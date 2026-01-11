Mới nhất
Cách làm gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo thơm ngon

Chủ nhật, 06:56 11/01/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo là sự kết hợp hài hòa giữa độ giòn sần sật của sứa, cà pháo cùng hương mắm nhĩ đậm đà và các loại rau thơm dân dã.

Món gỏi sứa ngâm mắm nhĩ không chỉ ngon miệng mà còn giúp giải nhiệt, rất thích hợp để thưởng thức vào mùa hè hay những ngày oi nóng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500gr sứa biển đã sơ chế, cà pháo muối xổi, nước mắm nhĩ, đường, nước cốt chanh, nước cốt trái tắc, ớt băm, tỏi băm, gừng thái sợi, rau răm, rau kinh giới, rau húng, đậu phộng rang, mè rang.

Cách làm gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo thơm ngon - Ảnh 1.

Sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo là món ăn thơm ngon, dễ làm. (Ảnh: Đại Việt)

Sơ chế nguyên liệu

Sứa: Rửa nhiều lần với nước sạch, có thể trần nhanh qua nước nóng pha gừng rồi ngâm nước đá để sứa giòn, sau đó để ráo, cắt miếng vừa ăn.

Cà pháo: Rửa lại với nước lạnh, để ráo nước, bổ làm đôi.

Rau thơm: Nhặt sạch, rửa kỹ, để ráo, thái nhỏ vừa ăn.

Pha nước trộn gỏi

Cho mắm nhĩ, đường, nước cốt chanh, nước cốt tắc, tỏi ớt băm vào bát, khuấy đều đến khi tan hết đường. Nêm nếm sao cho vị chua, mặn, ngọt hài hòa, có thể thêm chút dầu ăn để gỏi bóng và dậy mùi.

Trộn gỏi

Bạn cho sứa, cà pháo, gừng sợi vào tô lớn. Rưới từ từ nước mắm trộn, dùng tay bóp nhẹ để nguyên liệu thấm đều. Thêm rau thơm, đậu phộng rang, vừng rang, trộn nhẹ tay lần cuối để giữ độ giòn.

Thưởng thức

Gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo ngon nhất khi dùng ngay sau khi trộn. Món ăn có thể ăn kèm bánh đa nướng hoặc dùng như món khai vị trong mâm cơm gia đình.

Bạn nên sứa có màu trắng trong, không mùi lạ. Mắm nhĩ là yếu tố quyết định hương vị, nên dùng loại nguyên chất, độ đạm cao. Không trộn gỏi quá sớm để tránh ra nước, làm món ăn kém ngon.

