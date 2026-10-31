5 quan niệm sai lầm phổ biến về sàng lọc ung thư vú

Khám sàng lọc ung thư vú quan trọng đối với tất cả mọi người, không chỉ những người có tiền sử gia đình. Đây là biện pháp cần thiết để phát hiện và điều trị sớm ung thư vú.

Tuy nhiên, có một số lầm tưởng và quan niệm sai lầm dưới đây khiến nhiều người không đi khám sàng lọc:

1. Chỉ cần tầm soát nếu trong gia đình có tiền sử bệnh ung thư vú

Khám sàng lọc ung thư vú dành cho tất cả mọi người, không chỉ những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Hơn 80% trường hợp ung thư vú xảy ra ở phụ nữ không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú.

Khám sàng lọc là biện pháp cần thiết để phát hiện sớm ung thư vú. Ảnh minh họa AI

Nghiên cứu cho thấy chỉ có 5% đến 10% trường hợp ung thư vú là do di truyền. Phần lớn các trường hợp di truyền là do đột biến gene, có thể liên quan đến các yếu tố môi trường và lối sống.

Điều quan trọng cần lưu ý là những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc các yếu tố nguy cơ khác có thể cần bắt đầu tầm soát ung thư vú ở độ tuổi trẻ hơn 40. Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyến cáo tất cả phụ nữ nên được đánh giá nguy cơ trước tuổi 25 để xác định thời điểm nên bắt đầu chụp nhũ ảnh và liệu họ có cần tầm soát bổ sung bằng MRI hoặc siêu âm hay không.

2. Chụp nhũ ảnh là tiếp xúc với mức độ phóng xạ nguy hiểm

Hầu hết các xét nghiệm sàng lọc ung thư vú đều bao gồm chụp nhũ ảnh, một xét nghiệm Xquang cung cấp hình ảnh của mô vú. Giống như bất kỳ xét nghiệm hình ảnh nào khác, chụp nhũ ảnh sử dụng một lượng nhỏ bức xạ để tạo ra hình ảnh.

Mặc dù đúng là sẽ tiếp xúc với một lượng bức xạ rất thấp trong quá trình chụp nhũ ảnh nhưng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng lợi ích mang lại lớn hơn nhiều so với rủi ro. Nguy cơ sống chung với bệnh ung thư vú không được chẩn đoán nguy hiểm hơn nhiều so với mức độ phóng xạ thấp từ chụp nhũ ảnh.

3. Chỉ cần tầm soát nếu phát hiện khối u

Khối u ở vú là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư vú. Tuy nhiên, mục tiêu của chụp nhũ ảnh sàng lọc là phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhất, trước khi có thể sờ thấy và trước khi di căn vào hạch bạch huyết. Đừng chờ đến khi có dấu hiệu ung thư mới đi sàng lọc.

Những người thường xuyên tầm soát ung thư vú có nguy cơ tử vong do ung thư vú thấp hơn đáng kể so với những người tầm soát không thường xuyên. Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện ung thư vú đến 3 năm trước khi khối u hình thành. Những người được chẩn đoán và điều trị sớm thường có tiên lượng tốt hơn.

4. Quan niệm chụp nhũ ảnh định kỳ có thể phát hiện mọi trường hợp ung thư vú

Mặc dù chụp nhũ ảnh rất hiệu quả trong việc phát hiện các dấu hiệu ung thư nhưng nó không đảm bảo phát hiện được mọi trường hợp. Có thể nhận được kết quả âm tính giả, xảy ra khi bạn bị ung thư vú nhưng ảnh chụp nhũ ảnh không cho thấy điều đó. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chụp nhũ ảnh bỏ sót tới 20% các trường hợp ung thư vú.

Những người có mô vú dày đặc có nguy cơ mắc ung thư mà không thể phát hiện được bằng chụp nhũ ảnh. Một nghiên cứu cho thấy những người có mô vú rất dày đặc có thể cần thêm các lần chụp cộng hưởng từ (MRI).

Siêu âm hoặc chụp tuyến vú có thuốc cản quang có thể là một lựa chọn thay thế tốt cho chụp cộng hưởng từ. Nên trao đổi với bác sĩ, đặc biệt nếu bạn có mô vú dày đặc về phương pháp sàng lọc tốt nhất.

5. Chụp ảnh nhiệt có thể thay thế chụp nhũ ảnh

Nhiệt ảnh học là một phương pháp xét nghiệm hình ảnh sử dụng sự thay đổi nhiệt độ trong các mô của cơ thể để phát hiện tế bào ung thư. Tuy nhiên nghiên cứu về lĩnh vực này còn thiếu.

Mặc dù chụp ảnh nhiệt nghe có vẻ là một lựa chọn sàng lọc thoải mái hơn nhưng đây không phải là phương pháp đã được chứng minh để chẩn đoán ung thư. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà nghiên cứu không khuyến cáo sử dụng chụp ảnh nhiệt để sàng lọc ung thư vú.