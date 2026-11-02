Người đàn ông 33 tuổi lần đầu dậy thì: Dấu hiệu suy sinh dục nam không nên bỏ qua

Hơn 20 năm cơ thể gần như không phát triển ở tuổi dậy thì

Anh Hưng, 33 tuổi cho biết từ nhỏ đến khi trưởng thành, Hưng ít cơ bắp, gần như không có lông trên cơ thể, giọng nói cao và chói nên nhiều lần bị trêu chọc. Đến tuổi dậy thì, trong khi cơ thể những bạn nam cùng tuổi dần thay đổi, tinh hoàn và dương vật của anh gần như không phát triển. Hưng chưa từng cương và xuất tinh.

"Tôi như mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ", anh nói. Ba năm trước, Hưng kết hôn với chị Ngọc, 24 tuổi, nhưng không thể sinh hoạt vợ chồng nên chưa có con. Anh quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM).

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết thể tích mỗi tinh hoàn của người bệnh chỉ khoảng 3 ml, trong khi mức bình thường ở nam giới trưởng thành khoảng 12-25 ml. Dương vật kém phát triển, lông mu thưa, các đặc tính sinh dục thứ phát chưa phát triển đầy đủ.

Kết quả xét nghiệm nội tiết ghi nhận FSH chỉ 0,433 mIU/mL, thấp hơn mức bình thường 1,5-12,4 mIU/mL; LH dưới 0,3 mIU/mL, trong khi mức bình thường là 1,8-8,6 IU/L. Đặc biệt, nồng độ testosterone chỉ 7,18 nmol/L, thấp hơn ngưỡng bình thường 10,4-34,7 nmol/L.

Bác sĩ Vinh chẩn đoán Hưng bị suy sinh dục trung ương, còn gọi là suy sinh dục thứ phát.

Ảnh minh họa.

Kích thích tinh hoàn phát triển, khởi động lại quá trình sinh tinh

Sau khi thăm khám, bác sĩ Vinh hội chẩn cùng ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, IVF Tâm Anh TP.HCM, để xây dựng phác đồ điều trị toàn diện.

Suy sinh dục trung ương có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân tại vùng hạ đồi – tuyến yên, bất thường bẩm sinh hoặc di truyền và một số bệnh lý khác. Với trường hợp của Hưng, bác sĩ Huy tiếp tục đánh giá các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân nền, đồng thời điều trị tình trạng thiếu hụt nội tiết và phục hồi chức năng sinh sản.

Trong quá trình điều trị, Hưng tái khám định kỳ để theo dõi nồng độ testosterone, thể tích tinh hoàn và khả năng sinh tinh. Căn cứ vào kết quả từng giai đoạn, bác sĩ điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Sau khoảng hai tháng, thể tích mỗi tinh hoàn tăng từ khoảng 3 ml lên 6-7 ml, tức hơn gấp đôi so với trước điều trị. Lông mu phát triển rõ hơn, cơ quan sinh dục có những thay đổi, Hưng bắt đầu có khả năng cương, có thể quan hệ vợ chồng và xuất tinh.

"Sau 33 năm tôi mới được sống như một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa", Hưng xúc động.

Tìm thấy tinh trùng sau 7 tháng điều trị

Với vợ chồng Hưng, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là khả năng sinh sản. Sau 7 tháng điều trị, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận mật độ tinh trùng khoảng 1 triệu/ml, tỷ lệ di động 40%.

Dù mật độ còn thấp, việc tìm thấy tinh trùng cho thấy tinh hoàn đã đáp ứng với kích thích nội tiết và quá trình sinh tinh được khởi động. Bác sĩ Huy lập tức chỉ định trữ đông mẫu tinh trùng để dự phòng cho kế hoạch sinh con của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, êkíp chưa vội chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ hướng dẫn vợ chồng Hưng tiếp tục theo dõi ngày rụng trứng và quan hệ tự nhiên trước, bởi tinh hoàn của anh đang đáp ứng tốt với điều trị, trong khi người vợ còn trẻ. Nếu sau 6 tháng chưa có thai, hai vợ chồng cần thăm khám lại để bác sĩ đánh giá chất lượng tinh trùng và cân nhắc kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phù hợp.

Dấu hiệu suy sinh dục nam không nên bỏ qua

Suy sinh dục nam là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ testosterone hoặc tinh hoàn không tạo tinh trùng bình thường. Trong đó, suy sinh dục trung ương xuất hiện từ trước hoặc trong tuổi dậy thì có thể khiến trẻ chậm hoặc không phát triển các đặc tính sinh dục như tăng kích thước tinh hoàn và dương vật, mọc lông mu, thay đổi giọng nói, tăng khối cơ và xuất hiện ham muốn tình dục.

Do trẻ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tình trạng này đôi khi kéo dài nhiều năm trước khi được phát hiện. Khi trưởng thành, người bệnh có thể đi khám vì tinh hoàn nhỏ, các đặc tính sinh dục phát triển không đầy đủ, giảm ham muốn, rối loạn cương, không xuất tinh hoặc hiếm muộn.

Bác sĩ Huy khuyến cáo phụ huynh nên đưa con đi khám nếu trẻ khoảng 14-15 tuổi nhưng tinh hoàn chưa phát triển hoặc gần như chưa xuất hiện các dấu hiệu dậy thì. Phát hiện sớm giúp bác sĩ tìm nguyên nhân và can thiệp hiệu quả trong giai đoạn cơ thể còn đang phát triển.

Nam giới trưởng thành có tinh hoàn nhỏ, ít lông trên cơ thể, các đặc tính sinh dục phát triển không đầy đủ, giảm ham muốn, rối loạn cương, không xuất tinh hoặc hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân cũng nên khám nam khoa để được đánh giá nội tiết và chức năng sinh sản.