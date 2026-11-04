60 ngày cứu trẻ sinh non suy hô hấp nặng

Hồi sức ngay tại phòng sinh khi dây rốn còn nguyên vẹn

Chị Thu phát hiện nhiễm trùng ối khi thai được 28 tuần 6 ngày, phải mổ lấy thai cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các bác sĩ tiêm hai mũi trưởng thành phổi cho thai phụ nhằm giảm nguy cơ biến chứng hô hấp sau sinh.

Bé gái chào đời ở tuần thai thứ 29, nặng 1,15 kg, khóc yếu và suy hô hấp. Êkíp hồi sức sơ sinh nhanh chóng giữ ấm, đánh giá tình trạng và hỗ trợ hô hấp ngay tại phòng sinh khi dây rốn còn nguyên vẹn, chưa kẹp cắt.

Hồi sức khi dây rốn chưa kẹp cắt cho phép trẻ được hỗ trợ hô hấp trong lúc vẫn duy trì tuần hoàn qua bánh rau. Trẻ có thể nhận thêm máu từ bánh rau, góp phần tăng thể tích máu tuần hoàn, cải thiện dự trữ sắt và giảm nguy cơ thiếu máu sau sinh.

Sau đó, trẻ tiếp tục được hỗ trợ hô hấp bằng CPAP (phương pháp thở áp lực dương liên tục qua mũi), giúp duy trì độ mở của phế nang và hỗ trợ trao đổi oxy. Bé được chuyển bằng lồng ấp chuyên dụng về khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU), tiếp tục hỗ trợ hô hấp không xâm nhập.

Bác sĩ Ngọc đang kiểm tra lại sức khỏe cho trẻ trước khi ra viện. Ảnh: BVCC

Cai nuôi dưỡng tĩnh mạch sau 5 ngày

ThS.BS Nhữ Thị Ngọc, Khoa Sơ sinh, cho biết trong những giờ đầu sau sinh, trẻ được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, đồng thời ăn sữa mẹ qua ống thông. Lượng sữa được tăng dần khi khả năng dung nạp của trẻ cải thiện.

Sau khoảng 5 ngày, bé đã ăn được lượng sữa đủ theo nhu cầu và cai nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện trẻ còn ống động mạch (PDA), một bệnh tim bẩm sinh. Đây là tình trạng mạch máu nối động mạch phổi với động mạch chủ, vốn có vai trò trong tuần hoàn thai nhi, không đóng lại sau sinh, gây ảnh hưởng đến tuần hoàn và chức năng tim, phổi.

Sau hội chẩn với chuyên khoa Tim mạch, êkíp quyết định điều trị bằng thuốc. Trẻ đáp ứng tốt với điều trị nội khoa, không cần can thiệp ngoại khoa để đóng ống động mạch.

Từng bước tự thở, tập bú mẹ trực tiếp

Trong những tuần đầu đời, trẻ xuất hiện các cơn ngừng thở do sinh non. Êkíp bác sĩ liên tục hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát tình trạng của bé. Khi chức năng hô hấp cải thiện, các cơn ngừng thở giảm dần.

Bác sĩ từng bước chuyển trẻ từ thở áp lực dương sang liệu pháp oxy lưu lượng cao qua mũi. Sau khoảng hai tuần, bé có thể tự thở mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Khi tình trạng hô hấp và tuần hoàn ổn định, chị Thu được hướng dẫn chăm sóc da kề da với con. Đến 33 tuần tuổi hiệu chỉnh, bé bắt đầu tập bú theo tín hiệu, chuyển dần từ nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày sang bú mẹ trực tiếp.

Sau hơn hai tháng điều trị tại NICU, bé tự thở ổn định, bú tốt, thân nhiệt ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Cân nặng tăng gấp đôi so với lúc chào đời; khả năng bú, hô hấp và các phản xạ cũng dần cải thiện.

Trẻ sinh non cần được theo dõi lâu dài sau xuất viện

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi trẻ xuất viện, gia đình cần tiếp tục theo dõi sức khỏe và đưa bé đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt, hạ thân nhiệt, bú kém hoặc bỏ bú, thở nhanh, khó thở, tím tái, ngừng thở, nôn nhiều hoặc vàng da tăng.

Trẻ sinh non cần được theo dõi lâu dài để đánh giá tăng trưởng và phát triển toàn diện. Bé được hẹn tái khám ở các mốc 6 tuần, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng theo tuổi hiệu chỉnh. Tại các lần khám, bác sĩ đánh giá cân nặng, chiều dài, vòng đầu, thị lực, thính lực, khả năng vận động và phát triển thần kinh.

Việc tái khám định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường trong quá trình phát triển, từ đó có biện pháp can thiệp phù hợp.