vị trí dễ bị thấm nước nếu không được xử lý kỹ.

Lắp mái che

Nếu cửa sổ nằm ở hướng thường xuyên hứng mưa tạt, nên lắp thêm mái che bằng kính cường lực, polycarbonate hoặc tôn trong suốt. Mái che giúp giảm trực tiếp lượng nước mưa tiếp xúc với cửa, hạn chế nguy cơ thấm dột.

Cách hạn chế ban công đọng nước

Thông tin trên VOV, khi thi công, bên cạnh hệ thống thoát sàn chính, gia chủ nên bổ sung thêm ống thoát sàn bảo hiểm. Đây là các ống thiết kế xuyên qua tường ban công, có cao độ đáy ống cao hơn sàn ban công nhưng thấp hơn sàn phòng. Vị trí lắp đặt thường gần ga thoát sàn và ở khu vực khuất tầm nhìn để giữ thẩm mỹ.

Ống thoát sàn bảo hiểm chỉ phát huy tác dụng trong tình huống khẩn cấp như tắc cống hoặc mưa lớn. Khi mực nước dâng cao gần chạm sàn phòng, ống này giúp nước thoát nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, không nên đặt ống quá thấp vì nước có thể thoát qua đây trước khi chảy về ga chính, dễ làm tường bị ố màu.

Việc vệ sinh ban công, dọn sạch lá cây và bụi, rác là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Ban công sạch sẽ giúp hệ thống thoát nước thông suốt, tránh tắc nghẽn và giảm nguy cơ nước tràn vào không gian sinh hoạt.

Cửa ban công nên được xây hèm (phần viền bao quanh cánh cửa) thấp và lắp cửa vào phía ngoài hèm để hạn chế nước tràn.

Cửa ban công nên được xây hèm (phần viền bao quanh cánh cửa) thấp và lắp cửa vào phía ngoài hèm để hạn chế nước tràn. Đồng thời, cần sử dụng hệ cửa nhôm kính chuyên dụng cho ngoại thất. Loại cửa này thường có ray chứa nước ở chân cửa và các lỗ thoát hướng ra ngoài. So với ray nội thất, ray ngoại thất chống nước tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ vào nhà.

Một số mẹo hút ẩm giúp bạn tiết kiệm tiền

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi tường có nấm mốc, trước tiên bạn dùng bàn chải đánh răng khô để chải sạch vết nấm mốc, sau đó lau nhẹ bằng vải mềm nhúng cồn. Mẹo này làm cho tường khô và ngăn ngừa nấm mốc phát triển.

Đóng cửa sổ để tránh ẩm ướt và trong thời gian bình thường nên mở cửa sổ để thông gió nhằm giảm hàm lượng hơi nước trong nhà. Đặc biệt ở những ngôi nhà mới cải tạo, có nhiều hơi ẩm nên cần thông gió nhiều hơn để loại bỏ độ ẩm.

Dùng túi vải nhỏ gói một lượng vôi thích hợp, buộc chặt rồi đặt ở mọi góc phòng. Bản thân vôi có tác dụng hút ẩm và đồng thời có thể làm chậm độ ẩm trong nhà. Ngoài ra, vôi còn có tác dụng khử trùng.

Đây mới là cách vệ sinh ấm siêu tốc để không ảnh hưởng tới sức khỏe GĐXH - Ấm siêu tốc sau một thời gian dài sử dụng có thể đóng cặn bẩn, nếu không vệ sinh kịp thời sẽ giảm hiệu quả sử dụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.