Cách tăng cường vận động khi không có thời gian tập thể dục

1. Vai trò của vận động với sức khỏe

Không có thời gian là lý do phổ biến khiến nhiều người trì hoãn hoặc từ bỏ việc tập thể dục. Áp lực công việc, chăm sóc gia đình và những hoạt động thường ngày khiến vận động dễ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không ít người dành hàng giờ mỗi ngày để xem tivi, sử dụng máy tính hoặc điện thoại nhưng lại khó sắp xếp thời gian cho hoạt động thể chất.

Thực tế, duy trì vận động không nhất thiết phải đến phòng tập hay dành nhiều giờ cho những bài tập cường độ cao. Ngay cả những khoảng thời gian vận động ngắn, được duy trì đều đặn cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể lực, kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Vận động thường xuyên giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, tăng cường sức mạnh cơ bắp, duy trì độ linh hoạt của khớp và hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

Bên cạnh lợi ích thể chất, tập luyện còn góp phần cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và duy trì sức khỏe tinh thần. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với người thường xuyên làm việc trong môi trường ít vận động.

Như vậy, nếu dành khoảng 2% trong tổng số 24 giờ mỗi ngày, tương đương khoảng 30 phút để tập thể dục ở cường độ phù hợp, cơ thể đã có thể đạt được phần lớn mức hoạt động thể chất tối thiểu được khuyến nghị. Đặc biệt, 30 phút này không nhất thiết phải thực hiện liên tục mà có thể chia thành nhiều khoảng ngắn 10 phút trong ngày. Điều quan trọng không phải là tập luyện thật nhiều trong một thời điểm mà là hình thành thói quen vận động thường xuyên, phù hợp với thể trạng và duy trì lâu dài.

Vận động có vai trò quan trọng trong việc cải thiện thể lực và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ảnh AI

2. Cách đưa 30 phút vận động vào một ngày bận rộn

Nếu lịch trình hàng ngày quá dày đặc, thay vì cố gắng sắp xếp một buổi tập riêng biệt, người tập có thể tận dụng những khoảng thời gian sẵn có để tăng cường vận động và đạt được những lợi ích sức khỏe. Dưới đây là 10 cách đơn giản giúp đưa hoạt động thể chất vào cuộc sống thường ngày.

Vận động trong lúc xem tivi: Thay vì ngồi liên tục trước màn hình, hãy tranh thủ đứng dậy, đi bộ tại chỗ, thực hiện một số động tác giãn cơ hoặc bài tập đơn giản ngay trong phòng khách. Nếu có điều kiện, có thể sử dụng xe đạp tập hoặc máy chạy bộ để kết hợp vận động và giải trí.

Thức dậy sớm hơn để đi bộ: Dành khoảng 20-30 phút buổi sáng để đi bộ nhanh hoặc chạy bộ nhẹ nhàng là cách khởi đầu ngày mới tích cực. Thói quen này giúp cơ thể vận động sau một đêm nghỉ ngơi, đồng thời tạo khoảng thời gian riêng để chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu công việc.

Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử: Hãy thử theo dõi thời gian dành cho điện thoại, máy tính và tivi mỗi ngày. Thay vì lướt mạng xã hội hoặc xem các chương trình giải trí trong 30 phút, có thể thay thế bằng đi bộ, đạp xe hoặc tập luyện tại nhà.

Đi bộ sau bữa tối: Một chuyến đi bộ nhẹ nhàng cùng người thân hoặc bạn bè sau bữa tối là cách đơn giản để tăng cường vận động. Theo đó, người tập có thể bắt đầu với 10-15 phút, sau đó tăng dần thời gian tùy theo thể trạng. Nên tránh đi bộ quá nhanh hoặc tập luyện cường độ cao ngay sau khi ăn no.

Kết hợp vận động khi làm việc nhà: Dọn dẹp nhà cửa, lau sàn, quét nhà, chăm sóc cây xanh hoặc sắp xếp đồ đạc đều là những hoạt động giúp cơ thể tiêu hao năng lượng. Do đó, có thể tăng thời gian vận động bằng cách thực hiện các công việc này liên tục, chủ động di chuyển thay vì ngồi nghỉ quá lâu.

Tận dụng giờ nghỉ trưa: Nếu có khoảng nghỉ trưa từ 30-60 phút, hãy dành 10-15 phút đi bộ quanh nơi làm việc trước hoặc sau bữa ăn. Ngoài việc giúp tăng cường vận động, đi bộ còn tạo cơ hội thư giãn tinh thần sau nhiều giờ tập trung vào công việc. Khi đi bộ, người tập cũng có thể rủ đồng nghiệp cùng tham gia để tạo sự thích thú và duy trì thói quen.

Theo dõi số bước chân mỗi ngày: Sử dụng đồng hồ thông minh, thiết bị đếm bước chân hoặc ứng dụng trên điện thoại giúp mỗi người nhận biết mức độ vận động của bản thân. Từ đó, hãy đặt mục tiêu tăng dần số bước chân so với mức hiện tại, chẳng hạn đi bộ thêm trong giờ nghỉ, chọn cầu thang bộ thay vì thang máy hoặc đi bộ khi thực hiện những công việc gần nhà. Mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày thường được nhắc đến như một con số tham khảo, nhưng không phải ngưỡng bắt buộc đối với tất cả mọi người. Điều quan trọng là tăng mức vận động phù hợp với sức khỏe và duy trì đều đặn.

Biến thời gian gặp gỡ gia đình, bạn bè thành cơ hội vận động: Thay vì chỉ gặp nhau tại quán ăn hoặc quán cà phê, bạn có thể rủ người thân, bạn bè đi dạo công viên, đạp xe, chơi cầu lông hoặc tham gia các trò chơi vận động. Cách này vừa giúp tăng cường hoạt động thể chất vừa tạo thêm thời gian gắn kết.

Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong ngày: Hãy nhìn lại lịch trình và xác định những khoảng thời gian có thể dành cho vận động. Theo đó, mỗi người có thể chia nhỏ 30 phút thành ba lần, mỗi lần 10 phút, chẳng hạn đi bộ buổi sáng, vận động trong giờ nghỉ trưa và đi dạo sau bữa tối. Việc chủ động lên lịch giúp hoạt động thể chất không bị lấn át bởi những công việc khác.

Lựa chọn hoạt động thể chất yêu thích: Không phải ai cũng phù hợp với chạy bộ hoặc tập gym. Một số người thích bơi lội, đạp xe, khiêu vũ, yoga hoặc đi bộ ngoài trời. Hãy thử nhiều hình thức khác nhau để tìm ra hoạt động phù hợp với sở thích, thể trạng và điều kiện sinh hoạt của bản thân. Khi cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong quá trình tập luyện, người tập sẽ có động lực duy trì thói quen lâu dài hơn.