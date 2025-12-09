Cách làm gân, vó bò ngâm chua ngọt cực ngon
Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến món gân bò, vó bò ngâm chua ngọt giòn sần sật, thơm ngon, để tủ lạnh ăn dần không ngán.
Món vó bò (phần gân và da được lọc ra từ chân bò) ngâm chua ngọt luôn nằm trong danh sách “đồ nhắm quốc dân” nhờ vị chua thanh, ngọt nhẹ, xen lẫn độ giòn đặc trưng của gân bò, vó bò. Món ăn vừa dễ làm, vừa hợp khẩu vị với nhiều người.
Chuẩn bị nguyên liệu làm gân, vó bò ngâm chua ngọt
- 1kg gân bò và vó bò
- 500 ml giấm gạo
- Cà rốt, tỏi, gừng, ớt.
- Gia vị: Muối, nước mắm, đường
Để món ăn giòn và không bị hôi, các đầu bếp khuyến cáo người nấu nên sơ chế kỹ. Vó bò sau khi rửa sạch được bóp với muối và gừng để khử mùi.
Các bước làm gân, vó bò ngâm chua ngọt
Cho vó bò, gân bò đã sơ chế vào nồi luộc cùng ít gừng đập dập cùng vài thìa muối, duy trì lửa vừa từ 60–90 phút tùy độ dày. Yêu cầu: Gân vó bò phải chín trong, giòn dai, không bị bở.
Ngay khi vớt gân, vó bò ra, bạn cho vào tô nước đá khoảng 10 phút. Công đoạn này giúp gân giòn sần sật đúng chuẩn. Tiếp theo, bạn vớt gân vó ra và thái miếng vừa ăn.
Pha nước ngâm chua ngọt - công đoạn quyết định hương vị món ăn: Bạn cần pha hỗn hợp gồm 500ml giấm, 200gr đường, 200ml nước lọc, 5 thìa nước mắm, 1 thìa muối. Đun sôi hỗn hợp cho tan đường, sau đó để nguội hoàn toàn.
Bạn không nên sử dụng nước ngâm gân vó khi còn nóng, bởi nhiệt độ cao sẽ khiến gân vó bò mềm, mất độ giòn tự nhiên.
Dùng lọ thủy tinh lớn, cho gân vó vào xen kẽ với tỏi ớt cắt lát, gừng thái sợi. Sau đó, bạn đổ nước chua ngọt vào lọ cho ngập gân vó. Ngâm khoảng 24 giờ thì cho lọ gân vó vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn đạt độ giòn, thấm gia vị nhất.
Lưu ý khi thưởng thức và bảo quản
Món gân vó bò ngâm chua ngọt chấm với tương ớt, ăn kèm với dưa leo hoặc rau thơm. Đây là món ăn phù hợp thưởng thức quanh năm, đặc biệt là dịp lễ, Tết.
Món ăn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 7-14 ngày.
Lưu ý:
- Ngâm gân vó bò vào đá lạnh ngay sau khi luộc giúp giòn lâu.
- Dùng giấm gạo để mùi thơm tự nhiên, không bị gắt.
- Lọ ngâm gân vó phải thật khô và sạch, tránh lên men hư.
