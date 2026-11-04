Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi khám sức khỏe trước khi kết hôn

Khi chuẩn bị kết hôn, nhiều cặp đôi thường dành nhiều thời gian cho việc tổ chức đám cưới, ổn định công việc, chuẩn bị tài chính và nơi ở. Trong khi đó, việc tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bản thân và người bạn đời, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, đôi khi chưa được quan tâm đúng mức.

Không ít người cho rằng khi cơ thể vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường thì chưa cần đi khám. Tuy nhiên, một số bệnh lý di truyền, bệnh lây truyền hoặc vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản có thể diễn tiến âm thầm, không dễ nhận biết qua các biểu hiện bên ngoài.

Khám sức khỏe trước kết hôn: Bước dự phòng quan trọng trước khi làm cha mẹ

Khám sức khỏe trước kết hôn không đơn thuần là kiểm tra xem hai người có mắc bệnh hay không. Đây còn là dịp để các cặp đôi được tư vấn về sức khỏe sinh sản, tiền sử bệnh lý, nguy cơ di truyền và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai cũng như sức khỏe của em bé trong tương lai.

Theo ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, khám sức khỏe trước khi kết hôn là giải pháp dự phòng quan trọng, giúp người trẻ phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền, bệnh lây truyền, dị tật bẩm sinh, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), để có hướng tư vấn và can thiệp y tế kịp thời.

Tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý di truyền và bệnh lây nhiễm. Ảnh minh họa: T.L

Khi các nguy cơ được nhận diện và tư vấn từ sớm, các cặp đôi có thêm cơ sở để chủ động trong kế hoạch mang thai, sinh con, giảm bớt những lo lắng và hệ lụy sức khỏe có thể gặp phải trong tương lai.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp từ ngân sách Thủ đô

Theo Nghị quyết số 262/2025/QH15 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn phấn đấu đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035.

Nhằm khuyến khích người trẻ chủ động thực hiện hoạt động dự phòng này, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề, ngày 28/10), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách hỗ trợ bằng tiền đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/cặp (tương đương khoảng 50% chi phí khám sàng lọc cơ bản theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế).

Kinh phí dự kiến: Khoảng 28,39 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.

Đối tượng thụ hưởng: Mở rộng tới tất cả các cặp đôi đáp ứng điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố, không chỉ giới hạn ở nhóm hộ nghèo hay cận nghèo.

Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết, tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại Hà Nội đã tăng từ 32% năm 2022 lên 85% năm 2025. Kết quả này cho thấy nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực, song vẫn cần tiếp tục duy trì các giải pháp để hoạt động thăm khám trở thành thói quen phổ biến.

Trạm Y tế phường Phú Thượng (Hà Nội) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức hội nghị truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Ảnh: M.Anh

Nền tảng nâng cao thể lực và tầm vóc thế hệ tương lai

Khám sức khỏe trước kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh có mối liên hệ chặt chẽ trong một chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Việc nối liền các hoạt động này giúp quá trình chăm sóc sức khỏe không bị ngắt quãng, từ giai đoạn chuẩn bị làm cha mẹ đến khi trẻ chào đời và trưởng thành.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng lưu ý: Khám sức khỏe trước kết hôn không trực tiếp quyết định chiều cao hay thể lực của một đứa trẻ. Tầm vóc còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, môi trường sống và điều kiện chăm sóc. Giá trị cốt lõi của việc khám trước hôn nhân nằm ở khả năng phát hiện, tư vấn và dự phòng một số nguy cơ sức khỏe từ trước khi mang thai, qua đó tạo tiền đề phát triển tốt nhất cho thế hệ sau.

Để chính sách hỗ trợ thực sự đi vào cuộc sống, công tác truyền thông cần giúp người trẻ hiểu rằng khám sức khỏe trước kết hôn là hành động có trách nhiệm với chính mình, người bạn đời và con cái tương lai. Khi việc khám tiền hôn nhân trở thành một bước chuẩn bị tự nhiên của giới trẻ, quá trình đầu tư cho sức khỏe thế hệ tương lai của Thủ đô sẽ được bắt đầu sớm và bền vững hơn.